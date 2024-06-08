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С нами не соскучишься!

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Диета без срывов: 20 лучших блюд с калорийностью меньше 50 кккал


Диета без срывов: 20 лучших блюд с калорийностью меньше 50 кккал

Диета без срывов: 20 лучших блюд с калорийностью меньше 50 кккал

Как же хочется чего-то вкусненького сразу же, как только садишься на диету. Рука так и тянется за чем-нибудь сладким или жирным. Нет никаких сил смотреть, как кто-то с аппетитом отправляет в рот сочный кусок мяса, шоколадного торта или нежного мороженого. Красивая фигура – это, безусловно, стимул, но от срывов не спасает даже он. Предлагаем 20 вкусных способов побаловать себя, не выходя за лимит 50 калорий.

Десерт


Десерт

Десерт

 

1. Половину среднего яблока запечь, полить 1 ст.л. обезжиренного йогурта и посыпать корицей (45 ккал)
2. Половину небольшого банана заморозить, получится фруктовое мороженое (45 ккал)

3. 120 мл несладкого яблочного сока со щепоткой корицы (49 ккал)
4. 12 черешен (48 ккал)
5. Полстакана клубники с 3 ст.л. обезэиренного йогурта (47 ккал)

Солёная закуска


Солёная закуска

Солёная закуска

 

1. 250 г мисо супа (36 ккал)
2. 1 сухарик с морской солью (37 ккал)
3. Салат из 1 среднего огурца, ¼ луковицы, 50 г сельдерея. Соль и уксус по вкусу (45 ккал)
4. 200 мл овощного сока (40 ккал)
5. 1 корнишон (10 ккал)

Белковая закуска


Белковая закуска

Белковая закуска

 

1. Рулет из индейки: 2 кусочка белого мяса завернуть в лист салата (46 ккал)
2. 30 г копчёного лосося с двумя зерновыми крекерами (48 ккал)

3. 100 г обезжиренного йогурта с 1 ч.л. семян подсолнуха (50 ккал)

4. 40 г консервированного тунца без масла с 1 ч.л. дижонской горчицы (48 ккал)
5. 2 белка круто сваренных яиц с 1 средним огурцом (48 ккал)

Напитки


Напитки

Напитки

 

1. 100 мл обезжиренного молока с 1 ст.л. шоколадного сиропа (40 ккал)
2. Горячий шоколад без сахара (47 ккал)
3. 150 мл миндального молока (45 ккал)
4. 50 мл клюквенного сока с 150 мл воды и лимонной цедрой (33 ккал)
5. Зелёный чай со льдом (0 ккал)

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