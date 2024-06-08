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Современная живопись: концептуально-эмоциональные картины


Расхождение. Автор: Mara Light.

Расхождение. Автор: Mara Light.

 

Благодаря незаурядному восприятию мира и безудержной фантазии современный американский художник Мара Лайт (Mara Light) создала концептуальную серию работ, в которой перед зрителем предстают своеобразные интерпретации женских образов. К тому же, большая часть картин автора напоминает старинные снимки изрядно потрёпанные временем…

Впечатление. Автор: Mara Light.

Впечатление. Автор: Mara Light.

 
Женский образ. Автор: Mara Light.

Женский образ. Автор: Mara Light.

 
Безмолвие. Автор: Mara Light.

Безмолвие. Автор: Mara Light.

 
Вне времени. Автор: Mara Light.

Вне времени. Автор: Mara Light.

 
Портрет неизвестной девушки. Автор: Mara Light.

Портрет неизвестной девушки. Автор: Mara Light.

 
Белая шаль. Автор: Mara Light.

Белая шаль. Автор: Mara Light.

 

Ещё с раннего возраста Мара увлеклась искусством и с подачи родителей, которые были художниками, научилась смотреть на мир иначе.
Даже самые простые вещи, она воспринимала как нечто интересное и необычное, видя их совсем ином свете. Вдохновлённая окружающей средой, она отдала своё предпочтение живописи, где посредством кисти и холста стала выражать свои чувства и эмоции, запечатлевая ускользающие моменты на картинах. И лишь после окончания Арт-Центра, девушка начала писать не только пейзажи, но и создавать более проникновенные сюжеты, пропитанные меланхолией, грустью, философией и эстетикой. Так родилась серия картин, в которых оживают женские образы, утомлённые временем прожитых дней. На первый взгляд блёклые и мрачные полотна вызывают у одних тоску, а у других – глубокую задумчивость, но при этом мало кого оставляют равнодушным. Несмотря на противоречивые мнения и споры, работы автора разошлись по всему миру, завоевав многочисленное признание.
Отчуждённость. Автор: Mara Light.

Отчуждённость. Автор: Mara Light.

 
Ожидание. Автор: Mara Light.

Ожидание. Автор: Mara Light.

 
Эскиз. Автор: Mara Light.

Эскиз. Автор: Mara Light.

 
Уединение. Автор: Mara Light.

Уединение. Автор: Mara Light.

 
Тишина. Автор: Mara Light.

Тишина. Автор: Mara Light.

 
Одиночество. Автор: Mara Light.

Одиночество. Автор: Mara Light.

 

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современный американский художник
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