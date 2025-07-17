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С нами не соскучишься!

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С нами не соскучишься!

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Молоко в треугольных пакетах - символ советской эпохи, который вызывает ностальгию у многих людей. Этот удивительный продукт имел свою обоснованную историю и вызывает вопросы о его исчезновении. Откуда же появилось молоко в треугольных пакетах в Советском Союзе, куда оно исчезло
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С нами не соскучишься!

Навязчивый сервис и «особая атмосфера: как работали гостиницы в СССР



В советский период было достаточно много гостиниц, куда могли заселиться все желающие. В СМИ то дело и говорили о том, что советские гостиницы — самые лучшие в мире, и даже в Европе невозможно отыскать такой сервис. Но было ли это так на самом деле? Оказывается, что в данной сфере были
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С нами не соскучишься!

5 популярных сегодня экологических концептов, которые имели советские аналоги



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Марка Citroen известна своими недорогими и простыми автомобилями для широких слоев населения, но вместе с тем их отличает инновационный подход. Компания берет начало с 1919 года, когда французский инженер Андре Ситроен приступил к выпуску автомобилей вместо артиллерийских
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С нами не соскучишься!

Назад в СССР: как и из чего делали докторскую колбасу




«Докторская колбаса» — это излюбленный продукт многих людей. Причем не только в современном мире, но и в прошлом. Оказывается, в советский период она являлась достаточно популярным продуктом, который можно было встретить на прилавках многих магазинов. Почему же «Докторская
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