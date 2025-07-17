С нами не соскучишься!

Зачем в СССР выпускали молоко в треугольниках и куда они исчезли
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Молоко в треугольных пакетах - символ советской эпохи, который вызывает ностальгию у многих людей. Этот удивительный продукт имел свою обоснованную историю и вызывает вопросы о его исчезновении. Откуда же появилось молоко в треугольных пакетах в Советском Союзе, куда оно исчезло
Молоко в треугольных пакетах - символ советской эпохи, который вызывает ностальгию у многих людей. Этот удивительный продукт имел свою обоснованную историю и вызывает вопросы о его исчезновении. Откуда же появилось молоко в треугольных пакетах в Советском Союзе, куда оно исчезло
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