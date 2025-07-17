С нами не соскучишься!





В советский период было достаточно много гостиниц, куда могли заселиться все желающие. В СМИ то дело и говорили о том, что советские гостиницы — самые лучшие в мире, и даже в Европе невозможно отыскать такой сервис. Но было ли это так на самом деле? Оказывается, что в данной сфере были