Привычки, которые навсегда испортят энергетику дома

От этих рутинных действий лучше избавиться — тогда энергетика в вашем доме останется положительной.







Дом — это место, где максимально сконцентрирована энергетика его хозяина. Она движется в двух направлениях: дает силы человеку и забирает их. Получается своеобразный энергетический взаимообмен. По этой причине нужно избавиться от некоторых привычек, чтобы находиться в комфортных условиях у себя дома.

Ссориться

Поддерживать беспорядок

Не открывать окна

«Коллекционировать» старые, поломанные вещи

Собирать атрибутику черной магии

Держать засохшие и больные растения

Хранить подарки от бывших друзей

Вешать фото умерших родственников на видное место

О каких — рассказываем в материале.Атмосфера, где все ругаются, злятся и оскорбляют друг друга — не для дома. В такой обстановке сложно построить доверительные, теплые отношения. Старайтесь не доводить спорные моменты до серьезного конфликта. Учитесь решать вопросы спокойно, не нанося ментальный или физический вред ближнему.Разбросанные вещи, грязная посуда, предметы не на своих местах — это все дополняет энергетику хаоса. Человек не чувствует себя в безопасности и комфорте дома, так как нет порядка. Введите в привычку сразу убирать за собой, как только переоделись, поели и закончили какое-то занятиеБез солнечного света и свежего воздуха человеку будет сложно расти и развиваться. Постоянно закрытые окна могут привести к депрессивному настроению и развитию тревожности. Приучите себя ежедневно впускать в дом энергию солнца, чтобы наполнить его светом, теплом и радостью. Регулярно проветривайте — это поможет дышать полной грудью и освежит мысли.Все, что уже износилось, треснуло, устарело и не используется, смело выкидывайте. В доме не нужно хранить такие предметы. Они только накапливают в себе негатив.У старых вещей уже пройденная история, в них заложены прошлые переживания. Большое скопление старья не пускает в ваш дом новую энергию.Даже если вы не верите в магические свойства определенных предметов, и купили их ради эстетики — будьте аккуратны. Некоторая атрибутика может портить энергетику дома. Так, бездумно выбранный предмет вызовет частые головные боли, ссоры, плохое самочувствие, неудачу в любви, безденежье.Комнатные цветы — символ здоровья, роста и сил. Они должны всегда быть в хорошем состоянии, с красивыми листьями. Проверьте, нет ли взаимосвязи вашего плохого самочувствия и наличия засохших цветов? Если растение вам очень дорого, то пробуйте его вылечить и тщательно ухаживайте потом. В крайнем случае смело выбросите и при необходимости заведите новое.Сувениры от людей, с которыми по разным причинам вы сегодня не общаетесь, отбирают энергию безопасности и поддержки. Они могут нарушить сектор дружбы, поэтому вам трудно сейчас завести новых друзей. Смело выбрасывайте то, что было подарено людьми, с которыми вы разошлись в ссоре.Портреты покойных родных на стене могут словно вытягивать из вас энергию. От этого иногда ощущается слабость, головная боль, беспричинное чувство вины. Особенно если фотографии находятся в спальне или гостиной. Снимки бабушек и дедушек лучше хранить в отдельном альбоме, без прямого контакта с их взглядом. Тоже самое касается памятных вещей родных. Соберите их в отдельной коробке и не используйте очень часто.