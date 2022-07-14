Абортные комиссии, действовавшие в СССР

Известно, что в дореволюционной России семьи простых рабочих и крестьян были довольно многодетными. Как говорится, сколько Бог пошлет. Аборты были запрещены. Но с появлением нового государства политика в корне поменялась. В СССР появились «абортные» комиссии, которые решали, кому можно прерывать беременность, а кому нет.
Советский лозунг 1920-х годов.
После Октябрьской революции новая власть активно пропагандировала свободные нравы, ставя целью не нравственное воспитание новоиспеченных комсомольцев, а разрушение вековых православных укладов периода «проклятого царизма». В первой половине 1920-х годов процветали такие кружки, как «Долой стыд!», «Долой брак!», «Долой семью!». Их члены разгуливали голышом по улицам, особую популярность приобрел лозунг «Комсомолка не должна отказывать комсомольцу, иначе она мещанка».
Картинка о вреде аборта у бабки-повитухи.
Конечно же, нежелательные последствия от беспорядочной половой жизни не заставили себя долго ждать. Женщины беременели чаще обычного. А т. к. страна активно начала строить коммунизм, женщинам предпочтительнее было находиться на своих рабочих местах, нежели нянчиться с детьми.
В 1920 году был издан декрет «Об искусственном прерывании беременности».
Вскоре власти поняли, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, и создали специальные абортные комиссии. Довольно любопытна выдержка из статьи в газете «Красное знамя» 1927 года: «Представляют значительный общественный интерес цифры, касающиеся работы абортной комиссии. Всех случаев обращения в комиссию с просьбой разрешить производство аборта за 25-26г. отмечено 630. Из этого числа 77 отказались под влиянием убеждений членов комиссии, 12 заявительницам было отказано за недостаточностью мотивов и в 540 случаях были даны разрешения на производство абортов. С внебольничными абортами поступило в лечебные учреждения 376 женщин».
Судя по этой статистике, аборты делать разрешалось далеко не всем. Проблем с этим не было у работниц фабрик и заводов. Именно там чаще всего практиковались беспорядочные половые связи, а никто из женщин не хотел лишаться впоследствии рабочего места.
Разрешение на бесплатный аборт прежде всего получали безработные-одиночки; многодетные, занятые на производстве; многодетные жены рабочих. Те, кому отказывали, могли совершить аборт платно.
Пропагандистский плакат времен СССР.
Постепенно время вседозволенности проходило, и на смену «распущенным» 1920-м пришли «жесткие» 1930-е. И если раньше разговоры о сексе, отсутствии стыда поощрялись, то потом, по мере усиления тоталитарного режима, секс стал считаться чем-то постыдным, а отношение властей к абортам повернулось на 180 градусов.
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