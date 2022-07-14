Абортные комиссии, действовавшие в СССР

Известно, что в дореволюционной России семьи простых рабочих и крестьян были довольно многодетными. Как говорится, сколько Бог пошлет. Аборты были запрещены. Но с появлением нового государства политика в корне поменялась. В СССР появились «абортные» комиссии, которые решали, кому можно прерывать беременность, а кому нет.











Советский лозунг 1920-х годов.



После Октябрьской революции новая власть активно пропагандировала свободные нравы, ставя целью не нравственное воспитание новоиспеченных комсомольцев, а разрушение вековых православных укладов периода «проклятого царизма». В первой половине 1920-х годов процветали такие кружки, как «Долой стыд!», «Долой брак!», «Долой семью!». Их члены разгуливали голышом по улицам, особую популярность приобрел лозунг «Комсомолка не должна отказывать комсомольцу, иначе она мещанка».







Картинка о вреде аборта у бабки-повитухи.



Конечно же, нежелательные последствия от беспорядочной половой жизни не заставили себя долго ждать. Женщины беременели чаще обычного. А т. к. страна активно начала строить коммунизм, женщинам предпочтительнее было находиться на своих рабочих местах, нежели нянчиться с детьми.







В 1920 году был издан декрет «Об искусственном прерывании беременности».

Его можно назвать первым в мире документом, разрешавшим женщинам официально делать аборты. Желающих избавиться от нежелательного ребенка было так много, что по стране стали открываться частные платные клиники Вскоре власти поняли, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, и создали специальные абортные комиссии. Довольно любопытна выдержка из статьи в газете «Красное знамя» 1927 года: «Представляют значительный общественный интерес цифры, касающиеся работы абортной комиссии. Всех случаев обращения в комиссию с просьбой разрешить производство аборта за 25-26г. отмечено 630. Из этого числа 77 отказались под влиянием убеждений членов комиссии, 12 заявительницам было отказано за недостаточностью мотивов и в 540 случаях были даны разрешения на производство абортов. С внебольничными абортами поступило в лечебные учреждения 376 женщин».Судя по этой статистике, аборты делать разрешалось далеко не всем. Проблем с этим не было у работниц фабрик и заводов. Именно там чаще всего практиковались беспорядочные половые связи, а никто из женщин не хотел лишаться впоследствии рабочего места.Разрешение на бесплатный аборт прежде всего получали безработные-одиночки; многодетные, занятые на производстве; многодетные жены рабочих. Те, кому отказывали, могли совершить аборт платно.Пропагандистский плакат времен СССР.Постепенно время вседозволенности проходило, и на смену «распущенным» 1920-м пришли «жесткие» 1930-е. И если раньше разговоры о сексе, отсутствии стыда поощрялись, то потом, по мере усиления тоталитарного режима , секс стал считаться чем-то постыдным, а отношение властей к абортам повернулось на 180 градусов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)