Самые прожорливые вредители огорода

Огородные вредители редко обходят дачный участок стороной, ведь здесь полно вкусной пищи. Мы выбрали 10 самых прожорливых из них и составили краткое досье на каждого.

Самые прожорливые вредители в нашей подборке – многоядные насекомые и моллюски, которые легко приспосабливаются к неблагоприятным условиям и быстро размножаются. Каждый дачник хоть раз сталкивался с ними на своем участке. А многим из вредителей настолько понравилось жить на грядке, что они не собираются уходить, и каждый сезон противостояние разгорается с новой силой.

Итак, представляем самых прожорливых вредителей и делимся секретами, как прогнать их с грядок.



1. Колорадский жук – гроза картофельных посадок

2. Слизни – неторопливые и ненасытные

3. Тля – любимая «подруга» муравьев

4. Белокрылка – симпатичный, но опасный вредитель

5. Капустная совка – жадная «хозяйка» кочана

6. Паутинный клещ – мелкий вредитель, которого сложно не заметить

7. Крестоцветные блошки – любители рассады и молодых всходов

8. Трипсы – вездесущие вредители

9. Медведка – многоядная вредительница

10. Проволочник – неприметный и опасный

Колорадский жук и его личинки не только самые прожорливые вредители, но и самые «крепкие» в плане здоровья. Чем больше их травят, тем сильнее их иммунитет. Между тем, одна личинка за две недели способна полностью съесть до 10 листьев. А значит, нашествие жука может стать причиной того, что картофель лишится своей ботвы! Также насекомые любят листья томатов, баклажанов и других пасленовых.В борьбе с колорадским жуком чаще всего применяют химические препараты – Командор, Искру и т.д. А на небольших посадках обходятся народными средствами: отваром полыни, чеснока, белого клевера или просто собирают насекомых вручную.Есть версия, что больше всего колорадский жук любит перекормленные удобрениями растения, поэтому для профилактики его появления не стоит злоупотреблять минеральными подкормками.Слизни – чемпионы в мире прожорливых вредителей. Неторопливо и методично эти моллюски способны так объесть растения, что от него останется только «скелет». Кроме того, их вязкая слизь обволакивает листья и мешает развитию молодых всходов. Больше всего слизни любят прохладные и влажные места, загущенные посадки. А вот жару не переносят.Отпугнуть слизней от огорода достаточно просто: они боятся соли, нашатырного спирта и перца. Можно положить в междурядьях несколько досок, моллюски заползут под них, спасаясь от тепла, и вы легко их соберете. Если вредителей очень много, используйте препараты на основе метальдегида ( Хищник, Гроза-3 и т.п.). Просто высыпьте гранулы на специальные подложки и разложите их в местах скопления вредителя.Тля очень плодовита, и ей достаточно нескольких дней, чтобы расселиться по всем грядкам. При этом насекомое не обделяет вниманием ни одно растение: огурцы, помидоры, тыквы и даже сорняки – все идет в ход. Опасность состоит в том, что тля высасывает сок из листьев и одновременно отравляет растения ядом, который вызывает их болезни и гибель. Если оставить вредителя на посадках, о хорошем урожае можно забыть. Кроме того, тля привлекает своей медвяной росой муравьев, которые будут заботиться о ней и выкармливать на лучших растениях.Хорошая новость – тля боится многочисленных народных средств и при регулярной обработке оставит грядки в покое. Настои и растворы из мыла, цедры, золы, горького перца, лука отпугнут насекомых и спасут ваши овощи.Обнаружить белокрылку не так легко. В длину она составляет 3-5 мм и предпочитает прятаться на внутренней стороне листьев. Здесь белокрылка откладывает личинок, которые питаются клеточным соком. В итоге растение заболевает, а выделяемая паразитом сладкая жидкость приводит к развитию мучнистой росы и серой гнили. Питается личинка белокрылки перцем, огурцами, кабачками, очень любит помидоры.Размножается насекомое быстро, особенно в теплицах. На начальных стадиях могут помочь такие народные средства, как дегтярное мыло. Если белокрылки покрыли уже большую часть растений, применяйте инсектициды ( Актару, Биотлин, Карбоцин и т.д.). А для профилактики посадите рядом с теплицей или грядками мяту, которая отпугнет вредителя.Белокрылка с легкостью вырабатывает иммунитет к химическим препаратам, поэтому их следует периодически менять.Бабочка капустной совки питается цветочным нектаром, а вот гусеница – картофелем, томатами, свеклой, горохом, редисом, подсолнечником, но больше всего любит капусту. Темно-зеленые насекомые не сразу заметны на листе, т.к. едят в основном ночью, а днем прячутся у основания листьев. Но их местонахождение выдают многочисленные дырки и экскременты. Спасти пораженные растения трудно, поэтому лучше бороться с вредителями до того, как бабочка отложит яйца.Для уничтожения капустной совки применяют хищных клещей, которые питаются гусеницами. Но такой способ не из дешевых. Лучше опрыскайте капусту инсектицидами, например, Алатаром, Кинмиксом, Фуфаноном-Нова и др.Паутинный клещ опасен на любой стадии развития. Вред наносят и личинки, и взрослые особи, которые высасывают сок из растений и опутывают листья, из-за чего они светлеют и засыхают. Клещ поражает практически все огородные культуры: помидоры, огурцы, перец, капусту и др. Особенно его привлекает сухой воздух. Но насекомое может легко завестись и в теплице, если там нарушен температурный режим или много сорняков.Как только вы увидели паутинного клеща, обработайте посадки теплой водой с добавлением мыла (40 г на 10 л). При возможности оградите поврежденные растения. Вредитель также не переносит настой табака, который можно приготовить по такому рецепту: в течение суток настаивайте 400 г табака в 10 л воды, затем кипятите 2 часа. Охладите и добавьте еще 10 л воды и 50 г мыла.Массовое нашествие крестоцветных блошек начинается уже в конце апреля: вредители объедают молодые всходы, повреждают точку роста. В итоге растения не развиваются и гибнут. За 2-3 дня может быть погублен весь будущий урожай, если дать блошкам размножиться! А плодятся они достаточно быстро. На созревание кладки из 4-20 яиц уходит до 12 дней.Обойтись без «химии» поможет опрыскивание зольным отваром. Для его приготовления просейте 300 г золы, залейте кипятком и кипятите около получаса. Затем остудите, процедите, добавьте еще 10 л воды и 50 г мыла, чтобы отвар держался на листьях. Опрыскивание проводите каждые 4-5 дней. Если вы редко ездите на дачу, лучше сразу обработайте растения инсектицидами – Актарой, Алатаром, Алиотом, Карбоцином и др.Чтобы достичь эффекта, нужно тщательно обработать все листья на растениях с обеих сторон.Необычные внешне трипсы наносят колоссальный вред огороду. Их колонии лишают растения клеточного сока. Обнаружить насекомых не так легко. Многие принимают трипсов, длина которых составляет всего 0,5-1,5 мм, за черные соринки или семена. А полупрозрачных личинок заметить еще труднее. Вредители питаются почти всеми видами огородных растений. Предпочитают селиться с обратной стороны листьев, поэтому регулярно осматривайте растения на наличие насекомых.Избавиться от трипсов очень нелегко, т.к. народные методы борьбы почти не наносят им урона. В начале поражения можно попробовать опрыскать растения настоем чеснока и одуванчика. Для этого замочите в ведре воды 1 кг одуванчиков, через 2 дня добавьте в настой 4-5 измельченных головок чеснока. Дайте жидкости настояться несколько часов, процедите и опрыскайте растения. Пригодится настой и для борьбы с паутинным клещом.Окончательно справиться с вредителями помогут инсектициды: Фитоверм, Инта-Вир, Конфидор Экстра.Грозная с виду медведка умеет не только рыть почву, но и летать. Ее мощные лапы напоминают конечности крота, а тело словно заковано в броню. Когда этих насекомых немного, они даже приносят пользу грядкам, улучшая аэрацию почвы. Но очень скоро количество и прожорливость медведок возрастает – ведь одна кладка этого вредителя может содержать до 500 яиц! А питается насекомое всем, что найдет под землей: клубнями картофеля, луковицами, корнями растений.Как бороться с медведкой? В природе она боится ежей, кротов, землероек и даже кошек. Но лучше для борьбы использовать инсектициды ( Гром, Разряд, Рембек, Рофатокс, Рубеж, Террадокс, Медвегон и др.). Эффективны ловушки с пивом или медом, яичная скорлупа или зубчики чеснока. Кроме того, насекомое не любит запаха бархатцев и календулы, поэтому можете высадить их в междурядьях.Рыболовы часто используют медведок как приманку.Невинная с виду личинка жука-щелкуна на самом деле – гроза корнеплодов. Особенно страдают от нее картофель и морковь. Проволочник обожает влажную почву. А если в междурядьях растет пырей ползучий – для жука и личинок это просто рай! Обнаружить вредителя можно по такому признаку: поврежденные растения начинают увядать.Дачники часто ломают голову, как избавиться от проволочника навсегда. Сделать это непросто, но возможно. Взрослое насекомое не отложит яйца там, где растут горчица, рапс, шпинат, поэтому стоит посадить их в междурядьях, а потом скосить и заделать в почву. Раствор марганцовки, молотая яичная скорлупа, настой крапивы – эти средства помогут уменьшить популяцию вредителей. В крайнем случае, можно применить «химию», которую проволочник не переносит, например, Баргузин, Землин, Престиж, Табу.Надеемся, что, воспользовавшись нашими советами, в будущем вы будете видеть этих прожорливых насекомых и моллюсков только на картинках. Здоровья вашим растениям и чистых от вредителей грядок!