5 стран, получивших названия из-за заблуждений первооткрывателей

Карта Terra Australis Incognita. | Фото: colors.life.
В разные исторические периоды, рассматривая древние карты, люди пытались найти легендарные, богатые территории. Но, зачастую, плавая по морям и океанам, многие сбивались с пути и приставали к берегам совсем не тех земель, которые искали. Именно из-за таких путаниц ледяная Гренландия стала «Зеленой землей», а Австралия – самым южным материком.
1. Гренландия
Древняя карта с изображением Гренландии. | Фото: colors.life.
В переводе с норвежского Гренландия (Grønland) означает «Зеленая земля», хотя на самом острове можно увидеть сплошные ледники. Если верить хронисту XI века Ари Мудрому, благозвучное название острову дал его первооткрыватель Эрик Рыжий, который таким образом хотел создать там колонию. По другой версии, в Х веке климатические условия в Гренландии на самом деле были более мягкими, поэтому перед взором Эрика Рыжего могли возникнуть зеленые пейзажи юго-западной части острова.
2. Соломоновы острова
Соломоновы острова связывали с легендарной страной Офир. | Фото: colors.life.
Соломоновы острова получили свое название с легкой руки испанца Меданья де Нера в XVI веке. Когда путешественник выменял у местных аборигенов золото, то он сравнил их землю с Офиром – легендарной страной, упоминаемой в Библии, где якобы находились несметные сокровища, предназначавшиеся для царя Соломона. Остается только гадать, на самом ли деле Меданья де Нера верил в то, что открыл мифическую страну или же просто хотел привлечь внимание к своей персоне, как первооткрывателя Офира.
3. Мадагаскар
Итальянской мореплаватель Марко Поло. | Фото: shoyher.narod.ru.
Остров Мадагаскар получил свое название от итальянского путешественника Марко Поло, запутавшегося в описаниях африканских стран. Мореход, скорее всего, решил, что территория острова «Мадагасикару» с пышной растительностью является местом Могадиши (сегодняшнее название столицы Сомали).
4. Австралия
Terra Australis Incognita. | Фото: colors.life.
Материк Австралия тоже получил свое название по ошибке. В XVII веке путешественники посчитали, что наконец-то они нашли Terra Australis Incognita – землю на самом юге земного шара, изображаемую на древних картах. Некоторый период времени европейцы считали, что на материке никто не проживает, пока в 1770 году английский мореплаватель Александр Далримпл не представил доказательства, что население Terra Australis Incognita не менее 50 млн. человек. Когда же все встало на свои места, материк так и остался Австралией, т. е. «Южной землей».
5. Бразилия
Древняя карта с изображением мифического острова Бразил на западе от Ирландии. | Фото: tn.new.fishki.net.
По одной из версий, Бразилию перепутали с островом Бразил (О’Бразил и Хай-Бразил), который упоминается в ирландской мифологии. Остров в Атлантическом океане был изображен на картах XIV-XVII веков к западу от Ирландии. Попытки его найти предпринимались неоднократно, т. к. Хай-Бразил считался Землей Обетованной.
Другие исследователи придерживаются мнения, что название «Бразилия» прозвучало в 1510 году, лиссабонский коммерсант наладил торговлю красной древесиной с Португалией. В метрополии называли эту породу «пау-бразил» (от порт. Brasa – угли, жара). Сами же португальцы решили, что они открыли территорию, откуда арабы доставали ценное красное дерево.
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