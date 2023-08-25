За что преследовали писателя Сэлинджера,и Почему убийца Леннона шел на дело с «Над пропастью во ржи»

Мировая слава настигла 32-летнего ньюйоркца Джерома Д. Сэлинджера с выходом «Над пропастью во ржи». Но когда роман достиг пика популярности, автор покинул мегаполис, поселившись в отдаленной лесной хижине и прекратив контакты с читателями. В 1980-м в Джона Леннона выстрелил Марк Чепмен, а сразу после совершения преступления принялся читать роман Сэлинджера. Через год после того "Над пропастью во ржи" вдохновил на убийства ещё двух преступников. Каким образом безобидный роман о сложном подростке заставлял юношей идти на такое, и что думали о романе критики и психологи?
Двоякий успех «Над пропастью во ржи»
Первым талант Сэлинджера заметил Хемингуэй. /Фото: ersintoker.files.wordpress.com
С первой публикацией романа "Над пропастью во ржи" в 1951 году автору получил мировую известность. Как это часто бывает, одни влюблялись в книгу, перечитывая ее несколько раз, а другие недоумевали: в чем причина ажиотажа вокруг обычного произведения? Тем не менее, роман разошелся тиражом около 60 млн экземпляров, не оставив равнодушным ни одного читателя. Скандальную же славу роман приобрёл после череды убийств, на которые преступники вдохновлялись историей главного героя книги Холдена.
Сюжет романа до банальности прост. Семнадцатилетний юноша, лечащийся в клинике, рассказывает о "сумасшедшей истории, которая случилась прошлым Рождеством» после его очередного исключения из школы из-за неуспеваемости. Образ дерзкого Холдена оказался настолько близким для американской молодёжи 50—60-х, что роман сходу окрестили "библией американского студенчества". Парень из книги соединил в себе взгляды и настроения современной молодёжи, нацеленной на личностную независимость и противостояние лицемерию в социуме.
Когда стало понятно, насколько сильно «Над пропастью во ржи» раскрепощает юное поколение, роман стали запрещать в большинстве американских школ. Родители не без основания возмущались речью Холдена, полной ругательств. Хотя объективному читателю было понятно: без этого откровения Сэлинджеру не удалось бы так точно описать пограничное состояние подростка, раздираемого сгустком противоречий.
Три читателя-преступника
Три убийцы, любившие читать Сэлинджера.
Убийца Джона Леннона рос в благополучной семье американского военного и медсестры. Еще в раннем детстве мальчишка увешивал стены своей комнаты плакатами с битлами, подражая звездам во внешности и повадках. В какой-то момент Чепмен резко изменил свои взгляды. Остриг коротко волосы, стал носить белую рубаху с галстуком и устроился в общество христианской молодёжи, где работал с наркоманами-подростками. Особый гнев вчерашний кумир вызвал в молодом человеке, заявив фанатам, что «Битлз» популярнее самого Иисуса. Чепмен обвинил Леннона в богохульстве, укрепившись в новых взглядах. При этом переехал на Гавайи, устроившись охранником носил на униформе ленту с именем певца и женился, как и Леннон, на японке.
Чепмена возмущало, что Джон поет о мире без владений, а сам покупает все больше яхт, домов и ферм, насмехаясь над теми, кто отдает все сбережения на пластинки Битлз. Мужчина решил, что певец стал той самой «липой», о которой рассуждал в романе Холден. Первой забеспокоилась о психическом состоянии Чепмена его жена Хироко. Он прямо заявил дома, что смерть Леннона очистит мир. Но женщине не удалось предотвратить самое страшное, и Чепмен тайно отправился в Нью-Йорк за револьвером. Смешавшись с фанатами у дома звезды, Чепмен даже ласково потрепал за волосы 5-летнего сынишку Леннона. А дождавшись выхода отца ребенка, выстрелил 5 раз. После убийца спокойно уселся рядом читать «Над пропастью во ржи», возомнив себя справедливым Холденом.
И все бы ничего, если б не следующий молодой американец, повторивший поступок Чепмена через год. В 1981-м 25-летний студент-писатель Джон Хинкли все с той же книгой в кармане стрелял в президента Рейгана. Тяжело ранив президента, юноша посоветовал адвокатам искать ответы в романе «Над пропастью во ржи». После второго случая книгу вместе с ее автором подвергли самой резкой критике и изъяли из всех библиотек страны. Но в 1989-м объявился еще один убийца - 19-летний уборщик общепита Роберт Джон Бардо, в упор расстрелявший актрису Шеффер. В его рюкзаке обнаружили роковую книгу «Над пропастью во ржи». Роберт на протяжении 3 лет писал любимой актрисе о своих чувствах. Но после того, как Шеффер прислала фанату свою фотографию с надписью «Моему дорогому Роберту», он нанял детектива, узнал адрес и застрелил на пороге дома. Свои мотивы после задержания обозначил цитатой из романа Сэлинджера.
Нападки на писателя и жизнь в глуши
Писателю на пике славы пришлось отказаться от всего. /Фото: i.ytimg.com
Начав разбираться в происходящем, критики и психологи увидели в житейской истории депрессивного подростка Холдена желание автора отразить неблагополучие Америки, которая при этом трубит о превосходстве. Некоторые даже утверждали, что красная шапка, подаренная герою маленькой сестрой, прямой намёк на советскую коммунистическую символику. Журналисты набросились на Сэлинджера, тот всерьез занервничал и признал Холдена «ошибкой». И хотя защитники писателя видели в книге массу добрых намерений героя, антиаргументы звучали из каждого утюга.
Сэлинджер агрессивно реагировал на журналистов до конца жизни. /Фото: samcult.ru
В итоге спустя 10 лет оглушительной славы Сэлинджер и сам увидел, какую бомбу заложил в своем романе. Писатель принял решение оборвать все связи, перестать публиковаться и поменять место жительства. Перебравшись в глухое место со своей супругой, Сэлинджер больше не выдал ни строчки. Правда, существует мнение, что он то ли писал в стол, то ли издавал произведения под другим именем. Но как было на самом деле, уже не узнает никто. Единственным более-менее достоверным свидетельством остались слова дочки писателя Маргарет, которая утверждала, что кабинет отца оставался заваленным рукописями. И каждая новая работа помечалась. Что-то он завещал опубликовать после смерти без правок, а что-то позволял отредактировать перед обнародованием.
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