Что рисовали африканские художники, которые добились мирового признания: Баския, Альма Томас и др

Джошуа Джонсон

Слева направо: портрет мальчика, Джошуа Джонсон. \ Портрет девочки с бабочкой и собачкой, Джошуа Джонсон.

Жан-Мишель Баския

Слева направо: Короли Египта II, Жан-Мишеля Баския, 1988 год. \ Рисунок Баския, поддерживающего искусствоведа Рене Рикара, без названия, 1984 год.

Альма Томас

Анютины глазки, Альма Томас. \ Фото: nga.gov.

Эль Анацуи

Мужская одежда, Эль Анацуи. \ Фото: wikipedia.org.

Занеле Мухоли

Слева направо: Ntozakhe ll, Занеле Мухоли. \ Из серии Brave Beauties, Занеле Мухоли.

Йинка Шонибаре

Корабль Нельсона в бутылке, Лондон, 2010 год, Йинка Шонибаре. \ Фото: en.wikipedia.org.

Фейт Рингголд

Слева направо: Для женского дома, 1971 год. \ Тар-Бич 2, Фейт Рингголд, 1990 год.

Кара Уокер

Оркестр, Кара Уокер. \ Фото: blogspot.com.

Святая гора, Хорс Пиппин, 1944 год. \ Фото: bing.com.

Шери Самба

Марш, Шери Самба. \ Фото: artsandculture.google.com.

Сэм Гиллиам

Двойное слияние, Сэм Гиллиам, 1968 год. \ Фото: google.com.

Норман Льюис

Игроки, Норман Льюис. \ Фото: theconservationcenter.com.