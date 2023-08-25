Поощрялись ли в старину неравные браки, и Почему крестьяне женили сыновей раньше времени

Многоженство в славянских племенах

Киевского князя Владимира Святославича прозвали «великим распутником» за то, что он имел не только несколько официальных жен, но и около 800 наложниц

Свадьба раньше срока

Старый обряд благословения невесты

Неравные браки

Картина Фирса Журавлева «Перед венцом», написанная в 1874 году

Картина русского художника Василия Пукирева «Неравный брак» впервые экспонировалась на академической выставке 1863 года и наделала много шума

Поздние браки среди аристократов

Мария Раевская и Сергей Волконский

Слева - Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов, справа - Анна Сниткина и Федор Достоевский

Император Александр III и его супруга Мария Федоровна