Зачем мертвецам продавали билеты на поезд в Лондоне 19 века: Самая мрачная британская «заброшка»

Почти век из Лондона в один и тот же день выезжал необычный поезд. Его пассажиры дожидались «посадки» в обычных залах ожидания крупного вокзала и передвигались в вагонах первого, второго и третьего класса. Как говорится, согласно купленным билетам. С точки отправления на станции Ватерлоо в окнах мелькали прекрасные пейзажи: Ричмонд-Парк, Вестминстер, Хэмптон Корт. Крайне живописный маршрут, что удивительно с учетом особенностей рейса. Ведь пассажиры в подавляющем большинстве были мертвецами.
Переполненные городские кладбища
Викторианский Лондон. / Фото: www.in.pinterest.com
В начале 19 века Лондон сковала проблема захоронения умерших. Существующие кладбища были переполнены, а открывать новые стало невозможно из-за плотности застройки и высокой стоимости земли. Да и захоронения покойников вблизи жилых домов – дело опасное. Трупные яды через грунтовые воды могли стать причиной эпидемий.обходилось такое путешествие. Устроить похоронную церемонию в 20 милях от Лондона могли себе позволить далеко не все.
Решением мог стать лишь массовый вывоз трупов. А самым недорогим и вместительным транспортом считался поезд. Вот только консервативное британское общество не спешило столь экстравагантно подходить к щепетильному вопросу. В 1842-м парламент отверг такую идею под давлением лондонского епископа Чарльза Бломфилда. Слишком мало времени прошло с открытия первой железной дороги, и такой тип передвижения все еще воспринимался как аттракцион. А смешивать похороны с развлечениями казалось аморально.
К принятию радикальных мер правительство подтолкнула эпидемия холеры в 1848–1849-м. За считанные недели в Лондоне скончались свыше 15 тысяч британцев. Похоронные службы не справлялись с объемами. Покойников отпевали и тут же складывали в кучи прямо у церквей. Понятное дело, что все это влекло за собой зловоние и создавало угрозу распространения заразы.
На кладбище на поезде
Участок кладбищенской железной дороги на открытке 1911-го. / Фото: www.wikimedia.org
С инициативой решить вопрос за счет железной дороги выступили предприниматели Ричард Браун и Ричард Спрай. Они сделали упор на то, что решат проблемы широких масс, а не только обеспеченных горожан. Авторы идеи разработали весьма грамотный план строительства кладбища и заявили, что оно способно навечно вмещать останки всех лондонских жителей. Ну а доставлять скорбящих и гробы предлагалось по быстрой и доступной лондонцам железной дороге.
В 1852-м учредилась компания London Necropolis and National Mausoleum Company, начавшая строительство кладбища в 23 милях на юго-запад от Лондона в графстве Суррей. Спустя 2 года кладбище заработало. Ему дали имя Бруквудское, а реклама в духе нового времени восхваляла "деревья, цветы и извилистые дорожки, разнообразящие вид", и территорию, "убранную с максимальным вниманием к порядку". Вдоль дорожек в Бруквуде высадили американские красные деревья, а площадь в 500 акров позволяла не попадаться никому на глаза и затеряться в просторах кладбища.
Билет в один конец. / Фото: www.drive2.ru
Хоронить родных в Бруквуде стало доступно даже представителям рабочего класса. Поездка на поезде оказалась намного быстрее и куда дешевле на фоне катафалка, запряженного лошадьми. Куда меньше стоил и сам участок по сравнению с городскими аналогами. Скорбь на лоне ухоженной природы перестала быть прерогативой лондонской элиты. Интересно, что Бруквудское кладбище делилось на участки в зависимости от социального слоя и вероисповедания. Не смешивали и англиканцев с «антиконформистами». В общем, даже у горя оставался свой социальный порядок. Еще одна особенность новой железной ветки - придорожные морги. На станции Ватерлоо наряду с несколькими вестибюлями для низшего и высшего классов, залами ожидания и платформами на случай непредвиденной задержки поезда оборудовали холодильники для трупов.
Отмена «рейса смерти»
Вокзал Ватерлоо, с которого увозились мертвые тела. / Фото: www.c20society.org.uk
Необычная железная дорога оставалась действующей почти столетие, но долгосрочных целей не достигла. Бруквуд успел принять 200 000 тел, хотя планировалось все куда масштабнее. На стартовых расчетах речь шла о 5 млн захоронений. Все изменилось из-за популяризации моторизованных транспортных средств, вытеснивших городские конные экипажи. Накануне 20 века парламент принял несколько законов, упорядочивших городские кладбища и обязавших чиновников предоставлять места для захоронения на общественных началах. В 1900-х, в придачу, стала набирать популярность кремация.
Пришлось снижать и без того скромную стоимость проезда на «поезде смерти». Даже цена за доставку тела первым классом перестала покрывать расходы London Necropolis and National Mausoleum Company. Дошло до того, что к Бруквудским полям съезжались игроки в гольф в черных костюмах, будто бы в траурной одежде. Начиная с сентября 1940-го немецкие бомбардировщики несколько месяцев совершали регулярные разрушительные налёты на Лондон. В первые 57 дней в рамках операции «Блиц» город бомбили каждую ночь. Повреждения железнодорожного полотна прерывали передвижение поездов, и London Necropolis Railway не стал исключением.
Лондонская станция после бомбежки. / Фото: www.drive2.ru
Последний траурный рейс состоялся 11 апреля 1941-го. Постоянные мощные бомбардировки вскоре уничтожили железную дорогу вместе с прилегающими зданиями. Управляющая компания распродала огромные незадействованные участки земли Бруквуда, чтоб хоть как-то держаться на плаву. Остатки железного полотна разобрали, освободив место пешеходам и автомобилям. Единственное причастное к Бруквуду заведение, просуществовавшее еще много лет, - паб на кладбищенской станции. После долгого периода полного запустения к 1970-м кладбище выкарабкалось из небытия и снова начало принимать процессии. Бруквуд действует по сей день, оставаясь самым большим кладбищем Соединенного Королевства. Память о давней новаторской затее хранят короткий участок железнодорожных путей, мемориальная табличка и кладбищенская улица Railway Avenue.
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