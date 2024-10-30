10 фактов из жизни древних, которые сегодня кажутся настоящим кошмаром

Средневековое лечение.
Когда узнаёшь некоторые исторические факты, может показаться, что жизнь людей в далёком прошлом представляла собой череду жутких повседневных неприятностей. Нона самом деле некоторые аспекты повседневной жизни, которые сегодня кажутся дикостью, ранее были обыденностью.
1. Большая нужда
Каждый человек, наверняка, когда-то ходил в ужасно запущенный общественный туалет, который казался ему просто воплощением всех кошмаров. Однако, это ничто по сравнению с древними общественными туалетами. Туалеты в Древнем Риме были настоящим испытанием мужества. Это были обычные каменные скамьи с неровно прорубленным отверстием, которое вело к примитивной канализационной системе города. Подобное прямое соединение с канализацией означало то, что всякие мерзкие твари, водящиеся в канализации, могли впиться зубами в обнаженные ягодицы несчастного посетителя туалета.
Что еще хуже, постоянное накопление уровня метана приводило к тому, что нередко туалеты попросту взрывались. Для того, чтобы банально выжить при посещении туалета, римляне наносили на стены туалетов образы богини удачи Фортуны и заговоры, призванные отогнать злых духов.
2. Поиск работы
Безработные - люди второго сорта.
В Англии в 1500-х годах было незаконно быть безработным. Правительство рассматривало безработных людей качестве второсортных гражданин, а также наказания за преступления для них были гораздо более жесткими. Также безработным людям не стоило путешествовать, поскольку, если их ловили, то клеймили как бродяг, избивали и отправляли назад.
3. Проблемная кожа
Во Франции 14-го века больных псориазом сжигали на костре.
Заболевания кожи, такие как угри или псориаз, безусловно, могут показаться многим кошмаром. Однако благодаря сотням кремов и таблеток сегодня их возможно если не вылечить, то хотя бы купировать обострения. Но это было вовсе не так в средние века, когда большой прыщ мог означать панику и ожидание скорой смерти. Из-за разгула паранойи, связанной с проказой, многие менее серьезные заболевания кожи, такие как псориаз, часто принимали за признаки ужасной болезни.
В итоге людей с псориазом или дерматитом зачастую выселяли в лепрозории, как больных проказой. А если они жили среди "обычных" людей, то были вынуждены носить специальную одежду и колокольчик, чтобы предупреждать здоровых о своем приближении. А в Франции 14-го века множество больных псориазом ошибочно сожгли на костре.
4. Поход в театр
Театр Ирокез после пожара.
Сегодня поход в театр или кинотеатр считается вполне культурным и безопасным способом проведения досуга. Но пару сотен лет назад это было смертельно опасное занятие. Театральные дома и музыкальные залы 1800-х годов были печально известны тем, что их строили как попало, они постоянно были переполнены и очень легко воспламенялись. Поэтому даже, если повезло, что не произошло пожара со множеством смертей, то часто случались давки на выходе, вызванные ложными срабатываниями пожарной сигнализации.
В одной Англии всего за два десятилетия в театрах погибли более 80 человек. А наихудшая театральная трагедия в истории случилась в чикагском театре "Ирокез" в 1903 году — пламя унесло жизни более 600 человек.
5. Драки
Погром в День Святой Схоластики.
Хотя драки не происходят каждый день, в средние века любая незначительная перепалка могла быстро перерасти в смертельное побоище. К примеру, Оксфордский университет в 14 веке был далеко не таким рафинированным, как сейчас. В феврале 1355 года группа пьяных студентов в местной таверне оскорбила качество вина, которое им налили.
Раздраженный трактирщик не постеснялся с ответом. В итоге это привело к эпическому побоищу, которое стало известно как День Святой Схоластики. 62 студента были убиты.
6. Голосование
День выборов.
Сегодня в худшем случае во время голосования можно столкнуться с раздражающе длинными очередями и медленным осознанием того, что отданный голос не оказывает почти никакого влияния. Однако, в 19 веке только самые несгибаемые поклонники демократии были настолько храбрыми, что выходили на улицу в день выборов. Все остальные забаррикадировались в домах, чтобы их не похитили.
Так называемый "cooping" был общепринятой практикой, в рамках которой уличные банды, подкупленные политическими партиями, похищали людей с улицы и заставляли их голосовать за своего кандидата. Жертв держали в темном подвале или подсобном помещении, угрожали пытками и насильственно спаивали в течение нескольких дней, чтобы сделать их более сговорчивыми перед тем, как отвести на избирательный участок.
7. Работа с полицией
Лондонский лжеполисмен.
Хотя по общему признанию, сегодня никто не любит общаться с полицией, это ничто по сравнению с тем, что творилось пару веков назад. У жителей Лондона 18-го века была существенная причина для беспокойства, когда им на пути встречался полицейский. Многие из этих полицейских были самозванцами, которые использовали доверие народных масс для своих гнусных целей.
Некоторые просто использовали фальшивый значок полисмена для того, чтобы выкачать немного легких денег из людей, но настоящие отморозки шли намного дальше. Эти ложные офицеры в ночное время ловили молодых женщин под предлогом "подозрительной активности". Это привело к тому, что горожане любыми способами избегали настоящих полицейских, что только делало их легкой добычей для преступников.
8. Покупка специй
Мускатные войны.
В средние века многие специи считались лекарственными средствами или даже твердой валютой. Более того, за специи даже регулярно убивали. К примеру, мускатный орех когда-то можно было найти только на отдаленных островах Банда. В течение нескольких столетий войны за пряности практически привели к уничтожению коренного населения, поскольку различные европейские державы стремились захватить контроль над этими островами. Погибли более 6000 человек.
9. Поход в больницу
Кошмар американских больниц.
Американские больницы 1800-х годов были просто кошмарными. Пациенты содержались в грязных комнатах, часто переполненными паразитами, а также их плохо кормили и даже о них регулярно забывали. Пренебрежение и некомпетентность были серьезными проблемами среди медицинского персонала, в первую очередь потому, что большинство медсестер той эпохи на самом деле даже не были медсестрами.
У них не было никакого образования, а газеты пестрели объявлениями о наборе медперсонала "без опыта работы". Эта безумная практика привела к не одному трагическому инциденту в больницах.
10. Прогулка по городу
Квакеры упивались сексом, наркотиками и ходили нагишом.
По-видимому люди в средние века даже не могли спокойно прогуляться по городу без чего-то возмутительного. К примеру, нагота в общественных местах была довольно модной в течение 17 - 18 веков. По иронии судьбы, большинство последователей этой либеральной новой тенденции были религиозными.
Представители таких течений, как рантеры и квакеры утверждали, что Бог есть во всем, поэтому ничего не может считаться злым или неуместным. Они упивались сексом и наркотиками и ходили голыми по улицам. Оказывается, хиппи 20 века были довольно скромными.
