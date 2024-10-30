Викки Дуган - модель по прозвищу «Спинка», ставшая прототипом соблазнительной Джессики Рэббит

Модель 1950-х Викки Дуган и мультяшный персонаж Джессика Рэббит. | Фото: elle.ru.
Ни для кого не секрет, что современная культура одержима, пардон, задницами. Такие светские тусовщицы, как Ким Кардашьян и Никки Минаж, создают имидж за счет своей пятой точки. Однако они далеко не первые, кто акцентировал внимание на месте чуть пониже спины.
Vikki Dougan - актриса и модель 1950-х годов. | Фото: allday.com.
Викки Дуган (Vikki Dougan) родилась в 1929 году. Уже в 16 лет ее внешность помогла девушке выиграть ряд конкурсов красоты. Тогда же она вышла замуж за Уильяма Саймонса – владельца фото-студии. Но, чем сильнее становилась популярность Викки, тем хуже были отношения между супругами.
Викки Дуган в качестве пин-ап модели. | Фото: allday.com.
В начале 1950-х Викки Дуган, в основном, была лицом рекламных компаний. Затем она получила первую роль в фильме «Возвращение из вечности». Справедливости ради, стоит отметить, что кинокарьера Викки так и не сложилась. За 10 лет попыток девушка снялась лишь в семи кинолентах и трех телесериях. Ни одной главной роли.
В 1950-х Викки Дуган шокировала всех нарядами со слишком открытой спиной. | Фото: avivas.ru.
Настоящая слава пришла к Викки Дуган начался после знакомства с голливудским публицистом Милтоном Вайссом. Вайсс предложил Викки создать имидж секс-бомбы, и она согласилась.
Прогуливаясь по улице, Викки Дуган неизменно привлекала к себе всеобщее внимание. | Фото: avivas.ru.
Викки Дуган по прозвищу «Спинка». | Фото: allday.com.
План Вайсса работал безупречно. В таблоидах то и дело писали о Викки Дуган. Роковую красотку даже не пускали на некоторые премьеры фильмов, т. к. актрисы жаловались, что та перетягивает все внимание на себя. В 1957 году Викки Дуган привлекла внимание Хью Хэфнера и снялась для журнала Playboy. Когда ее спросили, почему она носит платья только с открытой спиной, Викки ответила: «А что делать, если у меня такая маленькая грудь».
Викки Дуган по прозвищу «Спинка».| Фото: allday.com.
Джессика Рэббит - мультперсонаж из анимированного фильма «Кто подставил кролика Роджера». | Фото: allday.com.
В 1960-х интерес к персоне Викки Дуган стал пропадать. Ее образ уже никого не провоцировал. О Викки Дуган снова заговорили, когда мультипликаторы скопировали ее образ, создавая персонаж Джессику Рэббит из анимированного фильма «Кто подставил кролика Роджера». У сексуальной Джессики было не только платье с открытой спиной, позаимствованное у Викки, но и та же манера говорить, и ужимки.
Викки Дуган - бывшая голливудская модель и актриса. Фото 2009 года. | Фото: allday.com.
