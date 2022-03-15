10 популярных снадобий из прошлого, которые легко загоняли в могилу

Мышьяк - яд, который используют вместо лекарства.

10. Парафин

Парафин для омоложения может иметь противоположный эффект.

9. ЛСД и экстази

Экстази - страшный психоделик.

8. Радиевая вода

Радиоактивная вода - причина страшных диагнозов.

7. Козлиные яички

Козлиные яички мужчины считают панацеей.

6. Мышьяк

Мышьяк - яд, который используют вместо лекарства.

5. Навоз

Крокодилий навоз как средство контрацепции.

4. Ртуть

Ртуть - лекарство, которое должно было спасать от сифилиса.

3. Ленточные черви

Ленточные черви как лекарство.

2. Интим с девственницами

Интим с девственницами как спасение от венерологических болезней.

1. Порошок из мумий

Мумий на порошок!