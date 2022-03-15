7 самых странных катастроф, которые случились в XX веке

Токсическое затопление красным шламом в Венгрии.
В истории не раз происходили землетрясения, штормы, авиакатастрофы и прочие страшные события, которые происходили по вине природы или человека. В этом обзоре собраны действительно глобальные и до конца неразгаданные катастрофы.
1. Тунгусский взрыв
Странная катастрофа: «Тунгусский метеорит».
Россия, 1908 год
В 1908 году в стратосфере над удаленной тайгой вблизи реки Подкаменная Тунгуска в центральной Сибири произошел колоссальный взрыв. Этот взрыв, вызванный (скорее всего) вошедшим в атмосферу космическим телом, привел к тому, что был полностью повален сосновый лес на площади 5 200 квадратных километров. По оценкам, сила взрыва была примерно в 1000 раз выше, чем у атомного взрыва, разрушившего японскую Хиросиму в 1945 году.
Одни ученые считают, что этот объект был кометой (доказательством являются серебристые облака над Европой вскоре после взрыва, что могло быть вызвано появлением кристаллов льда в верхней части атмосферы после внезапного испарения кометы). Другие исследователи утверждают, что объект был метеоритом диаметром 100 метров.
2. Наводнение в Бостоне
Странная катастрофа: затопление Бостона патокой.
США, 1939 год
В полдень 15 января 1919 года в Бостоне случился настоящий потоп из «сладкой, липкой смерти». Причиной стало то, что взорвался гигантский резервуар с ферментированной патокой, которая использовалась в процессе производства промышленного спирта для боеприпасов и другого оружия Первой мировой войны. По улицам пронеслась волна липкой жидкости высотой 5-12 метров и шириной около 50 метров со скоростью 55 километров в час.
Волна разрушала здания, а также в ней тонули автомобили, лошади и пешеходы. Учитывая, что на улице было очень холодно, вязкая меласса быстро застыла, навеки пленив своих жертв. Погиб 21 человек (главным образом, из-за удушья), а еще 150 получили ранения.
3. Донорский туман
Странная катастрофа: донорский смертельный туман.
США, 1948 год
В конце октября 1948 года на американский город Донора опустился смертельный туман. В течение четырех дней из-за необычных погодных условий фторидные пары, частицы свинца и кадмия и другие техногенные выбросы (такие? как монооксид углерода, плавиковая кислота и диоксид серы) из металлургических заводов и цинковых заводов региона накапливались в воздухе вблизи земли.
От этого пострадали почти 5 000 человек, а у многих людей развилось отравление фтором (его уровень в крови в 12-25 раз превышал нормальный). Двадцать два человека погибли, а в течение нескольких месяцев от осложнений, связанных с туманом, умерли еще около 50 человек. В течение следующих 10 лет смертность в городе поставила рекорды по всему штату. У многих из оставшихся в живых на всю жизнь остались проблемы с дыхательной системой.
4. Лондонский смог
Странная катастрофа: «Великий смог Лондона».
Англия, 1952 год
Лондон давно известен своим туманом и дымкой. Однако с наступлением промышленной революции к погодным условиям добавился дым с заводов, в результате чего город окутал желтый смог «гороховый суп» (увековеченный в работах Чарльза Диккенса и сэра Артура Конан Дойла). Осенью 1952 года сочетание дыма предприятий, тумана и холодной погоды привело к созданию одного из самых смертоносных случаев смога в истории Лондона.
Начиная с 5 декабря, на 4 дня город окутал убийственный «желтый туман», который привел к смерти от 4000 до 12 000 человек, а также большей части крупного рогатого скота. Большая часть смертей была зафиксирована среди младенцев и пожилых людей из-за бронхиальной астмы и пневмонии.
5. Облако СО2 озера Ньос
Странная катастрофа: облако углекислого газа на озеро Ньос.
Камерун, 1986 год
Перед рассветом 21 августа 1986 года из вулканического озера в Камеруне вырвалось огромное облако углекислого газа (СО2), которое привело к гибели более 1 700 человек. Сегодня ученые предполагают, что газообразный диоксид углерода, вероятно, был образован вулканической активностью.
В других вулканических озерах при смене сезонов изменяется плотность воды на поверхности, так что она периодически смешивается с нижележащими водами. Однако в случае озера Ньос смешивания не произошло, потому что в тропиках температура остается относительно высокой круглый год. Поскольку поверхностные воды этого тропического озера недостаточно охлаждались, углекислый газ сконцентрировался вблизи дна.
Внезапный оползень породы или нагревание дна из-за вулканической активности, по-видимому, вытеснили пузырьки газа CO 2 на поверхность, где они объединились, образовав удушающее облако объемом до 1,2 кубических километров. Смертельное облако, которое, вероятно, сформировалось всего за несколько минут, убило людей, скот и других животных в радиусе 24 километра.
6. Токсическое затопление
Странная катастрофа: токсическое затопление красным шламом.
Венгрия, 2010 год
На заводе по производству оксида алюминия Ajkai Timföldgyar в венгерском городе Айка рухнула стена плотины, сдерживающей резервуар с ядовитыми отходами (красным шламом). При этом произошла утечка около 1 миллиона кубических метров токсичного материала, и шлам затопил окрестные деревни.
По меньшей мере 10 человек были убиты, и более 120 человек получили ранения после контакта с отходами, которые сжигали их кожу и вызывали раздражение глаз. Затем волна шлама дошла до местных рек и ручьев, убив множество растений и животных по пути, и в итоге попала в Дунай.
7. Затопление фруктовым соком
Странная катастрофа: реки фруктового сока Pepsi.
Россия, 2017 год
25 апреля 2017 года авария на складе Pepsi в российском городе Лебедянь привела к тому, что на улицы и в реку Дон вылилось около 128 миллионов литров фруктовых и овощных соков (включая томатный, апельсиновый и яблочный). Были ранены 2 человека, которые находились на крыше склада, но смертельных случаев, к счастью, зафиксировано не было.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии