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На чем держится Родина, или как в СССР создавали оптимальную ракетную базу


Как создавалась совершенная база для ракетных комплексов.

Как создавалась совершенная база для ракетных комплексов.

В Советском союзе основы для ракетных комплексов класса «Пионер» и «Тополь» производились на Минском автомобильном заводе. Создаваемые там платформы для нужд военных прошли долгий и тернистый путь технической эволюции на пути к тому, чем они смогли стать в конечном итоге.

Первые варианты имели много недостатков.

Первые варианты имели много недостатков.

 

Первоначально ракетные комплексы класса «Пионер» ставили на базу автомобиля МАЗ-547В. В процессе использования уже в первые месяцы удалось выявить множество технических недостатков подобной машинной основы. В первую очередь, недовольство военных вызывали две тесные кабины для водителя и командира экипажа. Вторая по иронии судьбы не имела широкого обзора. Специального места для третьего важного человека на установке – оператора, вообще в МАЗ-547В не было.
Переработанная модель не попала на вооружение.

Переработанная модель не попала на вооружение.

 

О перспективной замене шасси МАЗ-547В задумались в 80-е годы прошлого века в Минске. Тогда тамошние конструкторы собрали несколько опытных образцов шасси МАЗ-7905, которое получило новенький 710-сильный двигатель и две переработанные кабины, которые решили вынести далеко вперед на передний подвес рамы. После испытаний машина получила некоторые доработки, в частности, кабину для третьего члена экипажа. Конечный вариант назвали МАЗ-7916. Именно на него и хотели монтировать пусковой комплекс «Пионер-3».
Было несколько попыток создать оптимальную базу.

Было несколько попыток создать оптимальную базу.

 

Вот только ситуация к тому моменту поменялась. Комплекс «Пионер» начали ликвидировать, и новый вариант шасси так и не попал в массовое производство. Однако, работа не пропала даром. Заложенные в МАЗ-7916 идеи позже получат свое развитие в новой передвижной базе уже для ракетных комплексов «Тополь».
Много колес.

Много колес.

 

К слову, найти замену базе МАЗ-547В пытались с начала 80-х. В первый же год декады, в УГК-2 Минского автозавода разработали МАЗ-7905 с колесной формулой 12х12. Тягач получил усиленное шасси от МАЗ-547А и на некоторое время смог стать промежуточным вариантом на отечественном рынке ракетных шасси. Разработка отличалась небывалой плавностью хода, а также большим количеством свободного места для установки специального оборудования. К сожалению, у тягача серьезно снизилась проходимость и максимальный угол подъема.
Созданное для Пионера в последствии использовалось для Тополя.

Созданное для Пионера в последствии использовалось для Тополя.

 

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На чем держится Родина, или как в СССР создавали оптимальную ракетную базу

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На чем держится Родина, или как в СССР создавали оптимальную ракетную базуПодписаться на мой Instagram
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