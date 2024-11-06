Как самая известная в мире картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» оказалась в Москве

Одна из самых узнаваемых картин в мире практически никогда не покидала пределы Франции. Шедевр эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, знаменитая «Мона Лиза», она же «Джоконда», размещалась в особых условиях и была ограничена в количестве перемещений, поэтому увидеть ее можно было только в Лувре. Всего дважды в истории картины случались выездные выставки: в 1963 году - в США, и в 1974 году - в Японию. Именно после японской выставки произошло невероятное событие - на обратном пути знаменитая «Мона Лиза» неожиданно оказалась в Москве.
Из Франции в Японию и обратно с пересадкой
Екатерина Фурцева и Ирина Антонова
Знаменитому путешествию известной картины в Японию предшествовало щедрое выделение японским правительством трехсот миллионов долларов на развитие японских исследований во Франции, за что президент Жорж Помпиду пообещал организовать выставку «Моны Лизы» в Японии.
Это было беспрецедентное решение, потому что картина достаточно хрупкая, ее боялись перемещать даже в пределах Лувра, что было чревато необратимыми последствиями для шедевра. Для нее было выделено специальное помещение, где поддерживалась необходимая температура и влажность, замедляющие старение и разрушение полотна.
Но французам нужно было налаживать отношения с экономически процветающей Японией, и «Мона Лиза» отправилась в Токио, где за месяц экспозиции ее посмотрело в два раза больше людей, чем за два месяца в США.
О том, что «Мона Лиза» гастролирует в Японии, стало известно директору московского музея имени Пушкина Ирине Антоновой. У нее сразу же возникла мысль, что картина могла оказаться там только «проездом» через Москву. Наведя справки, она выяснила, что и в самом деле она была доставлено в Токио самолетом с остановкой в московском аэропорту, и обратно поедет по тому же маршруту.
И тогда Антонова отправилась на прием к Екатерине Фурцевой. Тогдашнему министру культуры не пришлось долго объяснять, кто такая «Джоконда» и какой фурор она может произвести, задержись на какое-то время в Москве. И хотя надежды на это были слабые, но Фурцева пообещала поговорить с французским послом, который, по ее словам, был в нее влюблен.
Невероятные условия французов для экспонирования картины и лопнувшее стекло
Картина Леонардо да Винчи Мона Лиза в Москве / Фото: photochronograph.ru
Как состоялись переговоры Фурцевой с французским послом и какие доводы он приводил своему правительству - история умалчивает, но свершилось чудо - разрешение на остановку «Моны Лизы» в Москве было получено. Это были годы разрядки холодной войны, когда СССР и Франция стремились установить дружеские отношения и сотрудничество в разных областях.
Французы выдвинули ряд условий, выполнить которые было невероятно сложно. Помимо соответствующей охраны, определенной температуры, влажности и освещения, которыми необходимо было обеспечить помещение для экспозиции картины, она должна была размещаться в витрине, состоявшей из пяти слоев специального пуленепробиваемого стекла, а такое стекло в России не производилось, его пришлось везти из Украины. И все это приходилось делать в сжатые сроки, чтобы успеть до того момента, как картина отправится из Японии в обратный путь.
В помещении музея был оборудован специальный зал для охраны, примыкающий к тому, где должна была экспонироваться картина. Советским милиционерам по такому случаю даже выдали автоматы - невероятное зрелище для того времени. Кроме того, советское государство выделило фантастическую по тем временам сумму для страховки картины в 100 миллионов долларов.
Наконец, этот долгожданный день настал - картина прибыла в Пушкинский музей Москвы, где собрались работники музея, инженеры, представители Министерства культуры. Картину достали из специального бронированного ящика, и вдруг во время установки в витрину лопается одно из стекол. Хорошо, что стекла были заказаны с запасом. Инженеры ищут причину, пытаются установить второе - оно тоже лопается, затем - третье. Все были в состоянии шока. И только четвертое стекло благополучно стало на место.
Экспозиция картины, букет цветов и сработавшая сигнализация
Очередь к Пушкинскому музею желающих посмотреть картину / Фото: photochronograph.ru
Внезапное появление «Моны Лизы» в столице в июне 1974 года вызвало настоящий ажиотаж у советских людей, не избалованных выставками мировых шедевров. Чтобы посмотреть на знаменитую улыбку «Джоконды» в течение десятка секунд, люди выстраивались в огромную очередь, растянувшуюся на несколько кварталов, и стояли по 8-10 часов, днем и ночью, в любую погоду.
Задерживаться у картины не разрешала охрана, поэтому многие покупали по несколько билетов, стоимость которых составляла 1 рубль, и занимали очередь второй, третий раз. За 45 дней, которые «Мона Лиза» экспонировалась в Москве, ее посмотрели полтора миллиона человек.
За это время произошел только один казусный случай, когда возле витрины с «Моной Лизой» сработала сигнализация, и бдительные стражи порядка вместе с работниками музея бросились в зал, где размещалась картина. Оказалось, что одна женщина от переполнявших ее чувств бросила к витрине с картиной букет цветов.
Когда картина уезжала из Москвы, некоторые иногородние ценители искусства, которые не смогли попасть в эти дни в столицу, присылали в музей деньги с просьбой купить цветы для «Моны Лизы».
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