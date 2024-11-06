С нами не соску...
Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Итак, на Землю надвигается новая напасть — и ученые в очередной раз бьют тревогу. Теперь речь идет о заболевании, которое способно оставить человечество без будущего, причем буквально: вирус Зика воздействует не на своего носителя, а на его потомство. День назад представители Всемирной организации здравоохранения опубликовали доклад, согласно которому вирус Зика — вполне серьезная угроза, нависшая над территорией Западного полушария.

Положение осложняется еще и тем, что ни вакцины от самого вируса, ни лекарства от лихорадки нет и в помине. Ситуацией озаботились и в российском Департаменте здравоохранения. Вот все, что нужно знать об этой ужасной болезни на данный момент.

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Кто открыл


Вообще, сам вирус был открыт еще в далеком 1947 году — ученые выявили его у макак-резусов леса Зика, расположенного в Уганде. Лишь в 2007 (кто-то еще хочет его вернуть?) вирус вызывал несколько очагов заражения в Микронезии. Как и многие другие вирусы, пришедшие к человеку из тропиков, этот переносится комарами. Ученые зафиксировали и несколько случаев передачи вируса Зика половым путем — но это, скорее, исключение из правил.

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Лихорадка Зика


Вирус держится в крови несколько дней, после чего начинается лихорадка. Для человека она не опасна: переносится легко, симптомы, зачастую, не требуют даже вмешательства врача. Ни лекарства, ни вакцины от лихорадки Зика нет.

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

В чем же проблема


Опасения врачей вызывает не сам вирус, а его последствия. В местах, где были зафиксированы очаги заражения, начинают рождаться микроцефалы — дети с маленькой головой и неразвитым мозгом. В той же Бразилии вирус свирепствует уже несколько месяцев, ученые отмечают тридцатикратное повышение этого ужасного заболевания.


Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Новые жертвы


К сожалению, лихорадка продолжает распространяться по всему миру. Вчера подтвержденный случай заболевания обнаружился в США, а уже сегодня утром появился первый носитель лихорадки Зика из Дании: мужчина только что завершил длительное путешествие по Южной Америки, привезя в подарок близким возможность умереть довольно неприглядной, зато необычной смертью. Настоящий викинг!

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Что делают у них


Правительство Сальвадора выпустило строгие рекомендации для женщин: в связи с повышенной опасностью, заводить детей в ближайшие три года не стоит. Бразильские врачи последовали примеру Сальвадора — вообще, во многих странах этого региона ожидается значительное снижение рождаемости. Жаль, конечно, что комары не долетели до территории Исламского Государства (запрещенного в России).

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Что будут делать у нас


Там еще гадость какая-то из Латинской Америки передвигается, тоже вирус какой-то. Комары его разносят, они, конечно, через океан не перелетят, но инфицированные люди могут перелететь и перелетают…Нужно внимательно к этому отнестись. — Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Пандемия и последствия


Вирусу Зика присвоен статус пандемии. Существует некоторая (вообще говоря, довольно незначительная) вероятность того, что защиты от вируса найдено не будет, а сам он сумеет распространиться по всему миру. Это, в принципе, может привести к гибели всего человечества, поскольку болезнь делает невозможным нормальный репродуктивный цикл. Однако, такой исход очень маловероятен, так что — don’t panic.

