Вирус Зика: болезнь, угрожающая всему человечеству

Итак, на Землю надвигается новая напасть — и ученые в очередной раз бьют тревогу. Теперь речь идет о заболевании, которое способно оставить человечество без будущего, причем буквально: вирус Зика воздействует не на своего носителя, а на его потомство. День назад представители Всемирной организации здравоохранения опубликовали доклад, согласно которому вирус Зика — вполне серьезная угроза, нависшая над территорией Западного полушария.

Кто открыл

Лихорадка Зика

В чем же проблема

Новые жертвы

Что делают у них

Что будут делать у нас

Пандемия и последствия