15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Индустриальный стиль на самом деле не так прост, как кажется на первый взгляд. Он требует неповторимых деталей, оригинальных аксессуаров, неповторимого декора. Настольная лампа – одна из удивительных возможностей проявить неординарный подход при оформлении интерьера. Трубы, лампочки, запчасти – пригодится всё.

Предлагаем обзор потрясающих ламп, которые непременно вызовут интерес и восхищение.

Потрясающие трубы

Настольная лампа в индустриальном стиле от Illuminology


Ничто больше не передаёт атмосферу индустриального стиля как железные трубы. К тому же из них получаются отличные настольные лампы.

Функциональность

Настольная лампа может быть не просто источником света, она ещё может идти в комплекте с портами USB.

Лампы с выключателями и портами

Абажуры в стиле стимпанк

Когда речь идёт об абажурах, индустриальный стиль позволяет полностью проявить свою фантазию и креативность. Чего стоит только лампа с абажуром из проволоки и подставки в виде стопки книг. 


Из старого в новое

В лампу можно превратить даже самые невероятные находки, например, старый прожектор или кофемолку. Возможности просто безграничны. 


Больше света

Лампочек может быть много


Настольная лампа от ThePinkToolBox

Совсем необязательно ограничиваться одной лампочкой. Можно сделать огромный светильник, состоящий из оригинальных частей и множества лампочек. В результате получится потрясающее произведение искусства, а не обычная и скучная настольная лампа. Не менее интересно будут смотреться и роскошные люстры в индустриальном стиле. В отличие от большинства традиционных индустриальных элементов они легко вписываются в большинство современных стилей и тем.


источник

