15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Индустриальный стиль на самом деле не так прост, как кажется на первый взгляд. Он требует неповторимых деталей, оригинальных аксессуаров, неповторимого декора. Настольная лампа – одна из удивительных возможностей проявить неординарный подход при оформлении интерьера. Трубы, лампочки, запчасти – пригодится всё.

Предлагаем обзор потрясающих ламп, которые непременно вызовут интерес и восхищение.Настольная лампа в индустриальном стиле от Illuminology Ничто больше не передаёт атмосферу индустриального стиля как железные трубы. К тому же из них получаются отличные настольные лампы.Настольная лампа может быть не просто источником света, она ещё может идти в комплекте с портами USB Лампы с выключателями и портамиКогда речь идёт об абажурах , индустриальный стиль позволяет полностью проявить свою фантазию и креативность. Чего стоит только лампа с абажуром из проволоки и подставки в виде стопки книг.В лампу можно превратить даже самые невероятные находки, например, старый прожектор или кофемолку. Возможности просто безграничны.Лампочек может быть многоНастольная лампа от ThePinkToolBox Совсем необязательно ограничиваться одной лампочкой. Можно сделать огромный светильник , состоящий из оригинальных частей и множества лампочек. В результате получится потрясающее произведение искусства, а не обычная и скучная настольная лампа. Не менее интересно будут смотреться иВ отличие от большинства традиционных индустриальных элементов они легко вписываются в большинство современных стилей и тем.