Что такое палюдариум и как его обустроить его в домашних условиях

1. Что нужно для обустройства палюдариума

Создать такую красоту можно самостоятельно. \ Фото: bing.com.

Ландшафтный дизайн может быть абсолютно любым. \ Фото: google.com.

Обязательно продумайте всё до мелочей. \ Фото: jbl.de.

Избегайте древесину хвойных пород. \ Фото: piscespets.com.

Тщательно продумайте систему освещения. \ Фото: reddit.com.

2. Какие растения подходят для палюдариума

Выбирайте подходящие растения, ориентируясь на обитателей палюдариума. \ Фото: t3.ftcdn.net.

Все растения и элементы декора должны быть устойчивы к гниению. \ Фото: storage.pubble.nl.

Существует несколько основных видов и групп растений для палюдариума. \ Фото: ueeshop.ly200-cdn.com.

3. Животные для палюдариума

Палюдариум с рыбками. \ Фото: i.ytimg.com.

Вы можете завести абсолютно любое животное, исходя из собственных интересов. \ Фото: services.meteored.com.

Размещайте животных так, чтобы между ними не было конфликта. \ Фото: petfishplants.com.