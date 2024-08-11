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Солнечные картины Галлы Абдель Фаттах: тайны, интриги и страсти

Дыхание пустыни. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Дыхание пустыни. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 

Знойная красавица. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Знойная красавица. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Переплетение. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Переплетение. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Кошки. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Кошки. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 

Египтянка по происхождению Галла родилась и выросла в Москве. Ещё с ранних лет девочка стала увлекаться творчеством, отдавая своё предпочтение рисованию, именно поэтому, благодаря незаурядному таланту и поддержке родителей, она поступила в Московскую Художественную школу.
О таланте Абдель можно говорить бесконечно долго, но стоит ли уделять этому особое внимание, когда об этом без всяких лишних слов рассказывают её удивительные картины? Которые позволяют зрителю прикоснуться к древней волнующей культуре, где тесно переплетаются восточные мотивы и мудрость, а так же интригующие сюжеты, приправленные загадочной атмосферой чего-то нового и неизведанного.
Девушка-лето. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Девушка-лето. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Тайна. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Тайна. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Мечта. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Мечта. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Вдохновение. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Вдохновение. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Фараон. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Фараон. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Дары моря. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Дары моря. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 
Пластика Африки. Автор: Fattah Hallah Abdel.

Пластика Африки. Автор: Fattah Hallah Abdel.

 

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