Запределье: 10 магических предметов заклинателей Худу

Мешочек Моджо и другие магические предметы худу.
Наверняка каждый слышал о вуду, но речь пойдет о другом. Вуду уходит корнями в западноафриканскую религии Водун, в то время, как Худу - афроамериканские духовные верования, своеобразное смешение с элементами обрядов коренных американцев и европейских традиций.
10. Кость черной кошки
Кость черной кошки, плывущая против течения.
Черные кошки часто считаются плохой приметой. Тем не менее, кость черной кошки является одним из самых мощных амулетов в худу. Считается, что кости могут даровать невидимость, вернуть потерянную любовь или сделать знаменитым. Часто люди в погоне за славой находили свою смерть от кости.
Блюзмен Сэм Тойлер научился технике получения кости черной кошки от своей бабушки, которая была известной ведьмой: Нужно поймать черную кошку и варить ее пока не останется ничего кроме меха и костей. Затем вывалить варево в реку. Все кроме одной кости поплывет вниз по течению. Используют ту кость, которая поплывет обратно.
9. Уксус четырех воров
Уксус четырех воров - смертельный препарат.
Уксус четырех воров широко распространен в худу. Он может заставить уйти из вашей жизни нежелательных людей, быть использован для личной защиты, профилактики заболеваний или создания порчи.
Легенда гласит, что следы происхождения рецепта ведут в средние века к одной группе воров.
8. Мешочек Моджо
Мешочек Моджо - молитва в сумке.
Мешочек моджо, или " молитва в сумке" возник в западной Африке, где зачарованные мешочки использовались для того, что бы отогнать зло, приносить удачу или привлекать любовь. В основном мешочки-талисманы делаются из красной фланели. Но есть так же из зеленой ткани, для привлечения денег. Белые- для благословления детей, и даже кожаные, которые были найдены в западной Индии.
Содержимое мешочков зависит от цели, которую нужно достичь, это могут быть различные коренья, травы, части животных, минералы, знаки или амулеты. Мешочек предназначенный для управления другим человеком, часто содержит его личные вещи, например волосы или ногти. Чем больше содержится личных вещей мешочке Моджо, тем больше его сила.
Мешочек обязательно должен быть настроен на правильную работу. Что бы вдохнуть в него жизнь, маг совершает ритуал курения, возжигание свечей и ладана. После мешочек должен быть накормлен, обычно это делают алкоголем, духами, водой или жидкостью выделяемой телом . Что бы готовые мешочки-талисманы работали эффективно, они должны быть спрятаны от посторонних глаз. Мужчины часто прячут их в штаны, а женщины, как правило, используют для этого свои корсеты.
7. Дурной порошок
Дурной порошок = кладбищенская земелька с добавками.
Дурной порошок является колдовским средством, которое состоит из кладбищенской земли и различных добавок, таких как змеиная кожа или соль. Название происходит от слова народа Банту "kufua", что значит " умереть". Он используется для проклятий или для того, что бы нанести кому либо вред. Так же мешок с этим же порошком используется и для защиты от подобных атак.
Дурной порошок рассыпают на пути предполагаемой жертвы или наносят на подушку, лицо, или по краям дома. Первыми признаками того , что колдовство попало в цель, является острая боль в ногах, затем припухлость и невозможность ходить. Эти симптомы практически идентичны с симптомами осложнения сахарного диабета.
В январе 2016 Георгий Кучара из Квинса Нью-Йорк, был приговорен к 50 годам лишения свободы за убийство собственных родителей. После выступления четырех адвокатов он решил признаться. В своем последнем выступлении он утверждал, что смерть его родителей была результатом применения Дурного порошка.
6. Корень Джона Завоевателя
Корень Джона Завоевателя.
Есть три вида корня Джона Завоевателя- высокий, низкий и жевательный. Часто разнообразие зависит от местной доступности. Жевательный Джон относится к семейству имбирных , используется для лечения болей в желудке и помогает принять нужное решение. Низкий Джон делается обычно из корней дикорастущего триллиума. Высокий Джон делается из одеревеневших корней утренней славы( Ипомеи ). После высыхания она напоминает яички темнокожего мужчины. Неудивительно, что высокий Джон часто используется в заклинаниях сексуального характера.
В афроамериканском фольклоре, Джон завоеватель был обманщиком который перехитрил своих подчиненных. Корень широко применяется в Худу и может быть использован для различных целей. Ношение его при себе поможет преодолеть все препятствия на вашем пути. Если хранить его в зеленом мешке, то он будет привлекать деньги, а если вместе с локоном волос, то он привлечет любовника. Игроки клянутся, что корень Джона приносит удачу.
5. Магия со следом от ноги
Магия со следом от ноги.
Магия со следом человека уходит глубоко в худу. Вред от этой магии проникает в человека через ноги. Она заключается в разбрасывании порошка и магических предметов на пути жертвы. Типичные обряды включают в себя размещение камней в определенной конфигурации на пути противника или помещении грязи из его следа в бутылку. Проклятия могут варьироваться от невезения и потери памяти,до болезни и смерти.
Одна из традиционных техник, это смешивание гумиарабика( смолы акации), кусков пеньковой веревки с порошком серы . Затем эта смесь рассыпается на пути жертвы. А если рассыпать смесь из змеиной кожи и кладбищенской земли, то это будет означать верную смерть. В итоге магический порошок все таки смешивается с носками, обувью, ногтями на ногах или кожей ног. Роберт Джонсон упоминал об этой старой технике Худу в своей песне " Камни на моем пути"
4. Бутылочное дерево
Бутылочное дерево как ловушка для духов.
Бутылочное дерево возникло в девятом веке в западной Африке в королевстве Конго. Африканские рабы перевезли его с собой в Европу и Америку. Согласно легенде,стеклянные бутылки, размещенные на улице в ночное время ловят злых духов. А на следующий день солнечный свет сжигает их. Считается , что бутылочное дерево приносит удачу и дождь, а так же помогает другим деревья цвести.
Традиционно бутылки размещаются вверх дном, горлышком ближе к стволу. Бутылки могут быть любого цвета. Но бутылки цвета синего кобальта, в худу предпочтительней. Синий цвет олицетворяет небо и воду, служит мостом между сводом небесным и землей- живыми и мертвыми.
Бутылочные деревья распространены на плантациях по всему южному региону и Аппалаче. Но во многих областях они потеряли свой первоначальный смысл. Чаще всего они теперь создаются для красоты, а не для магии худу.
3. Кладбищенская земля
Магия в земле.
Согласно народу Боконго из Центральной Африки, в кладбищенской земле заключена мощная магия. Земля содержит в себе дух похороненного там человека . Рабы с Боконго привезли эту веру в Америку в 1730 году
Нельзя просто так взять землю с кладбища, она должна быть куплена. Это подразумевает под собой общение с мертвыми и предложения им чего либо в обмен на землю. За частую ликера или чего то , что они любили при жизни. В 19 -м веке типичной компенсацией была серебренная монета.
Но земля не на всем кладбище одинакова. Могилы младенцев использовались для благословения и удачи. Любовные ритуалы лучше всего проводить с землей взятой с могилы того , кто вас любил, в идеале это должна быть земля взятая с уровня сердца. Если задумано зло , то лучше подойдет могила убийцы. Земля с могил более мелких преступников, таких как жуликов и торгашей, хороша для вызова растерянности и замешательства.
2. Шар Джека
Шар Джека - важно количество узлов.
Шар Джека (или шар удачи) представляет из себя набор магических предметов завернутых в воск и замотанных ниткой. Часто нитки достаточно для того, что бы его подвесить. Шар Джека изначально относится к магии Конго, где талисманы были завязаны определенным количеством узлов.
Шар Джека призван привлечь удачу, любовь или деньги. Некоторые из них используются для гадания. Шары могут быть подвешены как маятник, что бы определить ответ "да," или "нет". А некоторые быстро вращают, что бы создать гипнотический эффект. Как и мешочки Моджо, шар Джека надо регулярно кормить, что бы поддерживать результат.
Содержание шара непосредственно связанно стем, чего вы хотите достичь. Например, если в ядре больше личных вещей, тем вероятней, что шар можно применяться в гадании. Как и большинство талисманов, шары Джека могут использоваться не только для добра, но и для зла.
1. Библия
Книга книг.
Библия является самой могущественной книгой в худу. Большинство практикующих -Христиане, и традиции худу соединились с христианским югом. Первоначально Библия рассматривалась как средство борьбы света со тьмой. Африканцы узнали ее силу и решили использовать ее в свою пользу, применив против своих похитителей.
Библия, это не только источник молитв, но и сама она является мощным талисманом. Библия часто остается открытой на важных стихах и находится в определенном месте. Конечно же Псалмы стали самой любимой частью библии в худу. Эти древние песни о царе Давиде могут быть использованы для всего, от привлечения счастья, до победы над врагом.
Последователи худу не одиноки в вере в то, что библия, это магия. Несколько протестантских сект также верят в силу стиха, которая может вылечить как от духовных, так и от физических недугов.
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