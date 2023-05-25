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Простой уход за денежным деревом

Крассула, она же — толстянка, оно же — денежное дерево. Родиной этого растения является Африка, но оно уже давно прижилось в наших широтах. Чтобы толстянка стала красивее, следуйте простым советам по уходу за ней.

Простой уход за денежным деревом

Толстянка не любит переливов. Даже летом достаточно поливать его раз в 10-14 дней. Осенью же растение можно поливать раз в 3-4 недели. И ни в коем случае не опрыскивайте его — это приведёт к загниванию листьев!

Простой уход за денежным деревом

Поскольку денежное дерево родом из солнечных стран, оно очень любит освещение. Постарайтесь подобрать для крассулы место на южном или юго-восточном окне. Если же толстянка стоит на северных окнах, то ей потребуется дополнительная подсветка фитолампами для нормального роста и развития.

Простой уход за денежным деревом

Подкармливать растение можно в весенне-летний период самыми простыми домашними подкормками: например, луковой шелухой, яичной скорлупой, банановой кожурой и т. п. Она не требует особых подкормок, но всегда будет им рада!

Простой уход за денежным деревом
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