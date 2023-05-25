Признаки, по которым гости уже с порога увидят, что у хозяев изумительные манеры

Принимать дома гостей — задача не из легких. Нужно все вычистить, накрыть на стол, продумать досуг и сделать еще много всего.

Ведь так хочется, чтобы все пришедшие на вечеринку остались довольны. Поэтому мы решили узнать, что стоит делать перед приемом гостей и во время самого торжества, чтобы прослыть радушными хозяевами.



Предоставлять гостям самые удобные посадочные места







В идеале гости должны собираться за большими столами с удобными стульями. Но не каждому доступна такая роскошь из-за ограниченного пространства в жилых помещениях.

В реальности мы часто пододвигаем стол ближе к дивану и используем складные стулья и старые табуретки. При таких обстоятельствах вежливые хозяева занимают наиболее неудобные места, чтобы не сажать на них гостей.



Накрывать на стол до прихода гостей







Среди недочетов, которые влияют на общее впечатление от вечеринки, главную роль играет отсутствие еды на столе или чересчур долгое ожидание блюд и напитков. Просить гостей помочь накрыть на стол или приготовить еду считается неприличным: идеально, чтобы все было готово к их приходу.



Не заставлять играть в настольные игры







Настольные игры способствуют знакомству гостей и лучшему взаимопониманию. Однако не все люди любят их: некоторые предпочитают просто общаться. Даже если хозяин сам хочет сыграть, не стоит навязывать этот вид досуга гостям. Стоит предложить один раз и отнестись с пониманием, если предложение неохотно примут.



Не просить помочь с уборкой







Убираться после того, как гости ушли, — непростая задача. Особенно если до мероприятия хозяева уже занимались уборкой и долго готовили. Однако просить кого-то из гостей остаться и помочь не рекомендуется. Согласно этикету, лучше вежливо отказаться, даже если сами гости предлагают помощь.



Выбрасывать мусор перед приходом гостей







Когда мы открываем дверцу под раковиной и видим переполненное мусором ведро, это немного портит впечатление о хозяевах. Поэтому перед приходом гостей стоит выбросить мусор и положить новый мешок в ведро, даже если оно было почти не заполнено.



Опустошать посудомойку







Когда гости уже пришли, не стоит удаляться на кухню и мыть посуду. Это потребует от хозяина отсутствовать в течение длительного времени и оставить гостей без внимания. Однако гора грязной посуды в раковине выглядит неэстетично.

Поэтому, если у вас есть посудомоечная машина, лучше заранее освободить ее, чтобы быстро все положить туда и вернуться к гостям. Если ее нет, стоит предусмотреть место, где можно поставить грязные тарелки так, чтобы они не привлекали внимания или вовсе были не заметны для посторонних глаз.



Быть в приподнятом настроении







У хозяина, желающего продемонстрировать свой кулинарный талант, обычно возникает выбор: либо приготовить всю еду самостоятельно и утомиться еще до начала праздника, либо делегировать готовку кому-то другому. Иногда целесообразнее воспользоваться услугами доставки еды или кейтеринга (сервиса по организации банкетов).

Не стоит жаловаться на то, как трудно было испечь пирог или приготовить мудреный соус, так как это не очень прилично. Гости не должны чувствовать себя обязанными или виноватыми в чем-либо.



Убирать все лишнее из ванной







Куча полотенец, баночек и тюбиков вызывает путаницу. Гость, заходя в ванную комнату, не понимает, чем можно помыть и вытереть руки. Хорошо, когда в ванной есть одно или несколько полотенец, а также жидкое мыло (оно гораздо более гигиенично, чем кусковое).

Также следует позаботиться о достаточном количестве туалетной бумаги и освежителе воздуха. Все остальное стоит убрать на закрытые полки. И, конечно же, нужно снять нижнее белье и носки с батареи, если вы вешаете их там.



Заранее готовить необходимые приборы и инструменты







Хороший хозяин заранее готовит все необходимые приборы, чтобы гостям было удобно есть. Однако перебарщивать тоже не стоит. Например, не нужно сервировать стол вилками для устриц, если на самом деле вы не планируете их подавать.



Учитывать наличие детей







В соответствии с правилами этикета хозяину рекомендуется заранее сказать гостям, допустимо ли присутствие детей на празднике. Если ответ положительный, то ему следует позаботиться о развлечении для малышей, даже если у него самого нет детей.

Учтивый хозяин загрузит мультфильмы на флешку, продумает различные активности, подготовит игрушки или наборы для рисования — словом, сделает все возможное, чтобы детям не было скучно и они не захотели в самый неожиданный момент уходить домой.



Выбирать правильный музыкальный фон







Музыка очень важна для создания праздничной атмосферы, поэтому выбирать ее следует тщательно. Хороший хозяин учитывает предпочтения гостей и не навязывает им свои вкусы.

Естественно, невозможно выбрать музыку, которая понравится всем сразу, поэтому лучше найти что-то нейтральное. Например, можно скачать подборки ностальгических хитов или использовать плейлисты из кофеен и супермаркетов.



Заботиться о комфортной температуре в помещении







Приглашая друзей к себе домой, мы должны обеспечить комфортную температуру воздуха в помещении. Опытные хозяева советуют в летнее время, если у вас есть кондиционер, установить температуру на 4 градуса ниже обычной.



Закрывать питомцев в другой комнате, если они мешают гостям







Каждый владелец животного считает своего любимца непревзойденным. Однако следует помнить, что не все гости могут разделить эти чувства. Особенно если питомец гиперактивен, имеет неприятный запах, оставляет после себя шерсть, прыгает на стол или издает громкие звуки. Кроме того, у некоторых гостей может быть аллергия на собак или кошек.

Поэтому, если вы не уверены, что все пришедшие будут восхищаться вашим домашним животным, рекомендуется закрыть его в другой комнате или обустроить специальный вольер. Важно также убедиться, что питомец будет чувствовать себя комфортно, находясь в одиночестве.

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