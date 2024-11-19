С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С трудом верится.В 21 влюбился в 9...
  • Михаил Е
    Конечно шахидский жилет не настоящий, оборудован "пластиковыми проводами" 😆Самые необычные в...
  • Валерий Протасов
    Судьбы людские неисповедимы. Почуйте с миром!В 21 влюбился в 9...

Интересный способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Не знаю как насчет манго и авокадо, но киви любят все. Очень полезный фрукт, отличается большим содержанием витамина «C» и отличным неповторимым вкусом.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Обычно киви очищают от кожуры ножем для овощей, чтобы минимизировать отходы. Но есть гораздо интересней способ и быстрей, с помощью которого можно очистить от кожуры киви, манго или авокадо.


Быстрый способ киви, манго или авокадо


Главное условие — плоды должны быть спелыми, тогда все пойдет как по маслу.
Берем, скажем, киви и острым ножом разрезаем его пополам.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Далее нам понадобится стакан среднего диаметра. Берем его в руку и о его грани очищаем мякоть. Смотрите фото.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Содержимое киви падает в стакан, кожура остается у вас в руке. Все очень просто.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Тот же самый фокус можно проделать и с авокадо.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Или манго, возможно придется взять стакан побольше, соответствующий диаметру плода.

Интересней способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Еще раз хочется напомнить, что не так важна толщина граней посуды, как спелость самого фрукта.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
манго
Бананы
кожура

Картина дня

наверх