Интересный способ, с помощью которого можно быстро очистить от кожуры киви, манго или авокадо

Не знаю как насчет манго и авокадо, но киви любят все. Очень полезный фрукт, отличается большим содержанием витамина «C» и отличным неповторимым вкусом.







Обычно киви очищают от кожуры ножем для овощей, чтобы минимизировать отходы. Но есть гораздо интересней способ и быстрей, с помощью которого можно очистить от кожуры киви, манго или авокадо.

Быстрый способ киви, манго или авокадо

Главное условие — плоды должны быть спелыми, тогда все пойдет как по маслу.Берем, скажем, киви и острым ножом разрезаем его пополам.Далее нам понадобится стакан среднего диаметра. Берем его в руку и о его грани очищаем мякоть. Смотрите фото.Содержимое киви падает в стакан, кожура остается у вас в руке. Все очень просто.Тот же самый фокус можно проделать и с авокадо.Или манго, возможно придется взять стакан побольше, соответствующий диаметру плода.Еще раз хочется напомнить, что не так важна толщина граней посуды, как спелость самого фрукта.