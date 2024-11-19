Непризнанные герои Эвереста
С подачи туристов слово «шерп» стало синонимом слов горный проводник или носильщик. На самом же деле это никакая не должность и не профессия, а народность, населяющая Восточный Непал. Горные обитатели невероятно выносливы, знают лучше, чем кто бы то ни было, высокогорную местность, обладают наследственной высотной адаптаций, и именно профессиональным альпинистам-шерпам принадлежит большинство рекордов по восхождению на Эверест.
Дословно «шерп» означает «человек с востока». Все, что известно об этой народности — это что их предки когда-то переселились из Тибета, и что шерпы имеют монгольское происхождение. Незаполненные страницы истории являются следствием того, что народ не имеет письменности и для счета времени использует тибетский календарь. На протяжении жизни также у них могут меняться имена. Фамилии они, как правило, не используют. Поскольку никакие официальные записи не ведутся, они сами то и дело путаются в датах и не могут сказать точно, как их зовут, если имя попросить произнести по буквам.
От своих тибетских предков шерпы переняли одежду, обычаи, кухню и язык, который схож с тибетским. Так же как и тибетцы, шерпы являются последователями буддизма. Важнее для них не обряды и ритуалы, а вера в душе. У многих дома обустроен угол для молитвы. На улице некоторые устанавливают шесты с молитвенными флажками. Шерпы верят в богов, причем не только буддийских, но и тех, что живут в горе или в лесу. Каждый клан олицетворяет горные вершины с определенным божеством и благоговейно чтит гору, веря в ее поддержку и защиту. Покойников у шерпов принято сжигать.
У шерпов нет письменности, фамилий, а счет времени они ведут по тибетскому календарю
В еде шерпы предпочитают не придерживаться определенного меню — все-таки местность глухая и «всеядный рацион» добыть гораздо проще. Мясо, сушеные продукты или консервы, привезенные туристами, шерпы все охотно съедят. Однако кулинарные традиции у них все же есть. К традиционным блюдам, например, относят мо-мо — что-то вроде супа с пельменями.
Помимо этого блюда шерпы очень любят пить чай. Пьют его несколько раз на дню. Из риса и ячменя они варят шерпское пиво, называемое чанг. Представляет оно собой готовую закваску, которую наливают в чашку, заливают кипятком и пьют через бамбуковую трубочку./
Шерпы обладают недюжинной силой и выдержкой. Относится это и к мужчинам, и к женщинам, и к детям. В сопоставлении с мужчинами слабый пол здесь никак нельзя назвать слабым: наравне с мужчинами женщины могут выполнять тяжелую работу и носить тяжести, достигающие двух третей их собственного веса. Вообще, переноска чего бы то ни было для шерпов вполне естественное занятие. Подхватывая поклажу, они надевают ее не на плечи, а на лоб. По их мнению, это самый эффективный способ переноски, позволяющий переносить на себе десятки килограммов груза.
Переноска чего бы то ни было для шерпов вполне естественное занятие
Шерпы обладают «высокогорными» генами, благодаря чему им легко покоряются любые вершины. Впервые подняться на Эверест удалось новозеландскому исследователю Эдмунду Персивалю Хиллари и шерпу Тенцинг Норгей. Достигнув вершины, Хиллари принялся водружать флаг, а Норгей стал раскладывать в снегу шоколадки как подношение богам. Другой шерп Аппа Тенцинг с 1990 года стал регулярно подниматься на Эверест. Восхождения он совершал один, а иногда и два раза в год. Последний раз он взбирался на Эверест 11 мая 2011 года, став абсолютным рекордсменом по количеству восхождений на гору, число которых достигло 21 раза.
Чтобы подняться на высшую точку планеты, шерпу Пемба Дордже понадобилось всего 8 часов 10 минут — кроме него с такой скоростью на гору не взбирался ни один альпинист. А шерп Бабу Чири, поднявшись на гору, провел там 21 час. Все эти достижения находятся далеко за гранью возможностей обычных спортсменов, но могут запросто покориться одним из тех, кого считают всего лишь носильщиком или проводником, который сопровождает очередную группу альпинистов, решившую подняться на Эверест.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии