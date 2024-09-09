С каких картин начинали карьеру Моне, Пикассо и другие знаменитые художники

И эти художники тоже начинали когда-то с азов – копировали полотна мастеров Возрождения, писали пейзажи и практиковались в создании портретов. Пикассо не сразу пришел к кубизму, Моне – к импрессионизму, а Магритт когда-то ограничивался простым отображением окружающей действительности. Ранние работы великих художников, еще не ставших на тот момент представителями модернизма и авангарда, интересны тем, что позволяют увидеть пройденный каждым путь.
Клод Моне
Один из основателей импрессионизма появился на свет в Париже в 1840 году. Спустя несколько лет семья Моне переехала в Нормандию, в Гавр, где Клоду не особенно удавалось грызть гранит науки, зато у него неплохо получалось рисовать на заказ карикатуры, зарабатывая на этом какие-то деньги. Мальчишку заметил художник Эжен-Луи Буден, он стал обучать подростка рисованию, умению видеть красоту природы и отражать ее на холсте.
Слева - Улица Баволь в Онфлере (1864), справа - Сад в Сен-Адрес (1867)
В продолжение обучения Клод Моне приехал в Париж, где оказался в среде других художников, своих ровесников. Весной 1874 года Моне, Ренуар, Писсарро, Сислей, Дега, Сезанн и Берта Моризо организовали собственную выставку, как альтернативу большим парижским салонам. Именно тогда вниманию публики была представлена картина «Впечатление. Восходящее солнце», открывшая миру новое течение в живописи, названное впоследствии импрессионизмом.
Пабло Пикассо
Этот художник родился в семье живописца и преподавателя, который и дал сыну первые навыки рисования. Мальчик демонстрировал выдающиеся способности, учился в школе изобразительных искусств, а затем и в других учебных заведениях, в пятнадцать сумев поступить в очень престижную Мадридскую академию. Там, правда, Пикассо учился всего полгода, обнаружив, что ничего нового академия ему дать не может.
Слева - Первое причастие (1896), справа - Портрет матери художника (1896)
Пикассо много учился самостоятельно, и по произведениям мастеров прошлого, и общаясь с современниками. В 1900 году он оказался в Париже, погрузившись в среду авангардистов, сначала оказавшись под влиянием импрессионистов. Богемный образ жизни, дружба с большим числом художников, поиски своего стиля и эксперименты с преобразованием формы и объема в плоские фигуры, напоминающие скорее какой-то странный ребус, чем портрет - вот что ожидало его на этом этапе жизненного пути.
Амедео Модильяни
Так уж вышло, что крепким здоровьем Модильяни не отличался. После очередной болезни он твердо решил заниматься рисованием, живописью. В этом начинании мальчика очень поддерживала мать. Побывав в разных городах родной Италии, объехав и изучив памятники и картины Рима, Флоренции, Венеции, Модильяни наконец оказался в Париже, где познакомился с Пикассо и прочими авангардистами. Ближайшим другом Модильяни стал художник Морис Утрилло.
Слева - Автопортрет (1899), справа - Тосканская дорога (1901)
Не уделяя внимания ни натюрмортам, ни пейзажам, ни жанровым полотнам, Модильяни интересовался лишь воплощением образа человека в картинах и скульптуре, но история сохранила несколько его ранних пейзажей. Скончался Модильяни в 35 лет, не будучи еще оцененным по достоинству мастером; впоследствии его произведения будут продаваться на аукционах за многих десятки миллионов долларов.
Рене Магритт
Бельгийский сюрреалист Рене Магритт считал, что художники, идя по проторенной тропе, жертвуют своей свободой в угоду непонятно чему. Сам же он стремился ориентироваться на «то магическое в искусстве, с которым встретился, будучи еще ребенком». Он родился в 1898 году, в 1914 году создал первую крупную работу, а к середине 20-х пришел к сюрреализму.
Слева - Жоржетта (1921), справа - Весна (1926)
Произведения Магритта – это картины-загадки, но он не замыкался в своем творчестве, поддерживая тесные взаимоотношения с другими сюрреалистами, черпая вдохновение в произведениях импрессионистов и способствуя тому, чтобы при всей сложности и загадочности его сюжетов они затрагивали бы как можно больше зрителей; художник не ограничивался одним лишь самовыражением, но сохранял связь с теми, кто, как и он, искал в искусстве не просто отображение реальности, а нечто большее.
Сальвадор Дали
Периодом поиска Дали собственного стиля можно назвать годы с 1918 по 1926, когда художник переживал свой подростковый и юношеский возраст. Ряд событий из жизни Сальвадора глубоко повлияли на него и потом находили воплощение в его творчестве – это, прежде всего, смерть старшего брата, тоже Сальвадора, которого художник никогда не видел, а также кончина матери. Да и сам нрав Дали, капризный, сложный, не всегда понятый окружающими, отражался в том числе в его картинах.
Слева - Портрет моего отца (1925), справа - Молодая женщина у окна (1925)
Дали учился в муниципальной школе рисования в родном Фигерасе, потом поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо. Его поиски собственного пути в искусстве начались с кубизма, и вновь большую роль в судьбе художника сыграло знакомство с Пабло Пикассо. Угадывается ли потенциал великого сюрреалиста по ранним работам Дали, сохранившимся до нашего времени? Вопрос, на который трудно дать однозначный ответ.
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