Остров с атмосферным замком и стадом овец можно приобрести за 2 млн дол.

Остров вместе с атмосферным замком и стадом овец может стать вашим, если имеется 2 млн долларов, конечно же (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.

Больше 10 километров береговой линии и 300 га территории будут в полном распоряжении новых владельцев острова (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: geograph.org.uk.

Главная усадьба имеет вид средневекового замка (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.

Главный вход в атмосферный замок, который был построен в конце XIX века (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.

В 1993 году покоренные красотой и уединением острова лондонцы покинули шумную столицу и перебрались на него жить (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.

Один из благоустроенных пирсов на одиноком острове Шетландского архипелага (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.

Руины жилого дома, который построил купец Джеймс Митчелл в 1696 году (The Isle of Vaila, Шотландия).

На острове прекрасно сохранилась сторожевая башня, возведенная в XVII веке (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.

Возле башни установлена старинная пушка (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.

В конце XIX века построили основную усадьбу, где все без исключения владельцы устраивали шумные вечеринки (Vaila Hall , Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.

На острове создали искусственное озеро, где собирается пресная вода для хозяйственных нужд (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: countryliving.com.

Фермерский домик легко можно превратить в колоритные отельные апартаменты (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.

Возле гостевого коттеджа разбит огород, на котором выращивают органические овощи (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: countryliving.com.

Скотный двор с фермой, где содержатся элитные породы овец, которые питаются лишь экологически чистой травой (The Isle of Vaila, Шотландия).

На острове хранится одна из достопримечательностей архипелага – скелет 12-метрового кита, тушу которого прибило к его берегам (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: insider.com.

Основная гостиная в замке на частном острове, окруженном водами Северного моря и Атлантического океана (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: countryliving.com.

Утренняя столовая в главной усадьбе острова (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.

В замке сохранились витражи, созданные еще при его постройке (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: timeout.com.

Баронский зал-кабинет с роскошным диваном и настоящим камином напомнит новым владельцам о пристрастиях в оформлении интерьеров более 100 лет назад (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: countryliving.com.