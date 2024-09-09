Остров с атмосферным замком и стадом овец можно приобрести за 2 млн дол.

Один из островов Шетландского архипелага с потрясающим видом на водную гладь Северного моря и Атлантического океана, вместе с историческим особняком, сторожевой башней и более 300 га пастбищ полных овец, был выставлен на продажу. Счастливчик сможет сполна насладиться единоличным пользованием целым островом, максимальным уединением, исторической атмосферой и многими другими благами, если есть заначка в 2 миллиона долларов, конечно же.
Остров вместе с атмосферным замком и стадом овец может стать вашим, если имеется 2 млн долларов, конечно же (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.
Больше 10 километров береговой линии и 300 га территории будут в полном распоряжении новых владельцев острова (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: geograph.org.uk.
Остров Вайла (The Isle of Vaila), входящий в состав архипелага Шетландских островов, является домом для отреставрированного особняка XIX века, нескольких более старинных построек, а также непревзойденного природного разнообразия, включая почти 10,5 километров береговой линии, испещренной бухтами, пещерами и естественными разломами, которые привлекают все виды диких животных, включая выдр, касаток и дельфинов. Кроме того, на острове более 300 га земли, на которой имеются абсолютно экологичные сельхозугодья, вересковые луга, торфяные отмели, галька, пляжи, скалистые утесы и пастбища, где в настоящее время содержится стадо из 200 овец.
Главная усадьба имеет вид средневекового замка (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.
Главный вход в атмосферный замок, который был построен в конце XIX века (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.
Все это богатство совсем недавно было выставлено на продажу нынешними владельцами Ричардом Роулендом и Доротой Ричлик (Richard Rowland, Dorota Rychlik) – супругами, владевшими им более 30 лет. Но теперь, по словам семейства, «пришло время другим следовать за своей мечтой» на клочке первозданной природы, которая может принести немало удовольствия, тем, кто предпочитает чистый воздух и тишину вместо городской духоты, обилия ярких огней и шума. Хотя они и сами были не прочь нарушать тишину веселыми вечеринками, которые частенько устраивали для своих друзей и родственников.
В 1993 году покоренные красотой и уединением острова лондонцы покинули шумную столицу и перебрались на него жить (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.
Один из благоустроенных пирсов на одиноком острове Шетландского архипелага (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.
Примечательно: В состав Шетландского архипелага (самая северная группа Британских островов, расположенная ближе к Норвегии, чем к Шотландии) входит около 100 островов разной величины. Только 16 из потрясающих островков суши населены, при этом общая численность населения не превышает 23 тыс. человек. Остров же Вайла находится на границе Северного моря и Атлантического океана, но несмотря на кажущуюся изолированность и отдаленность от цивилизации, он находится всего в 10 минутах ходу на катере или моторной лодке от административного центра – Мейнленда, являющегося главным островом архипелага. Это обстоятельство делает Вайла еще более привлекательным для потенциальных покупателей.
Руины жилого дома, который построил купец Джеймс Митчелл в 1696 году (The Isle of Vaila, Шотландия).
На острове прекрасно сохранилась сторожевая башня, возведенная в XVII веке (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mansionglobal.com.
Стоит отметить, что территория острова была заселена еще 4 тыс. лет назад, здесь в свое время обитали неолитические племена и норвежские викинги. В XVII веке на нем построили сторожевую башня, затем для британского купца возвели каменную усадьбу, руины которой сохранились по сей день. После его арендовал Артур Андерсон, основатель P&O – Шетландской рыболовной компании.
Возле башни установлена старинная пушка (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.
В конце XIX века поменялся хозяин и главную усадьбу превратили в летнюю резиденцию Vaila Hall (Вайла Холл), которая отчетливо напоминала небольшой замок. Его владельцем был Герберт Андертон (Herbert Anderton), занимающийся мельничным делом в Йоркшире, который после грандиозной реконструкции частенько устраивал роскошные вечеринки.
В конце XIX века построили основную усадьбу, где все без исключения владельцы устраивали шумные вечеринки (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.
На острове создали искусственное озеро, где собирается пресная вода для хозяйственных нужд (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: countryliving.com.
У парадного входа Vaila Hall был пристроена круглая башня, что придавало строению особенный средневековый колорит, а также появилась возможность делать скрытые комнаты. В новой части здания имеются: просторная гостиная с высокими потолками и видом на море; столовая, из которой ведет потайной ход на кухню; баронский зал-кабинет с массивным диваном и дровяным камином; утренняя веранда для чаепития; зимний сад и шесть изолированных спальных комнат. Из главной спальни есть тайных ход в башню, где имеется еще 4 комнаты, которые могут похвастаться панорамным обзором на бескрайнюю морскую гладь и захватывающий пейзаж острова.
Фермерский домик легко можно превратить в колоритные отельные апартаменты (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: indiatimespost.com.
Возле гостевого коттеджа разбит огород, на котором выращивают органические овощи (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: countryliving.com.
Фермерский дом, коттедж, несколько сараев, два укрепленных пирса появились на острове, когда нынешние владельцы Ричард Роуленд и Дорота Ричлик, отказавшиеся от своей насыщенной лондонской жизни, купили остров в 1993 году. Энтузиасты сразу после свадьбы отправились жить вдали от цивилизации даже несмотря на то, что замок пришел в полный упадок, хотя и был включен в реестр исторических зданий Шотландии (с пометкой «находится под угрозой»).
Скотный двор с фермой, где содержатся элитные породы овец, которые питаются лишь экологически чистой травой (The Isle of Vaila, Шотландия).
На острове хранится одна из достопримечательностей архипелага – скелет 12-метрового кита, тушу которого прибило к его берегам (The Isle of Vaila, Шотландия). | Фото: insider.com.
За 30 лет увлеченные супруги произвели обширные реставрационные работы, полностью восстановили главную усадьбу и построили два небольших домика, один из которых служил гостевым коттеджем, а в другом – жила семья, ухаживающая за стадом чистокровных шотландских овец. Несколько сараев и амбаров позволяют содержать животных и хранить корма. А вот один, который называют «Китовый дом», и вовсе вступает в качестве выставочной площадки Национального музея. В нем хранится 12-метровый скелет кита, который был выброшен на берег острова в 2000 г. Мертвого гиганта разделывала, обрабатывала специальным раствором и собирала по частям целая бригада специалистов, чтобы сохранить останки.
Основная гостиная в замке на частном острове, окруженном водами Северного моря и Атлантического океана (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: countryliving.com.
По сведениям редакции Novate.ru, в 1994 году остров Вайла первым на Шетландских островах получил статус органической фермы. Помимо овцеводства, супружеская пара занималась выращиванием экологически чистых овощей, правда, для этого пришлось обнести высокой каменной стеной свои огороды. Также было создано озеро, занимающее почти 1 га площади с традиционной водяной мельницей и установкой насосной станции, позволяющей осуществлять полив овощных грядок.
Утренняя столовая в главной усадьбе острова (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: mymodernmet.com.
В замке сохранились витражи, созданные еще при его постройке (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: timeout.com.
Учитывая современные приоритеты в организации домашнего быта, владельцы острова получили разрешение на установку ветрогенераторов и солнечных панелей, которые полностью удовлетворяли все потребности в электроэнергии. По всем санитарным нормам были установлены септики с переработкой сточных вод, для обеспечения подачи пресной воды предусмотрены системы сбора и очистки дождевой воды, что делает усадьбу устойчивым, экологически чистым и энергоэффективным объектом.
Баронский зал-кабинет с роскошным диваном и настоящим камином напомнит новым владельцам о пристрастиях в оформлении интерьеров более 100 лет назад (Vaila Hall, Шотландия). | Фото: countryliving.com.
Поскольку увлеченные супруги уже не в состоянии справляться с таким большим хозяйством, они решились на продажу острова, за который просят 2 млн долларов. Ричард Роуленд по этому поводу сказал: «Мы здесь провели 30 фантастических лет, сейчас мы уже в годах, поэтому решили, что пришло время, чтобы кто-то другой наслаждался красотой уединенного острова. Нужно просто быть реалистами, ведь ничто не вечно».
