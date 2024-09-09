10 кулинарных ошибок, которые так сильно испортят вкус блюда, что не спасет даже магия

Ошибка 1: Добавлять специи в горячее блюдо прямо из баночки

Если в баночку попадет пар, специя испортится

Ошибка 2: Прижимать котлеты к сковороде во время жарки

Когда мы придавливаем котлеты, из них выходит сок. / Фото: cookingpad.ru

Ошибка 3: Запекать картофель в фольге

У картофеля в фольге не будет корочки. / Фото: eda-offline.com

Ошибка 4: Жарить «холодные» куриные грудки

Лучше жарить курицу комнатной температуры. / Фото: attuale.ru

Ошибка 5: Позволять рису сильно кипеть

Если рис будет сильно кипеть, он получится липким. / Фото: vse-samoe-interesnoe.ru

Ошибка 6: Размораживать креветки при комнатной температуре

Креветки могут испортиться, если будут размораживаться на столе. / Фото: ej-ka.net

Ошибка 7: Не промывать консервированную фасоль

В консервированной фасоли много соли. / Фото: menunedeli.ru

Ошибка 8: Прокалывать сардельки и сосиски перед приготовлением

Привычка прокалывать сосиски досталась нам от бабушек. / Фото: cookrook.ru

Ошибка 9: Готовить варенье из переспелых фруктов

Из переспелых яблок получается не варенье, а каша. / Фото: mamanastyablog.ru

Ошибка 10: Хранить помидоры в холодильнике

Помидоры в холодильнике теряют вкус и аромат. / Фото: tavrijci.org