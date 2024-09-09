10 кулинарных ошибок, которые так сильно испортят вкус блюда, что не спасет даже магия

Хозяйки любят пополнять свои кулинарные копилки разнообразными хитростями и лайфхаками, призванными облегчить готовку. Однако иногда нужно не выучить что-то новое, а отказаться от старого. Novate.ru рассказывает, от каких привычек следует избавиться, чтобы блюда всегда получались вкусными и красивыми.
Ошибка 1: Добавлять специи в горячее блюдо прямо из баночки
Если в баночку попадет пар, специя испортится
Специи – один из самых верных и незаменимых помощников на кухне. Именно от них во многом зависит финальный вкус, а также акценты, которые и делают блюдо либо напиток такими особенными. Однако для того, чтобы пряности долгое время служили вам верой и правдой, необходимо правильно их использовать. В частности, нежелательно насыпать специи прямо из баночки в кипящий суп или дымящийся кофе. Пар, которой поднимается от чашки/кастрюли попадает в контейнер, в результате чего там образуются капельки влаги. От ее воздействия пряности теряют вкус, аромат и собираются в комочки. В худшем случае может образоваться плесень. Обидно, если из-за одного неловкого движения придется выбрасывать всю баночку или пакетик со специями.
Ошибка 2: Прижимать котлеты к сковороде во время жарки
Когда мы придавливаем котлеты, из них выходит сок. / Фото: cookingpad.ru
Далеко не всегда получается рассчитать толщину котлет в процессе формирования. И только когда они оказываются на сковороде, становится видно, какие из них – подходящие, а какие – слишком пухлые.лопаткой в надежде, что они быстрее прожарятся. Так вы лишь выдавите из них всю жидкость, в результате чего готовое блюдо потеряет сочность и аромат. Кстати, то же самое касается котлет, которые вы готовите на гриле для бургеров. Конечно, хочется, чтобы следы от решетки получились более заметными, но не стоит жертвовать вкусом ради красоты.
Ошибка 3: Запекать картофель в фольге
У картофеля в фольге не будет корочки. / Фото: eda-offline.com
Мы любим картофель за множество различных вариаций приготовления. Его можно сварить, пожарить, потушить и, конечно, запечь. Последний способ у многих хозяек является любимым, так как овощ, приготовленный таким образом, получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а также не слишком калорийным. Однако не стоит запекать картофель в фольге. У такого метода сразу два минуса. Во-первых, овощ дольше готовится, так как сначала должна прогреться фольга. А во-вторых, «оболочка» мешает испаряться влаге, вследствие чего картошка фактически парится, но не запекается. Неудивительно, что у блюда, приготовленного в фольге, нет аппетитной хрустящей корочки.
Ошибка 4: Жарить «холодные» куриные грудки
Лучше жарить курицу комнатной температуры. / Фото: attuale.ru
Одно из самых главных правил, касающихся приготовления мяса, состоит в том, что нельзя жарить кусочки, которые только что достали из холодильника. Мясо должно приобрести комнатную температуру – только после этого его можно отправлять на сковороду или в духовку. Это касается и свинины, и говядины, и индейки, и даже курицы, хотя мы привыкли думать, что птица – исключение из правил.
Когда вы достаете грудку из холодильника и сразу кладете на дно прогретой сковороды, велика вероятность, что она получится идеальной снаружи, но сырой внутри, ведь на прогревание середины уйдет гораздо больше времени. Также возможен вариант, что курица пережарится и станет сухой. Чтобы мясо всегда было вкусным, не забывайте вытаскивать птицу из холодильника за 10-15 минут до начала готовки – этот совет сослужит вам хорошую службу.
Ошибка 5: Позволять рису сильно кипеть
Если рис будет сильно кипеть, он получится липким. / Фото: vse-samoe-interesnoe.ru
Рис – специфическая в готовке крупа. Очень сложно добиться того, чтобы он получился рассыпчатым, а не превратился в липкую кашу. Рассказываем, какие ошибки обычно приводят ко второму исходу. Во-первых, нельзя позволять, чтобы рис сильно кипел – в этом случае вода испаряется намного быстрее, отделяется крахмал и готовое блюдо получается липким, как если бы вы готовили начинку для роллов. Жидкость должна лишь слегка кипеть, а не выпрыгивать из кастрюли. А вот после того, как крупа будет готова, можно и нужно взрыхлить рис с помощью вилки – так вы выпустите лишний пар и влагу, не позволив зернам набухнуть и «перевариться», пока блюдо будет ждать подачи на стол.
Ошибка 6: Размораживать креветки при комнатной температуре
Креветки могут испортиться, если будут размораживаться на столе. / Фото: ej-ka.net
Если вы любите креветки, то должны знать, как их правильно размораживать. Для этих целей нельзя использовать микроволновку и комнатную температуру. В первом случае существует большой риск, что вы переварите морепродукты, а во втором – что они испортятся раньше, чем полностью разморозятся. Также, если оставить креветки на кухонно й столешнице, они пропитаются водой и получатся не такими вкусными и упругими, как могли бы быть.
Поэтому не допускайте подобных ошибок, а размораживайте морепродукты в холодильнике. Вечером достаньте их из морозилки, положите в дуршлаг, установленный в миске, а затем уберите на одну из полок в холодильнике.
Ошибка 7: Не промывать консервированную фасоль
В консервированной фасоли много соли. / Фото: menunedeli.ru
Приготовление бобовых – тот еще квест. Фасоль, нут, горох – все эти продукты требуют колоссального количества времени, ведь перед тем, как использовать их в каких-либо блюдах, необходимо вымочить и отварить продукты. Наверное, именно поэтому у некоторых хозяек чаша весов склоняется в пользу консервированной фасоли – вкус тот же, а проблем гораздо меньше. Важно лишь не забывать промывать ее под струей холодной воды, чтобы избавиться от соли и крахмала, содержащиеся в жидкости, в которой плавает фасоль. Для удобства используйте дуршлаг.
Ошибка 8: Прокалывать сардельки и сосиски перед приготовлением
Привычка прокалывать сосиски досталась нам от бабушек. / Фото: cookrook.ru
Обычно хозяйки прокалывают сардельки перед отвариванием или колбаски перед обжариванием. И во времена наших бабушек эти действия были верными, так как в Советском Союзе фарш внутри колбасных изделий был слишком жидким, в результате чего они лопались. Однако сейчас в этом нет нужды. Современные технологии контролируют количество воды в сардельках и сосисках, а если по привычке прокалывать их, то вместе с влагой уйдет и жир. Вряд ли кому-то захочется есть пересушенное блюдо.
Ошибка 9: Готовить варенье из переспелых фруктов
Из переспелых яблок получается не варенье, а каша. / Фото: mamanastyablog.ru
Варенье – отличная добавка к оладьям, блинам, сырникам и другой выпечке. Также многие любят добавлять его зимой в чай – такой напиток дарит не только тепло холодными вечерами, но также нотку уюта. Однако, чтобы действительно наслаждаться вкусом варенья, необходимо знать, из каких ягод и фруктов его можно готовить. Очень важно, чтобы они были именно спелыми, а не недозревшими или переспелыми. По мере созревания во фруктах и ягодах уменьшатся количество пектина и фруктовых кислот, а значит, готовое варенье получится не таким густым и ароматным, как могло быть.
Ошибка 10: Хранить помидоры в холодильнике
Помидоры в холодильнике теряют вкус и аромат. / Фото: tavrijci.org
Сезон помидоров еще не закончился, а у некоторых он продолжается круглый год. Если вы являетесь поклонником томатов, ни в коем случае не храните их в холодильнике. Под воздействием низких температур меняется химический состав овоща, в результате чего он теряет аромат и присущую ему сладость. Гораздо лучше хранить помидоры я корзине или ящике при комнатной температуре. Советуем не покупать слишком много томатов, чтобы они не успели пропасть – приносите домой ровно столько, сколько вы можете съесть за пару дней.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии