С нами не соскучишься!

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Самолеты сейчас самых разнообразных цветов.Почему все самоле...
  • Алексей
    Зачем использовать таблетки для протезов если можно использовать таблетки для чистки стиральной машины???2 таблетки из апт...
  • Nik Nik
    Два дебила, это сила10 способов превр...

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

Сложно отрицать, что рабочий день знаменитости разительно отличается от рабочего дня обычного человека. Тяжелый труд в нем сочетается с абсолютно будничным отношением к славе. Может быть, поэтому нам сложно постоянно помнить, что звезды – такие же люди, как и мы, подверженные болезням и, конечно, смертные (иногда – внезапно смертные). Перед вами – список из 11 актеров, которые оставили этот мир прямо во время работы над ролями.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

11. Джон-Эрик Хексам: смертельный выстрел холостым патроном


Джон-Эрик Хексам был отличным актером, востребованной моделью и настоящим мужчиной мечты для тысяч женщин. Настоящей трагедией для него обернулась невинная шутка: в 1984 году на съемках сериала «Скрываемый факт» он по неосторожности приставил себе к виску «Магнум» 44 калибра, заряженный холостыми патронами, и нажал на курок. Перелом черепа и тот факт, что осколок кости вошел в мозг, вызвали обширное внутреннее кровотечение, от которого актер и скончался.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

10. Брэндон Ли: убийство холостым патроном


Хотя на момент смерти Брэндон Ли был таким же успешным, как и его отец, родство с Брюсом Ли не сделало его неуязвимым. В одной из сцен убийства своего героя, рок-музыканта в фильме «Ворон», актер Майкл Масси выстрелил Ли в живот. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. Она и пробила живот актеру, застряв в его позвоночнике. От повреждений внутренних органов Ли скончался. Роль в фильме завершил дублер Брэндона.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

9. Тайрон Пауэр: тяжелый сердечный приступ


Тайрон Пауэр – актер, заставший золотой век Голливуда: с 1939 по 1941 годы он носил титул «короля кино», играя в драмах, вестернах, комедиях и даже мюзиклах. Его карьера продолжалась достаточно долго, пока в 1959 году у него не начался сердечный приступ, когда он играл в сцене дуэли в фильме «Соломон и царица Савская». Он ушел в мир иной еще до того, как его привезли в больницу.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

8. Марта Мэнсфилд: смерть от ожогов


Марта Мэнсфилд – одновременно актриса, игравшая в водевилях, и звезда американского немого кино (например, фильма «Доктор Джекил и мистер Хайд»). В ноябре 1923 года во время съемок фильма «The Warrens of Virginia» Мэнсфилд сидела в машине, когда прохожий, зажегший сигарету, неосторожно бросил спичку в салон. Платье Мэнсфилд немедленно загорелось, и актриса получила серьезнейшие ожоги всего тела. Ее немедленно доставили в больницу, однако она скончалась от ожогов спустя сутки.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

7. Джон Риттер: сердечный приступ


Лучше всего актер Джон Риттер известен по роли Джека Триппера в фильме «Трое – это компания». Также он играл эпизодические роли в таких сериалах и фильмах, как «Шоу Боба Ньюхарта», «Шоу Косби», «Баффи – победительница вампиров» и «Клиника». Репетируя сцену для сериала 11 сентября 2003 года, Риттер вдруг пожаловался на тошноту и боль в груди. Его забрали в больницу и диагностировали сердечный приступ. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Ему поставили диагноз «расслоение аорты», и он скончался во время операции.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

6. Вик Морроу: взрыв потерявшего управление вертолета


Вик Морроу известен своими ролями в таких фильмах, как «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри», «Несносные медведи», телесериал «Ангелы Чарли». Во время съемок фильма «Сумеречная зона» в 1982 году Морроу и еще два актера изображали вьетнамцев, спасавшихся от американского вертолета во время войны. Но внезапно вертолет взорвался, и все трое погибли на месте.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

5. Рой Киннир: падение с лошади и сердечный приступ


Рой Киннир был британским комедийным (и не только) актером, который сыграл отца Веруки Солт в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, а затем в «Трех мушкетерах» Ричарда Лестера и в двух сиквелах – «Четырех мушкетерах» и «Возвращении мушкетеров». Во время съемок «Возвращения мушкетеров» Киннир упал с лошади, получил перелом таза, и у него началось обильное внутреннее кровотечение. Он был госпитализирован, но на следующий же день скончался от сердечного приступа.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

4. Джин Харлоу: отказ почек


Джин Харлоу была одной из самых сексуальных актрис 1930-х гг. Среди ее работ – такие фильмы, как «Сюзи», «Безрассудная», «Обед в восемь» и «Красная пыль». Во время съемок фильма «Саратога» в 1937 году Джин стала жаловаться на усталость, тошноту и боль в животе. Когда снималась сцена, где ее героиня страдала от лихорадки, она сама чувствовала себя намного хуже героини. Спустя несколько дней выяснилось, что у нее отказывают почки, и ее госпитализировали. Она впала в кому и умерла 7 июня 1937 года.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

3. Редд Фокс: сердечный приступ


Урожденный Джон Элрой Сэнфорд известен под своим сценическим псевдонимом Редд Фокс; он был известным актером-комиком и исполнителем песен. Он стал одним из первых черных комиков, выступавших для белой аудитории в Лас-Вегасе. Его карьера включала работу в сериалах «Санфорд и сын» и «Королевская семья». Во время перерыва при работе над серией последнего сериала 11 октября 1991 года Фокс получил сердечный приступ и умер в тот же вечер.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

2. Эрик Флеминг: пираньи


Впервые Эрик Флеминг завоевал популярность в роли Гила Фейвора в сериале «Сыромятная плеть». Снимаясь в телевизионном фильме о джунглях в 1966 году, он плыл в каноэ с другим актером – Нико Минардос. Каноэ перевернулось, и оба актера упали в реку Уальяга. Минардосу удалось выбраться, но Флеминга унесло течением, и он утонул. Его тело растерзали пираньи.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

1. Оливер Рид: смертельная игра в баре


Оливер Рид играл настоящих мачо в таких фильмах, как «Капкан», «Оливер!», «Ганнибал Брукс», «Влюбленные женщины», «Дьяволы», «Три мушкетера», «Томми», «Отверженный». К сожалению, даже больше, чем своими ролями, он был известен своим вопиющим пристрастием к алкоголю. Во время перерыва в съемках фильма «Гладиатор» 2 мая 1999 года он зашел в бар в Валлетте, Мальта, и ввязался в игру «кто кого перепьет», в результате которой и скончался – от сердечного приступа в возрасте 61 года.

11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх