11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

Сложно отрицать, что рабочий день знаменитости разительно отличается от рабочего дня обычного человека. Тяжелый труд в нем сочетается с абсолютно будничным отношением к славе. Может быть, поэтому нам сложно постоянно помнить, что звезды – такие же люди, как и мы, подверженные болезням и, конечно, смертные (иногда – внезапно смертные). Перед вами – список из 11 актеров, которые оставили этот мир прямо во время работы над ролями.
11. Джон-Эрик Хексам: смертельный выстрел холостым патроном
Джон-Эрик Хексам был отличным актером, востребованной моделью и настоящим мужчиной мечты для тысяч женщин. Настоящей трагедией для него обернулась невинная шутка: в 1984 году на съемках сериала «Скрываемый факт» он по неосторожности приставил себе к виску «Магнум» 44 калибра, заряженный холостыми патронами, и нажал на курок. Перелом черепа и тот факт, что осколок кости вошел в мозг, вызвали обширное внутреннее кровотечение, от которого актер и скончался.
10. Брэндон Ли: убийство холостым патроном
Хотя на момент смерти Брэндон Ли был таким же успешным, как и его отец, родство с Брюсом Ли не сделало его неуязвимым. В одной из сцен убийства своего героя, рок-музыканта в фильме «Ворон», актер Майкл Масси выстрелил Ли в живот. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съемочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. Она и пробила живот актеру, застряв в его позвоночнике. От повреждений внутренних органов Ли скончался. Роль в фильме завершил дублер Брэндона.
9. Тайрон Пауэр: тяжелый сердечный приступ
Тайрон Пауэр – актер, заставший золотой век Голливуда: с 1939 по 1941 годы он носил титул «короля кино», играя в драмах, вестернах, комедиях и даже мюзиклах. Его карьера продолжалась достаточно долго, пока в 1959 году у него не начался сердечный приступ, когда он играл в сцене дуэли в фильме «Соломон и царица Савская». Он ушел в мир иной еще до того, как его привезли в больницу.
8. Марта Мэнсфилд: смерть от ожогов
Марта Мэнсфилд – одновременно актриса, игравшая в водевилях, и звезда американского немого кино (например, фильма «Доктор Джекил и мистер Хайд»). В ноябре 1923 года во время съемок фильма «The Warrens of Virginia» Мэнсфилд сидела в машине, когда прохожий, зажегший сигарету, неосторожно бросил спичку в салон. Платье Мэнсфилд немедленно загорелось, и актриса получила серьезнейшие ожоги всего тела. Ее немедленно доставили в больницу, однако она скончалась от ожогов спустя сутки.
7. Джон Риттер: сердечный приступ
Лучше всего актер Джон Риттер известен по роли Джека Триппера в фильме «Трое – это компания». Также он играл эпизодические роли в таких сериалах и фильмах, как «Шоу Боба Ньюхарта», «Шоу Косби», «Баффи – победительница вампиров» и «Клиника». Репетируя сцену для сериала 11 сентября 2003 года, Риттер вдруг пожаловался на тошноту и боль в груди. Его забрали в больницу и диагностировали сердечный приступ. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Ему поставили диагноз «расслоение аорты», и он скончался во время операции.
6. Вик Морроу: взрыв потерявшего управление вертолета
Вик Морроу известен своими ролями в таких фильмах, как «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри», «Несносные медведи», телесериал «Ангелы Чарли». Во время съемок фильма «Сумеречная зона» в 1982 году Морроу и еще два актера изображали вьетнамцев, спасавшихся от американского вертолета во время войны. Но внезапно вертолет взорвался, и все трое погибли на месте.
5. Рой Киннир: падение с лошади и сердечный приступ
Рой Киннир был британским комедийным (и не только) актером, который сыграл отца Веруки Солт в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, а затем в «Трех мушкетерах» Ричарда Лестера и в двух сиквелах – «Четырех мушкетерах» и «Возвращении мушкетеров». Во время съемок «Возвращения мушкетеров» Киннир упал с лошади, получил перелом таза, и у него началось обильное внутреннее кровотечение. Он был госпитализирован, но на следующий же день скончался от сердечного приступа.
4. Джин Харлоу: отказ почек
Джин Харлоу была одной из самых сексуальных актрис 1930-х гг. Среди ее работ – такие фильмы, как «Сюзи», «Безрассудная», «Обед в восемь» и «Красная пыль». Во время съемок фильма «Саратога» в 1937 году Джин стала жаловаться на усталость, тошноту и боль в животе. Когда снималась сцена, где ее героиня страдала от лихорадки, она сама чувствовала себя намного хуже героини. Спустя несколько дней выяснилось, что у нее отказывают почки, и ее госпитализировали. Она впала в кому и умерла 7 июня 1937 года.
3. Редд Фокс: сердечный приступ
Урожденный Джон Элрой Сэнфорд известен под своим сценическим псевдонимом Редд Фокс; он был известным актером-комиком и исполнителем песен. Он стал одним из первых черных комиков, выступавших для белой аудитории в Лас-Вегасе. Его карьера включала работу в сериалах «Санфорд и сын» и «Королевская семья». Во время перерыва при работе над серией последнего сериала 11 октября 1991 года Фокс получил сердечный приступ и умер в тот же вечер.
2. Эрик Флеминг: пираньи
Впервые Эрик Флеминг завоевал популярность в роли Гила Фейвора в сериале «Сыромятная плеть». Снимаясь в телевизионном фильме о джунглях в 1966 году, он плыл в каноэ с другим актером – Нико Минардос. Каноэ перевернулось, и оба актера упали в реку Уальяга. Минардосу удалось выбраться, но Флеминга унесло течением, и он утонул. Его тело растерзали пираньи.
1. Оливер Рид: смертельная игра в баре
Оливер Рид играл настоящих мачо в таких фильмах, как «Капкан», «Оливер!», «Ганнибал Брукс», «Влюбленные женщины», «Дьяволы», «Три мушкетера», «Томми», «Отверженный». К сожалению, даже больше, чем своими ролями, он был известен своим вопиющим пристрастием к алкоголю. Во время перерыва в съемках фильма «Гладиатор» 2 мая 1999 года он зашел в бар в Валлетте, Мальта, и ввязался в игру «кто кого перепьет», в результате которой и скончался – от сердечного приступа в возрасте 61 года.
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