С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Раствор соды имеет щелочной характер.Химия 9 класс.Пищевая сода на з...
  • Алексей
    Герметик,специально предназначенный для плитки???Так плитку то уже покрасили!!! Бредятина какая тоРемонт в ванной к...
  • ZmeY T
    Acura это honda премиальная ))10 японских автом...

Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

Специально ко Дню святого Валентина крупнейший в мире веб-сайт о кино IMDb представил рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа. В лучшую десятку вошли ленты о самых разных историях любви.

10 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Дурная слава» (1946).

9 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Хорошо быть тихоней» (2012).

8 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Энни Холл» (1977).

7 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Унесенные ветром» (1939). (Кадр из фильма)

6 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Квартира» (1960). (Кадр из фильма)

5 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Поющие под дождём» (1952). (Кадр из фильма)

4 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Вечное сияние чистого разума» (2004). (Кадр из фильма)

3 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Головокружение» (1958). (Кадр из фильма)

2 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Амели» (2001). (Кадр из фильма)

1 место


Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

«Касабланка» (1942).

©


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх