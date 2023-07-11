15 городов Европы для путешествий вдвоем

Перед вами 15 городов Европы, в которых можно интересно и недорого провести День всех влюбленных. При расчете бюджета путешествия учитывались стоимость ночи проживания в отеле в номере на двоих, обед вдвоем в недорогом кафе и посещение главного музея или достопримечательности в городе.









Люксембург, Люксембург, 95 евро в сутки

Антверпен, Бельгия, 88 евро в сутки

Турку, Финляндия, 85 евро в сутки

Гамбург, Германия, 73 евро в сутки

Болонья, Италия, 69 евро в сутки

Сан-Себастьян, Испания, 65 евро в сутки

Марибор, Словения, 63 евро в сутки

Вентспилс, Латвия, 60 евро в сутки

Дебрецен, Венгрия, 56 евро в сутки

Каунас, Литва, 52 евро в сутки

Пльзень, Чехия, 50 евро в сутки

Витебск, Белоруссия, 48 евро в сутки

Тарту, Эстония, 42 евро в сутки

Констанца, Румыния, 35 евро в сутки

Вроцлав, Польша, 32 евро в сутки