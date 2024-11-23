Как малолетки работали в квартале Красных фонарей, сколько зарабатывали и почему это было риском

В конце XIX века была организована доставка посылок и сообщений указанному адресату с помощью мальчиков-курьеров на велосипедах. Услуга спасла крупные организации и обеспечила работой нуждающихся в деньгах. Но таким ли уж хорошо оплачиваемым был труд несовершеннолетних детей? Их использовали практически за копейки, а работали они даже по ночам, часто отправляясь в район Красных фонарей, куда ребенку не следовало бы попадать. Мальчики становились там «своими», получая хорошие чаевые и зная всю подноготную запретной жизни.
Работа для подростков: курьеры на велосипедах
Мальчики на велосипедах, работающие курьерами. / Фото: montrealex.blog
Доставка на дом была практически всегда, но в разном виде. Сначала это были лоточники, которые ходили по улицам и дворам, сокращая время хозяек на получение нужного товара. Далее прогресс сменил пешую на более скоростную доставку – велосипедную, которая появилась благодаря забастовке железнодорожников.
В один «прекрасный» день, когда прекратилось движение на железной дороге, перестала доставляться и корреспонденция, без которой офисы не могли работать. Но в то время жил изобретательный владелец магазина, продающий велосипеды. Ему пришла гениальная идея, как улучшить свой бизнес. Он организовал велосипедную эстафету между Фресно и Сан-Франциско.
Некоторые компании начали нанимать курьеров для передачи или обмена данными. Western Union быстро поняла, насколько это удобно, и была одной из первых, кто стал брать на работу курьеров-велосипедистов. Они доставляли телеграммы клиентам, которые не желали долго ждать сообщений. Позже ее стали использовать почтовые и аптекарские компании, а потом и доставка еды и другого товара.
Работа до полуночи и по 15 часов в день: изнурительный труд
Дети-курьеры. / Фото: Pinterest
Развитие курьерской доставки на велосипедах припало на 90-е годы XIX века и начало XX века. Для этой работы использовали несовершеннолетних мальчиков от 10 до 15 лет, хотя были и меньшие по возрасту. Это заставило со временем Национальный комитет по детскому труду задуматься и собрать данные об их занятости, подтверждающие рабский труд. В 1908 году был нанят социолог и фотограф Льюис Хайн, который, оставив педагогическую работу, посвятил время, чтобы собрать факты использования детского труда. За 10 лет объехал многие города, побывал в разных районах, общался с детьми, которые работали, и потом на основе данных был составлен отчет. Он и показал, в каком положении они находились, и что вместо игрушек работают допоздна.
Льюис Хайн, сфотографировавший детский труд. / Фото: veryimportantlot.com
Мальчикам компании в основном выдавали униформу – кепка со значком, пиджак, поэтому они выделялись среди других велосипедистов. Кто-то из них одевался посолиднее, а большинство просто носили опознавательные знаки той компании, на которую работали. Требования по длительности работы были разными. В 1911 году Хайн познакомился с Рэймондом Байксом из Вирджинии. По словам мальчика, ему было уже 14 лет, и в курьерской службе он работал год. Его рабочая смена заканчивалась в час ночи, а спал он в лодочных доках. У него была мать, которую иногда видели в офисе, но создавалось ощущение, что она приходит туда, чтобы получить конверт с деньгами.
Кертин Хайнс - после школы работал курьером. / Фото: hellishamerica.ru
Кертин Хайнс в 14 лет развозил доставку аптекарского товара, а работал с 16:00 до 20:00 после школы. Была и такая категория детей, которые, отсидев в школе, шли колесить до самой ночи, иногда и до 24:00, чтобы заработать какие-то деньги. Перси Невиллу было 11 лет, и он был посыльным уже 4 года в разных компаниях. Говард Уильямс работал с 9:30 до 22:30 в 13 лет в фармацевтической компании «Шривпорт, Лос-Анджелес».
Время работы могло начинаться с 8:00 и длиться 12 часов, а иногда и 15 часов, заканчиваясь глубокой ночью, когда на улицах становилось опасно оставаться детям одним. Ведь, кроме обычных сообщений, им давали поручения, связанные с деньгами – передать, что-то купить, поэтому они могли стать объектами для нападения.
Сколько зарабатывали курьеры-подростки
Курьеры-подростки. / Фото: www.ebay.com
Тот факт, что курьеров было много, не значит, что оплата была достойной. Детский труд стоил копейки. Колеся на велосипедах, они зарабатывали за неделю от 5 до 7 долларов. Харви Бьюкенен работал с 7 утра и до 18:00, получая в неделю 4 доллара. Хотя по тем временам даже это спасало от голода.
Для сравнения, в 1900 году за один доллар можно было купить мужскую рубашку, 30 кусочков хозяйственного мыла, 20-фунтовую коробку устричных крекеров, из которых можно было бы варить суп. За 35 центов – фунт кофе или шоколада, а за 14 центов – фунт бекона, 10 центов – билет в кино, 5 центов – бутылка Coca-Colа, мешок муки 5 фунтов – за 12 центов, а сахар такого же веса – 31 цент, фунт чая – 75 центов, полгаллона молока или 10 фунтов картофеля – 14 центов.
Чаевые для курьеров были дополнительными средствами, и они радовались любому центу. Но особенно щедрые они могли получать именно в опасных районах Красных фонарей. Один посыльный радовался, когда ему там дали целый четвертак чаевых. Но жизнь посыльного некоторых развращала. Например, Харви Бьюкенен в свои 14 лет курит и посещал дома проституции.
Курьеры становились посыльными между злачными местами: риск для жизни и здоровья
Мальчики, работающие курьерами. / Фото: montrealex.blog
Дети рано познавали тягости взрослой жизни, поэтому, не успев познать беззаботной жизни ребенка, они рано становились мужчинами. Их даже по взгляду было видно – это были дети, умудренные жизненным опытом, сложностями бытия и тяжелым физическим трудом. Поэтому для них квартал Красных фонарей не был таким страшным. Они его рассматривали с точки зрения места, в котором можно хорошо подзаработать. Хотя многие работодатели все же их туда не посылали. Но для связи с преступным миром много и не нужно было. Достаточно было одной поездки, чтобы завести там связи.
Эрл Гриффит и Эдди Тахури, работающие в службе обмена сообщениями Dime, признались, что офису запрещено направлять их в квартал Красных фонарей, но когда оттуда поступают заявления, они туда отправляются. Не очень часто, но такое бывает.
Престон Декоста, которому 15 лет, состоял на службе обмена сообщениями Bellevue. Он оказался посыльным между проституткой и заключенным в тюрьме, передающие друг другу сообщения. Мальчик читал переписку и был в курсе их жизни. Полгода он доставлял не только сообщения, но и покупал по просьбе наркотики. Он выучил досконально жизнь клиентов и жителей Красных фонарей, и даже заимел личную картотеку фотографий «девочек», сделанные в их комнатах. Престона просили покупать выпивку, относить деньги в банк, поэтому и стал своим для них. Он говорил, что если к ним хорошо относиться, то они позвонят при необходимости. А это означало дополнительную прибыль.
Айзек Бойетт - курьер, постоянно бывающий в квартале Красных фонарей. / Фото: montrealex.blog
Практически такой же работой занимался 12-летний Айзек Бойетт, называя себя «целое шоу». Он был посыльным Службы клубных сообщений в Уэйко, Техасе. В районе Красных фонарей мальчик, несмотря на свой юный возраст, бывал несколько раз в день. По субботам работал до 21:30, а в другие дни меньше. Он знал лично некоторых заключенных и обитателей домов. Такая работа в 1913 году ему приносила за неделю от 6 до 10 долларов.
Как изменилась жизнь курьеров за многие годы
Современные курьеры на велосипедах. / Фото: blogkadrovika.ru
С развитием технологий работа курьеров то затихала, то снова получала второе дыхание. У компаний появилась возможность передавать сообщения электронным способом. Особенно по курьерской службе «ударил» факс. Тогда было уволено много курьеров. Это же произошло и в момент экономического кризиса. Когда приходилось сокращать штат, то первыми под раздачу попадали курьеры. Но совсем без них не смогли обойтись. Ведь кто-то из клиентов не хотел ждать или считал, что более надежно получить сообщение или товар из рук в руки. Поэтому в меньшем количестве, но они продолжали функционировать.
Курьеры могли бы вспомнить времена 40-50-х годов, когда был бум на их услуги. Люди стали оправляться от безденежья, и они не экономили на своем комфорте. Кто-то мог дома или на работе забыть пиджак, сумку или какой-то документ, а кому-то срочно нужно было получить данные, и люди тратились на оплату курьера, чтобы быстро получить необходимое.
Преимущество курьеров оказалось и в том, что они были мобильны, легко передвигались и не застревали в пробках. К тому же порой некоторым было легче передать жесткий диск, чем отсылать очень много электронной информации. Так и пережили момент замирания курьерской доставки. С началом нового XXI века она снова возродилась. Только это стало больше касаться доставки еды, а курьеров начали даже недолюбливать из-за их скорости передвижения. Настоящая проблема появилась, когда они с велосипедов пересели на тихие электросамокаты. Но то, что в курьерах нуждаются в любое время, становится очевидным фактом.
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