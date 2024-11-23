С нами не соску...
Что пошло не так на похоронах Елизаветы II, хотя к смерти королевы готовились годами



Стабильность и преемственность - главные особенности монархии, и если монарх вступает на престол в молодом возрасте и проживает долгую жизнь, нация поддерживает своего лидера, на долю которого выпадают все тяготы кризисов в стране, триумфов, взлетов и падений. Но ни один король или королева, как бы они не были любимы народом, не застрахованы от разрушительного воздействия времени, когда-то их время заканчивается.
К этому событию при британском королевском дворе всегда начинают готовиться заранее, особенно если возраст и состояние здоровья монарха напоминает о приближении этого времени.

Организовать похороны монарха было поручено Эдварду Фицалану-Говарду, 18-му герцогу Норфолку


Королева Елизавета II и Эдвард Фицалан-Говард - герцог Норфолк

Правление 96-летней Елизаветы II длилось более 70 лет, и, конечно же, ее кончина рано или поздно должна была произойти, к ней тщательно готовились, но когда этот день настал, это стало печальным событием для многих британцев.

Организовать похороны любимой монархини было поручено Эдварду Фицалану-Говарду, 18-му герцогу Норфолку. У него были годы подготовки к этой церемонии, которая является еще одним стабилизирующим аспектом монархии.

Эдвард Фицалан-Говард - не только герцог Норфолк. Он также является графом-маршалом, одним из величайших государственных чиновников в Соединенном Королевстве, и обладателем одного из немногих титулов, которые все еще играют активную роль в британских делах.

Первоначально это была должность управляющего королевскими лошадьми, но позже в нее были включены обязанности Коллегии по гербам и государственным церемониям, в некотором смысле она стала отражать в себе обязанности средневековых герольдов.
В первой роли граф-маршал отвечает за предоставление новых гербов. Во второй роли он контролирует государственные открытия парламента, коронации и государственные похороны.

Должность графа-маршала традиционно предоставлялась самому высокопоставленному герцогу в Англии, и семья Говардов, владеющая герцогством, впервые заняла эту должность в 1483 году. Граф-маршал был связан с герцогством наследственным правом в 1672 году, что означает, что с тех пор они стали планировать церемонии коронаций и похорон. В определенные моменты истории их роль в этой должности осложнялась тем фактом, что Говарды оставались католической, а не англиканской семьей.
Елизавета II одобрила план своих похорон еще при жизни / Фото: kp.ru

До смерти Елизаветы II последние похороны правящего монарха состоялись в 1952 году, когда умер Георг VI. Герцогом в то время был Бернард Мармадьюк Фицалан-Говард, 16-й герцог Норфолк. Он также отвечал за похороны Уинстона Черчилля и коронацию Елизаветы II.

Как проходила подготовка к похоронам королевы при ее жизни


Похороны королевы Елизаветы II / Фото: gol.ru

Церемония похорон королевы Елизаветы II, под кодовым названием «Операция Лондонский мост», была запланирована задолго до того дня, когда она состоялась. Надо сказать, что план церемонии был полностью согласован с королевой еще при ее жизни.

Согласно плану, это должно было произойти в окружении семьи и медицинского персонала, что и случилось после болезни королевы. Далее процедура предусматривала уведомление британского премьер-министра, общественности и транспортировку тела королевы в Лондон.

Существовали и другие планы и кодовые названия на тот случай, если королева умрет не в Англии, а в своем любимом замке Балморал в Шотландии, что в конечном итоге и случилось. Также были разработаны различные операции логистики прощания с королевой, церемониальные аспекты приема публики, которая прибудет отдать дань уважения монарху.

Рамки этих операций были разработаны еще предшественниками Эдварда Фицалане-Говарда. Став герцогом, он проконсультировался с подполковником Энтони Мазером, экспертом по церемониям, который участвовал в похоронах Уинстона Черчилля и Луи Маунтбеттена, усовершенствовал их и предоставил на одобрение принцу Уэльскому и самой королеве.

Когда пришло время воплощать планы в жизнь, ему помогали генерал-майор Крис Гика из дивизии дворцовой охраны британской армии и сержант-майор гарнизона Эндрю Верн Стоукс. У них было много документации и традиций, которыми они могли руководствоваться.

Но смерть королевы, хотя и была ожидаемым событием, наступила всего через день после того, как герцога уведомили о необходимости еще раз тщательно проверить готовность. Когда приготовления были ускорены, он и его команда обнаружили, что основные элементы не были готовы. Государственные трубачи и члены королевской роты гренадерской гвардии, которые должны были обеспечивать церемонию, находились за пределами страны, и их пришлось спешно отзывать. Было время только на одну репетицию, которая оказалась полна недоработок.
Похороны королевы проходили согласно королевскому протоколу

Чтобы обеспечить безупречность проведения церемонии, герцог решил перенести похороны в Вестминстерское аббатство, а не проводить их в Виндзорском замке. Но расписание и безопасность означали, что тело королевы не могло вернуться в Лондон из Шотландии на поезде, что могло бы позволить людям отдать дань уважения по пути на станциях.

Кто из мировых лидеров приехал на похороны королевы и почему им пришлось ехать на автобусах до Вестминстерского аббатства


Члены королевской семьи на похоронах Елизаветы II / Фото: gol.ru

Королева Елизавета II была конституционным монархом. Теоретически обладая значительными резервными полномочиями, она не могла и не использовала их без совета с правительственными чиновниками. Но в своей церемониальной роли главы государства она встречалась со множеством мировых лидеров на протяжении многих лет, и многие приехали отдать дань уважения на ее похороны.

Управление таким количеством высокопоставленных лиц и глав правительств было частью работы Эдварда Фицалана-Говарда в качестве графа-маршала. Их огромное количество представляло логистическую проблему для герцога.

Учитывая сжатые сроки, отведенные ему на подготовку, было невозможно разместить каждую прибывающую и отбывающую делегацию на собственном транспорте. Герцог нашел решение - доставлять их автобусами. Мировым лидерам пришлось пользоваться автобусами, чтобы добраться до Вестминстерского аббатства.

Как стало известно, это расстроило французскую делегацию и лично президента Франции Эммануэля Макрона. Еще больше французов расстроило то, что президент США Джо Байден был освобожден от «автобусного плана». Но у команды, занимающейся организацией похорон, не было выбора - служба безопасности США запретила Байдену ехать на транспортном средстве, которое они не одобрили.
Эммануэль Макрон с супругой на похоронах Елизаветы II / Фото: bbc.com

Взяв свой специальный бронированный лимузин, Байден опоздал на похороны и был вынужден ждать, пока перед ним не пройдет процессия британских ветеранов. Главные места принадлежали генерал-губернаторам королевств Содружества, за которыми следовали избранные лидеры Содружества. Другие главы государств были размещены в алфавитном порядке, что означало, что Франция имела лучшее место, чем США.

Процессия похорон королевы Елизаветы II


Последний путь королевы / Фото: hellomagrussia.ru

Похороны королевы Елизаветы II состоялись 19 сентября 2022 года и прошли в трех частях. Сначала гроб с телом королевы был перевезен из Вестминстерского зала в Вестминстерское аббатство. Принц Чарльз возглавлял процессию, он шел за гробом своей матери вместе с принцессой Анной, принцем Эндрю и принцем Эдвардом. Принц Уильям и принц Гарри шли чуть позади вместе с Питером Филлипсом, сыном принцессы Анны.

Гроб в аббатство внесли гренадерские гвардейцы - один из старейших пехотных полков британской армии. Перед тем как процессия отправилась в Виндзор, гроб провезли по центральным улицам Лондона к арке Веллингтона.

Первая часть процессии прошла почти идеально. В какой-то момент следовавшие за гробом люди сбились с ритма, но сержант-майор гарнизона Верн Стоукс сумел быстро все исправить.

Сама церемония была хорошо проведена, хотя и длилась на две минуты дольше запланированного. Но когда пришло время уносить гроб, просчет, обнаруженный во время репетиции, дал о себе знать графу-маршалу Эдварду Фицалану-Говарду.

Гроб везли из Вестминстера на лафете, который сопровождали члены Королевского флота, чей средний темп равнялся 1,5 футам. Расписание похоронных парадов было основано на темпе гвардейцев в 2,5 фута, что позволило бы им значительно оторваться от процессии. Времени на пересмотр расписания не было - все, что могла сделать группа планирования, это надеяться, что где-то удастся наверстать упущенное время.

В итоге гроб прибыл на 32 минуты позже катафалка, который должен был доставить его в Виндзорский замок. Когда начались разговоры о том, что последний этап похорон придется отложить на полчаса, герцог взял управление в свои руки.
Прощание с королевой

По настоянию герцога обеденный перерыв был сокращен, и когда прибыл катафалк, он вернул первых марширующих обратно на место. Процессия вернулась к графику и прибыла в Виндзорский замок вовремя, после чего гроб с телом королевы отправился в последний путь - в часовню Святого Георгия на территории замка, где Елизавета II нашла свое упокоение.

