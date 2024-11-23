Как «Мама Стифлера» хвасталась сотней любовников, а в 61 год пришла к новому большому успеху

В детстве она мечтала стать известной певицей, но всё изменилось после того, как она увидела блистательную Мэрил Стрип на экране. С тех пор она твёрдо решила покорить Голливуд, но, начиная свой путь в кино, Дженнифер Кулидж даже предположить не могла, сколько испытаний и искушений встретит она на своём пути.
Сложный путь к первой роли
Дженнифер Кулидж. / Фото: www.kino-teatr.ru
Будущая актриса родилась и выросла в простой семье, совсем не богатой и не имеющей никакого отношения к искусству. При этом родители дочь очень любили и поддерживали её во всех начинаниях, в том числе и в её увлечении творчеством. В детстве замкнутая и стеснительная Дженнифер мечтала стать певицей, но после её захватил яркий мир кинематографа. Кумиром юной Кулидж стала Мэрил Стрип, именно на неё хотела она быть похожа. Мысли об эстраде полностью вытеснили мечты о драматических ролях.
После окончания колледжа в Бостоне девушка отправилась покорять Лос-Анджелес. Но в ней никто не видел будущую звезду, ни агенты, ни даже приятельницы. Слишком уж внешность Дженнифер отличалась от стандартов, к которым Голливуд приучил зрителей. А однажды кастинг-менеджер пригласил её в офис, куда она буквально летела на крыльях, надеясь на получение хоть какой-то роли. Но услышала шокировавшее её заявление: для неё нет и никогда не будет места ни в одном из проектов, которые он курирует..
Дженнифер Кулидж. / Фото: www.imdb.com
Она пыталась держаться и не падать духом, сталкиваясь с очередным отказом. Девушка переехала в Нью-Йорк, поступила в театральную академию и устроилась официанткой в ресторан ради хоть какого-то заработка. Но и в этом городе эпопея с пробами продолжилась, за несколько лет она не смогла получить ни одной роли. Её надежды на успешную карьеру актрисы рухнули, и Дженнифер пустилась во все тяжкие. Она стала постоянной участницей вечеринок, привлекала к себе внимание весьма яркими нарядами, представлялась внучкой Хемингуэя и даже пользовалась успехом. Правда, позже обман раскрылся, и её стали выставлять за дверь.
На фоне всех неудач Дженнифер Кулидж нашла для себя идеальный способ расслабиться и стала употреблять наркотики. Она стремительно катилась на дно, несколько раз попадала в больницу из-за передозировки. Когда в очередной раз Дженнифер едва не умерла, перебрав запрещённых веществ, родители настояли на лечении наркотической зависимости. Врач, у которого она лечилась, запретил Кулидж даже приближаться к ночным клубам, и теперь ей нужно было искать новый способ проведения свободного времени. Лечение не только принесло свои плоды, но и позволило девушке заняться поисками других сфер приложения своих талантов.
Дженнифер Кулидж. / Фото: www.kinopoisk.ru
Дженнифер решила по совету знакомого попробовать себя в стендапе. Она прошла вполне успешное прослушивание в популярной стендап-студии и начала работать. Спустя совсем немного времени её приняли в одну из лучших комедийных школ в США. А потом впервые в жизни её пригласили в кино. Дженнифер Кулидж было уже 33, когда она дебютировала в кино и искренне радовалась этому, надеясь, что теперь-то исполнится её мечта стать настоящей драматической актрисой.
Трудности мамы Стифлера
Дженнифер Кулидж в фильме «Американский пирог». / Фото: www.mk.ru
На протяжении нескольких лет после дебюта она часто появлялась на экранах, однако либо она играла эпизодические роли, либо снималась в проектах, где у неё были более значимые персонажи, но сами сериалы как-то быстро закрывались или вовсе проходили незамеченными. А потом она прошла кастинг в «Американский пирог» и прославилась благодаря роли мамы Стифлера. В 38 лет Дженнифер Кулидж, наконец, обрела долгожданную славу, заслужила прозвище «мама Стифлера» и одновременно оказалась заложницей своей звёздной роли. Количество получаемых актрисой предложений о съёмках на самом деле возросло, однако не вывело её в ранг звезды первой величины.
Она по-прежнему играла второстепенные роли, причём все они были очень однотипными. Она довольно много снималась в кино, в том числе в фильмах «Блондинка в законе», «История Золушки». Но актриса неизменно появлялась в образах недалёких блондинок. К тому же после сорока лет продвинуться в Голливуде крайне сложно, она по меркам продюсеров и режиссёров её возраст уже не позволял играть драматические роли. Это никак не способствовало укреплению её уверенности в себе, напротив, заставляло вообще сомневаться в наличии у неё таланта. И вот она снова ходит по кастингам и получает отказы. Иногда Дженнифер Кулидж всё же снималась в кино, но это были совсем не те роли, что ей хотелось бы сыграть.
Дженнифер Кулидж. / Фото: www.kinopoisk.ru
Впрочем, Дженнифер Кулидж вовсе не жалела о том, что снялась в «Американском пироге», ведь у многих актёров не было даже этого. Персонаж матери одного из героев, которая соблазняла его друга-ровесника, принес ей известность и популярность. К тому же актриса 38-летняя актриса, игравшая гипертрофированно сексапильных девушек, была постоянным объектом внимания мужчин, причём обычно гораздо моложе, чем она сама.
Недавно в интервью Кулидж рассказала о своих многочисленных любовниках, отметив, что благодаря «Американскому пирогу» она стала так востребована среди мужчин. «Фильм принес много бонусов», — игриво заметила она в беседе с журналистом и намекнула о сотне любовников. При этом Кулидж всегда была довольно закрыта в обсуждениях личной жизни. Иногда она сетовала, что растрачивала себя на «недоступных» бойфрендов. Известно, что актриса длительное время встречалась с юмористом Крисом Каттаном, который был младше Дженнифер на 10 лет. Сейчас в некоторых источниках упоминается ее замужество, но сама 60-летняя Кулидж слухи о свадьбе не подтверждала.
При этом весьма насыщенная личная жизнь никак не компенсировала Дженнифер отсутствие достойной работы в кино. Она страдала от невозможности реализовать себя в профессии и практически похоронила все свои амбициозные мечты о славе. Но однажды всё изменилось.
Новые грани таланта
Дженнифер Кулидж в фильме «Белый лотос». / Фото: www.imgflip.com
Сначала Дженнифер Кулидж после долгого простоя снялась в комедии «Две девицы на мели», заставив зрителей вспомнить о ней, как о прекрасной комедийной актрисе. Но позже она произвела настоящий фурор, представ в образе всё той же очаровательной маникюрши из «Блондинки в законе», которая демонстрирует блестящее усвоение главного приёма успешного флирта «вниз... и ап!». Видео обрело какую-то невероятную популярность, а Дженнифер Кулидж стала настоящим кумиром молодёжи.
Когда актрисе казалось, что она уже покончила с депрессией, началась пандемия. Страдая от невозможности заниматься любимым делом, она заедала свои переживания и значительно поправилась. Именно тогда старый друг актрисы, сценарист Майк Уайт, написал специально для неё одну из главных ролей в сериале «Белый лотос». Но она отказалась вообще выходить из дома. Тогда Майк Уайт взял её на «слабо», поинтересовавшись, уж не боится ли она сниматься в кино. И Кулидж решилась. «Белый лотос» стал хитом, а за свою роль актриса получила сначала «Эмми», а потом – «Золотой глобус» и Премию гильдии актеров.
Дженнифер Кулидж на вручении премии Critics Choice Awards 2023. / Фото: www.celebmafia.com
Дженнифер Кулидж не устаёт благодарить Майка Уайта за то, что он заставил её взяться за работу и вернул ей не только веру в себя, но и вкус к жизни. Она в 61 год сыграла большую драматическую роль, в которой раскрылся весь её актёрский потенциал. Сейчас у неё нет отбоя от предложений о съёмках, и она искренне призывает всех никогда не сдаваться, пока человек жив, всегда есть шансы всё изменить.
