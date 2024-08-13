7 важных моментов, которые нужно проверить в автомобиле сразу после его покупки

Подержанная машина обходится дешевле новой, но добавляет владельцу больше хлопот. Прежний хозяин может указать на явные недостатки и при этом «забыть» о скрытых дефектах или проблемах. Обнаружатся они достаточно быстро и могут причинить множество неприятностей. Поэтому эксперты советуют поскорее справиться с эйфорией от покупки и как можно ближе познакомиться со своим приобретением.
1. Перепроверить историю автомобиля
Ряд моментов в истории автомобиля могут проявиться позже/ Фото: hand-store.ru
Специалисты рекомендуют не верить продавцу на слово, а лично изучить информацию. Причем сделать это следует перед покупкой и спустя несколько дней после нее. Дело в том, что изменения, касающиеся машины, попадают в базы данных не сразу, а через некоторое время. Поэтому аферисты спешат продать автомобиль, пока документы, поданные следователем или судебным приставом, еще не попали в электронные списки.
Может так случиться, что история машины была чиста на момент покупки, а информация, например, о наложении обременения появится позже. Или вдруг спустя несколько дней после подписания договора купли-продажи обнаружится, что машина числится в угоне, является собственностью лизинговой компании, арестована, а то и вовсе указана в списках утилизированных транспортных средств.
Если столкнетесь с подобной ситуацией, смело идите в полицию и заявляйте о мошенничестве. Продажа автомобиля с такой историей карается Уголовным Кодексом. Поэтому у вас есть все шансы вернуть свои деньги через суд.
2. Проверить техническое состояние
Нужно как можно скорее выявить скрытые дефекты/ Фото: drive2.ru
Следующий шаг после выяснения и улаживания юридического статуса машины – проверка ее технического состояния. Если прежний владелец замаскировал имеющиеся дефекты и умолчал о них, то задача нового хозяина – выявить их как можно скорее. Для начала необходимо проверить электронные системы, расшифровать обнаруженные ошибки и затем их исправить.
Особенно пристальное внимание стоит уделить тормозной системе. Если износ элементов составит более 60 %, то лучше не рисковать, а сразу заменить их на новые.
Не забудьте проверить также рулевую систему и ее компоненты. Если обнаружился люфт или во время работы появляется стук, не затягивайте с ремонтом. Обратитесь в СТО, чтобы мастера устранили неисправность.
Еще опытные водители советуют проверить характеристики тока, выдаваемый генератором. Отлично, если показатели соответствуют норме. Другое дело, если на выходе они оказываются заниженными. Такие значения сигнализируют, что генератор может скоро выйти из строя. Поэтому не стоит затягивать с его ремонтом или заменой.
3. Сделать диагностику двигателя и трансмиссии
Проверка состояния автомобильного мотора/ Фото: jemo.ru
Владелец, любящий свой автомобиль, не допустит грязи и протечек масла в моторном отсеке. Но вас должно насторожить полное отсутствие следов работы двигателя и стерильная чистота вокруг. Вылизанный до блеска мотор – явный признак, что владелец попытался скрыть протечку масла. Поэтому помимо двигателя, не забудьте изучить состояние шлангов. Тщательно осмотрите их на наличие разрывов или трещин.
При проверке коробки-автомата обратите внимание, насколько легко происходит переключение передач. Никаких посторонних звуков и рывков не должно быть. Сделать это лучше в автомастерской при помощи специального оборудования.
Если приобрели автомобиль с пробегом более 100 тыс. км, есть смысл заменить ремни с
роликами и цепи ГРМ. А если в машине установлен вариатор, то может потребоваться замена и его ремня.
4. Проверить состояние кузова
Кузов машины также может содержать скрытые дефекты/ Фото: abs-magazine.ru
Явные дефекты можно обнаружить и невооруженным глазом. Не торопясь, осмотрите кузов на наличие сколов, вмятин, следов коррозии. Воспользовавшись зеркалом и фонариком, загляните в труднодоступные места.
Также не забудьте осмотреть кузов под углом, чтобы выявить шпаклевку и следы перекраски. Обнаруженные дефекты могут указывать на косметический ремонт. Но также не исключено, что кузов привели в порядок после ДТП или, чтобы скрыть коррозию.
Однородность слоя ЛКП стоит проверить с помощью толщиномера. Заодно обратите внимание на величину соединительных швов между элементами кузова и состояние крепежей. Если имеются неровности или неодинаковые зазоры, это может указывать на последствия удара или некачественный ремонт.
Еще не помешает проверить легкость открывания дверей, капота, бензолюка и багажника. Они не должны заедать, а вы – прилагать большие усилия.
5. Решить вопрос с антикором
Борьба со ржавчиной/ Фото: kuzov-media.ru
Необходимость нанесения антикоррозийной защиты зависит от состояния и возраста автомобиля. Если приобрели китайскую или российскую модель старше 3-4 лет, то скорее всего заводской слой к моменту покупки уже износился. Поэтому лучше его обновить.
Но даже если состояние покрытия в целом устраивает, все же стоит подстраховаться и обработать самые уязвимые места. Это колесные арки, сварные швы, крепежи дверей и багажника.
6. Заменить детали и расходники
После покупки машины может потребоваться замена отдельных деталей/ Фото: avto.tatar
Прежний владелец мог заверить при продаже, что недавно обновил все элементы. Однако вам будет спокойнее и надежнее поменять их самому. Не пожалейте денег на установку новых фильтров: воздушного, топливного, салонного.
Есть смысл заменить и технические жидкости. Причем даже если они кажутся вполне качественными и свежими. Вы не сможете достоверно узнать, что залил прежний хозяин, поэтому лучше подстраховаться. Обновите моторное и трансмиссионное масло, тормозную и охлаждающую жидкости.
Если автомобилю больше семи лет, то эксперты советуют сразу заменить сальники коленвала и КП. А у внедорожника – редукторы заднего моста. Закончив с ходовой частью, не забудьте проверить сход-развал колес и их балансировку.
7. Привести в порядок салон
Уход за автомобильным салоном/ Фото: ecokoja.ru
После проверки состояния важнейших систем и узлов можно заниматься внутренним пространством. Обратите внимание на потертости, сколы и царапины в салоне и багажнике.
Не забудьте проверить состояние стеклоподъемников, работу кондиционера, салонного света и подогрева сидений. Если обнаружились дефекты и нефункционирующие устройства, то лучше не затягивайте с ремонтом. Чем быстрее устраните неисправности и обновите интерьер, тем скорее создадите комфортную обстановку.
Но даже если к состоянию салона подержанного автомобиля нет претензий, не поскупитесь на комплексную уборку. Причем ее лучше доверить специализированной компании. Работники с помощью профессионального оборудования и автохимии качественно очистят пространство от грязи, пятен и неприятных запахов.
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