7 важных моментов, которые нужно проверить в автомобиле сразу после его покупки

1. Перепроверить историю автомобиля

Ряд моментов в истории автомобиля могут проявиться позже/ Фото: hand-store.ru

2. Проверить техническое состояние

Нужно как можно скорее выявить скрытые дефекты/ Фото: drive2.ru

3. Сделать диагностику двигателя и трансмиссии

Проверка состояния автомобильного мотора/ Фото: jemo.ru

4. Проверить состояние кузова

Кузов машины также может содержать скрытые дефекты/ Фото: abs-magazine.ru

5. Решить вопрос с антикором

Борьба со ржавчиной/ Фото: kuzov-media.ru

6. Заменить детали и расходники

После покупки машины может потребоваться замена отдельных деталей/ Фото: avto.tatar

7. Привести в порядок салон

Уход за автомобильным салоном/ Фото: ecokoja.ru