Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: 5 шагов к совершенству

Как бороться с целлюлитом дома?
Зима практически окончена, а это значит, что уже совсем скоро наступит сезон коротких юбок и лёгких платьев. К нему обязательно стоит подготовиться, и избавиться от некрасивой «апельсиновой корки» на ногах и бёдрах. Самое главное, что для этого не нужно идти в салон красоты, всё можно сделать в домашних условиях!
Шаг первый: питание и потребление жидкости
Шаг первый: питание и потребление жидкости
Одной из причин появления целлюлита считается неправильное питание и потребление недостаточного количества жидкости. Первым шагом к избавлению от «апельсиновой корки» станет полноценное питание с достаточным количеством фруктов, овощей, рыбы и орехов в рационе.
Перекусы жирной пиццей и хот-догами придётся оставить в стороне. Необходимо также снизить употребление сладкого, а также чёрного чая и кофе, которые способствуют обезвоживанию организма. И не нужно забывать о чистой питьевой воде, которой в сутки организму требуется от 1 до 2,5 литров.
Шаг второй: кофейное скрабирование
Шаг второй: кофейное скрабирование
Не спешите расстраиваться, что теперь пить кофе придётся реже. Оно способно помочь, если наносить его на кожу, а точнее делать процедуры с кофейно-сахарным скрабом. Такое средство отлично расширяет кровеносные сосуды, стимулирует сжигание жиров, омолаживает и подтягивает кожу. Хорошо, если в состав скраба будет входить кокосовое масло, которое сделает кожу подтянутой и ухоженной.
Шаг третий: разогревающие маски
Шаг третий: разогревающие маски
Этот метод является одним из самых эффективных в борьбе против целлюлита.токсинов) из кожи. При выборе подходящего средства стоит обратить особое внимание на маски, в составе которых есть порошок красного перца или горчицы, глина, эфирные масла. Также часто для разогревающих масок используют горячий воск. Имея вышеперечисленные компоненты можно приготовить антицеллюлитное средство самостоятельно в домашних условиях.
Шаг четвёртый: сухой массаж
Шаг четвёртый: сухой массаж
Сухой массаж делается при помощи специальных деревянных щёток. Делать его рекомендуется каждый день после принятия душа. На эту процедуру уходит не более пяти минут, но результат заметен уже через неделю, после применения этой технологии. Такой массаж стимулирует кровообращение и способствует уменьшению жиров.
Шаг пятый: ароматерапия
Многие ошибочно считают, что использование масел ещё больше забивает кожные поры и способствует лишь развитию целлюлита. Но это совсем не так, необходимо правильно подбирать массажные масла, чтобы добиться хорошего результата. Когда существует проблема «апельсиновой корки», то в этом случае помогут втирания масел кипариса, грейпфрута, лимона, апельсина, герани, корицы, муската, лаванды, фенхеля, можжевельника и розмарина.
Шаг пятый: ароматерапия
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