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7 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит обычный кофе


7 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит обычный кофе

7 бытовых проблем, которые с лёгкостью решит обычный кофе

Прежде всего, кофе, безусловно, помогает проснуться утром и начать день в хорошем и энергичном настроении. Но это не единственный способ его использования. Кофе способен с лёгкостью решить серьёзные бытовые проблемы.

1. Запах в холодильнике


Запах в холодильнике

Запах в холодильнике

 

Спитый кофе можно использовать как освежитель воздуха в холодильной и морозильной камере.
Для этого подсушенную гущу нужно переложить в пластиковую коробочку из-под маргарина или масла, пробив в крышке несколько отверстий. Теперь кофе впитает в себя все неприятные запахи.

2. Подкормка растений


Подкормка растений

Подкормка растений

 

Кофейная гуща полна всевозможных питательных элементов, например, азота, поэтому её смело можно использовать как удобрение для растений, любящих кислую почву. Это розы, азалии, камелии. Нужно всего лишь периодически подсыпать гущу на клумбы или в горшки и наблюдать, как растут цветы.

3. Ароматное мыло


Ароматное мыло

Ароматное мыло

 

Для тех, кто варит домашнее туалетное мыло, кофейная гуща – незаменимый компонент рецепта.

4. Запах чеснока


Запах чеснока

Запах чеснока

 

Нет ничего хуже для хозяйки, если её руки пахнут кухней спустя несколько часов после готовки. Поэтому у раковины непременно нужно держать коробочку с кофейной гущей. Потерев ей руки, удастся удалить любой запах, даже чеснока.

5. Кот на клумбе


Кот на клумбе

Кот на клумбе

 

Кто бы сомневался, что кот облюбует клумбу с самыми дорогими и ценными экземплярами цветов. Чтобы выпроводить его оттуда, нужно смешать кофейную гущу и кожуру апельсина и посыпать смесью почву. Кот теперь будет обходить это место десятой дорогой.

6. Чистим камин


Чистим камин

Чистим камин

 

Прежде чем вымести золу из камина, стоит посыпать её влажной кофейной гущей.
Она не позволит мельчайшей пыли взлететь и испачкать всё вокруг.

7. Чистим посуду


Чистим посуду спитым кофе

Чистим посуду спитым кофе

 

Кофейная гуща – отличное абразивное средство, которое поможет удалить грязь с посуды. Просто бросаем горсть гущи, хорошо трём поверхность сковороды и ополаскиваем.

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