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5 знаковых снимков, ставших отражением целых эпох


Эрнесто Че Гевара и Альберт Эйнштейн.

Эрнесто Че Гевара и Альберт Эйнштейн.

Обычно, при взгляде на эти фотографии, мало кто задумывается, в каких обстоятельствах они были сделаны. А ведь за каждым снимком стоит целая история. В этом обзоре представлено 5 фотографий, ставших отражением целых эпох.

1. «Мать-переселенка»


Флоренс Оуэнс Томпсон на знаковом снимке времен Великой депрессии. | Фото: i1.wp.com.

Флоренс Оуэнс Томпсон на знаковом снимке времен Великой депрессии. | Фото: i1.wp.com.

В марте 1936 года фотограф Доротея Ланж (Dorothea Lange), будучи в лагере трудовых мигрантов в Нипомо (штат Калифорния), сделала снимок женщины Флоренс Оуэнс Томпсон, который получил название «Мать-переселенка» («Migrant Mother»).

Как написала сама фотограф, женщина в кадре была сборщицей гороха и матерью 10 детей. Они питались только замороженными овощами и птицами, которых ловили ее дети. Она только продала автомобильные шины, чтобы прокормить семью. Отстраненный взгляд матери и прячущиеся дети стали наглядным олицетворением эпохи Великой депрессии 1930-х годов.

2. Че Гевара


Эрнесто Че Гевара. | Фото: static1.repo.aif.ru.

Эрнесто Че Гевара. | Фото: static1.repo.aif.ru.

Фотография Эрнесто Че Гевары стала самой растиражированной в мире. Портрет был сделан кубинским репортером Альберто Корда. Дело было 5 марта 1960 года на траурном митинге. Корде хватило сделать затвором всего три щелчка. В кадр попали другие люди и пальма. Все это репортер обрезал, а понравившийся портрет повесил у себя дома, где он и провел последующие семь лет.
Самый растиражированный образ в мире. | Фото: w.anypics.ru.

Самый растиражированный образ в мире. | Фото: w.anypics.ru.

В 1967 году к Корде наведался в гости итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли, которому очень понравился портрет команданте. Несколько копий со снимка отправилиcь в Милан, где издатель выпустил постеры с изображением Че Гевары. Молодежь с удовольствием скандировала: «Че – жив!», а снимок разлетелся по всему миру.

3. Безоговорочная капитуляция


Фото на Тайм-сквер 1945 года. | Фото: myfeed.com.ua.

Фото на Тайм-сквер 1945 года. | Фото: myfeed.com.ua.

Эта знаковая фотография была сделана Альфредом Эйзенштадтом на Тайм-Сквер 14 августа 1945 года, когда президент Гарри Трумэн объявил по радио об окончании войны с Японией. Люди высыпали на улицы города, а матрос Гленн Макдаффи на радостях целовал всех, попадавшихся ему женщин. Именно тогда фотограф запечатлел медсестру в объятиях матроса. Снимок получил название «Безоговорочная капитуляция».

4. «Послание Альберта Эйнштейна человечеству»


Альберт Эйнштейн с высунутым языком. | Фото: zakazposterov.ru.

Альберт Эйнштейн с высунутым языком. | Фото: zakazposterov.ru.

Снимок Альберта Эйнштейна с высунутым языком был сделан 14 марта 1951 года Артуром Сассом (Arthur Sasse) в день празднования 72-летия ученого. Фотограф попросил Эйнштейна улыбнуться, на что тот высунул язык. С негатива было отпечатано 9 фотографий. Одну из них ученый подарил журналисту Говарду Смиту с подписью на обратной стороне: «Этот жест Вам понравился, т. к. он направлен на все человечество. Гражданский может позволить себе сделать то, что дипломат не посмел бы. Ваш верный и благодарный слушатель А. Эйнштейн».

Снимок с этими словами в 2002 году был продан на аукционе в Нью-Гемпшире за почти $ 75 000. Фото также называют «Послание Альберта Эйнштейна человечеству».

5. «Афганская Мона Лиза»


Шарбат Гула - девочка с обложки National Geographic. | Фото: cdn.home-designing.com.

Шарбат Гула - девочка с обложки National Geographic. | Фото: cdn.home-designing.com.

Эта афганская девочка стала известной на весь мир после того, как ее фото было опубликовано в 1985 году на обложке журнала National Geographic. Журналист Стив Маккарри (Steve McCurry) увидел эту 12-летнюю девочку в лагере беженцев на территории Пакистана во время Афганской войны. Пронзительный взгляд девочки тронул его до глубины души, а снимку дали название «Афганская Мона Лиза».

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