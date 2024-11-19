10 теорий заговора, связанных с тайными космическими программами

Путешествие во времени на Марс
До сих пор идут споры относительно того, действительно ли американцы высаживались на поверхность Луны. Однако, ряд людей пошел еще дальше — они доказывают, что высадка произошла на самом деле, просто она была проведена для того, чтобы обеспечить прикрытие для тайных миссий создания баз на Луне и за ее пределами.
10. Альтернатива 3
После фильма Альтернатива 3.
Почти сразу же после трансляции документального фильма "Альтернатива 3" на британском канале Anglia TV в 1977 году, на телекомпанию обрушился шквал телефонных звонков от людей, которые выражали свое недоумение и озабоченность. Документальный фильм рассказал о секретной космической программе, которая разрабатывается в течение многих десятилетий, и целью которой является создание базы на Марсе, куда постепенно переправляются ведущие ученые мира. Причина этого крылась в надвигающейся на Землю катастрофе.
Общественный резонанс был такой, что руководители Anglia TV были вынуждены признаться, что шоу является подделкой и полностью выдумано. Первоначально оно было предназначено для выхода в эфир 1 апреля, но вместо этого попало в эфир 20 июня. Тем не менее, некоторые не поверили в опровержение и утверждали в течение многих лет, что документальный фильм был истинным отражением реальности.
В итоге британское шоу невольно заложило основу для множества теорий о секретных космических программах и проектах, которые будоражили общественное сознание на протяжении многих лет.
9. Проект Серпо
В 2005 году в Интернете появилась история в отношении секретной космической программы, которая была направлена на "установление" связи с инопланетянами, населявшими Серпо, предполагаемую планету в системе Дзета Сетки. История появилась благодаря некому Виктору Мартинесу, который утверждал, что ему информацию предоставил человек, работавший ранее на правительство США, и пожелавший остаться неизвестным. По словам осведомителя, правительство утаило информацию о том, что после крушения НЛО в Розуэлле им достался не только инопланетный корабль и несколько мертвых пришельцев, но и оставшийся в живых член экипажа, с которым сумели наладить контакт.
Выживший пришелец жил в тайном месте до 1952 года, во время чего он помог ученым отремонтировать свой корабль и установить связь со своей родной планетой. В 1964 году "эбенцы" вернулись на Землю и вступили в переговоры с правительством США насчет программы обмена — так называемого "Проекта Серпо". Для миссии были отобраны 12 человек из всех родов войск.
Они покинули Землю в 1965 году, улетев с пришельцами на Серпо. Вернулись же на Землю через 13 лет, в 1978 году только 8 человек: двое умерли во время миссии и двое решили остаться на Серпо. Отчеты тех, кто вернулся, по объему превысили 3000 страниц.
8. Солнечный страж
Солнечный страж.
Согласно теории "Солнечный страж" (Solar Warden), существует секретный флот космических кораблей, который постоянно патрулирует Солнечную систему. Теории различаются относительно цели этого сверхсекретного космического флота. Некоторые считают, что он патрулирует внешние пределы пространства и защищает людей от любых потенциальных инопланетных атак.
Другие считают, что проект используется для колонизации части Солнечной системы. Насколько эта теория ни маловероятна, но д-р Эрик Нортон, консультант НАСА, заявил, что он считает, что существует целый флот "технологически продвинутых" космических кораблей на другой стороне Луны.
7. Проект Горизонт
Проект Горизонт.
В 2014 году Архив национальной безопасности опубликовал документы, детализирующие Project Horizon - секретный проект, который был начат в 1959 году с целью изучения возможности создания постоянной базы на Луне. В первую очередь, эта программа была направлена не на научную деятельность, а на противостояние Советскому Союзу (ведь в те годы была в разгаре холодная война).
В планах упоминается создание "системы наблюдения за Землей на Луне". Авторы проекта считали, что строительство должно начаться как можно скорее. Несмотря на то, что США все же удалось несколько раз высадить людей на Луне в период между 1969 и 1972 годами, на этом все и закончилось. По крайней мере, согласно официальной версии. Сторонники заговора же утверждают, что миссии на Луну были просто официальным прикрытием, а на самом деле база тайно была построена.
6. Розеттский Заговор
В конце 2014 года Европейское космическое агентство сумело пристыковать зонд "Розетта" к комете 67P / Чурюмова-Герасименко. Это позволило впервые подробно изучить состав кометы, а также открыло возможность будущих операций по добыче ценных ископаемых в космосе. Это был, без сомнения, исторический момент, но некоторые люди утверждают, что официальная история была прикрытием. Комета 67P якобы вовсе не являлась кометой, а инопланетным кораблем, а Европейское космическое агентство и НАСА сознательно умолчали об этом.
5. Путешествие во времени на Марс
Путешествие во времени на Марс
По словам Майкла Релфи и д - р Эндрю Д. Басьяго, ЦРУ практиковало путешествия во времени еще с конца 1960-х годов. Это позволило им не только путешествовать во времени, но и телепортироваться на Марс. Некоторые конспирологи даже заявили, что ЦРУ удалось создать этот портал, украв документы Никола Тесла сразу же после его смерти в начале 1940-х годов. Релфи заявил, что он был частью предполагаемой операции и его завербовало ЦРУ в 1976 г. Он рассказал, что в течение двух десятилетий помогал создать одну из двух марсианских колоний.
Что еще более странно, Релфи утверждает, что когда-то его миссия была завершена, то его "возраст сделали прежним, после чего сотрудника вернули в прошлое время". Это якобы было стандартной процедурой. Причем, ему якобы удалось частично вспомнить о программе буквально чудом, поскольку большинству людей, вовлеченных в проект, воспоминания блокировали или стирали. Доктор Басьяго также заявил, что ему известно о секретной программе правительства США о путешествиях во времени, утверждая, что ЦРУ использовало талантливых и умных школьников, поскольку "их ум лучше справлялся с необычными условиями, чем у взрослых".
По словам Басьяго, многие взрослые сошли с ума из-за интенсивного давления на уже сформировавшийся ум. Мало того, что программа использовалась для колонизации Марса, но и для получения политическое преимущество над остальным миром. Например, Басьяго утверждает, что в 1971 году ему показали фотографии 9/11 — теракта с ВТЦ, которые были доставлены из будущего.
4. Секретная нацистская космическая программа под руководством рептилоидов
Секретная нацистская космическая программа под руководством рептилоидов
"Общеизвестной" является теория насчет частичной колонизации Антарктиды нацистами и создания ими там секретной базы. Конспирологи утверждают, что эта база использовалась для развития космической программы на основе знаний, полученных от инопланетян-рептилоидов.
Данную теорию озвучил офицер разведки ВМС США Уильям Томпкинс, который заявил, что пришельцы показали нацистам тайные районы Антарктики, которые находились когда-то под контролем предполагаемой древней инопланетной расы. Добились ли успехов нацисты в своей космической программе, неизвестно.
Тем не менее, существовали теории заговора, что эта программа не только была успешной, но и нацистам удалось создать базу на Луне. А в рамках операции Paperclip в конце Второй мировой войны эти нацистские ученые якобы работали на правительство США.
3. Удаленный просмотр Юпитера
Удаленный просмотр Юпитера.
Одна из самых безумных секретных космических программ якобы подразумевала, что ни один человек никогда не покидал Землю, по крайней мере в своем физическом теле. Перед тем как зонд Pioneer 10 прислал первые изображения Юпитера крупным планом, ЦРУ якобы участвовал в секретных экспериментах и программах, касающихся дистанционного видения. Для помощи проекту были привлечены ученые Стэнфордского университета.
Одним из людей в этой программе был некто Инго Сван, который "в астральном теле пропутешествовал через космос, пролетел мимо Марса, через пояс астероидов и добрался до Юпитера". Сван утверждал, что он видел "кольцо" вокруг пятой планеты. Когда Pioneer 10 добрался до Юпитера, оказалось, что вокруг этой планеты действительно есть кольца. Ученые не знали этого на тот момент.
2. X-37B
X-37B
На данный момент беспилотный космический челнок X-37B находится на орбите Земли в течение более года. В российской прессе неоднократно утверждается, что X-37B на самом деле является частью миссии США по уничтожению спутников из космоса, по существу, продолжением старой программы "Звездных войн" эпохи Рональда Рейгана. Хотя многие считают это чушью, чрезмерная атмосфера секретности НАСА создает плодородную почву для спекуляций. Главный исследователь Программы глобальной безопасности Союза заинтересованных ученых (Union of Concerned Scientists) Лаура Грего заявила, что нет никаких "убедительных причин" того, почему миссия X-37B является настолько секретной.
1. Миссия "Аполлон 20"
Аполлон 20
В апреле 2007 года начали появляться видео на YouTube, который якобы являются свидетельством полета на Луну в августе 1976 г. Разместил их некий Уильям Рутледж, который также сделал заявления о других секретных космических полетах. Рутледж заявил, что на самом деле на Луне была найдена древняя инопланетная база. Более того, также на этой базе был найден инопланетный гуманоид женского пола, который находился в состоянии анабиоза. Якобы эту инопланетянку ростом 170 см и весом 75 кг втайне перевезли на Землю.
