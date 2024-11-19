Какие игры были у советских детей

И снова ностальгические воспоминания. На этот раз игрушки.
Для совсем юных некоторые вещи из того времени кажутся довольно странными, но действительно тогда была эпоха, когда телевизор считался предметом роскоши, а о видеомагнитофонах и стереосистемах многие и не мечтали. И это не сравнить с тем, как некоторые сегодня жаждат получить новый Айфон или последнюю Плейстейшн. В моем детстве у детей были свои, особенные, игрушки, о которых мечтал каждый ребенок.
За рулем
Это тебе не приложение в Google Play, это культовый советский автосимулятор – мечта любого советского мальчишки. Вращающийся диск создавал отличную иллюзию того, что машина действительно едет. А ритуал запуска игры ключом, настоящие педали, руль и коробка передач приводили в восторг всех мальчиков.
Железная дорога
Не было в СССР мальчика, не мечтавшего о железной дороге, сделанной в ГДР. Огромная коробка с целым комплектом из разных моделей почти реальных поездов, вагонов, рельсов, стрелок, ж/д переездов, семафоров, вокзалов, домов, мостов… И все это приводилось в движение с помощью пульта управления.
Этот игрушечный мир, созданный восточногерманским брендом PIKO (самым известным в Союзе производителем модельных детских ж/д), приводил в трепет не только детей, но и их родителей. Минимальный (базовый) комплект стоил порядка 20 рублей, а стоимость самых навороченных версий доходила до 50 рублей (почти половины средней зарплаты !).
Пятнашки
Главная головоломка в Советском Союзе, которая в начале 1980-ых тарахтела в кармане почти у любого младшеклассника. Осваивалась легко – за час-полтора. На переменах часто устраивались соревнования на скорость сборки-разборки. «Пятнашки» имели одну особенность – спустя неделю активной эксплуатации терялись одна-две фишки.ленинградские пятнашки с изображением стрелки Васильевского острова. Стоили они 46 копеек.
Игра «Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02»)
Главный игровой гаджет 1980-ых – советская копия (неофициальная) Nintendo EG-26 Egg. Самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с ЖК экраном, производимых под торговой маркой «Электроника».
Волк должен поймать в корзину как можно больше яиц, «поставляемых» курами с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо засчитывалось очко, за каждое разбитое яйцо – очко отнималось. Набрав 200 очков, игрок получал призовую игру. Во время игры периодически в верхнем углу экрана являлся заяц, и тогда можно было заработать бонусные очки. Долго бытовал миф, что при достижении 1000 очков на экране заиграет мультфильм «Ну погоди!», на самом деле, звучали 3 коротких сигнала и игра начиналась заново с 0 очков и на высокой скорости.
Производилась в различных версиях: в одном варианте трусы у Волка в цветочек, а в другом — в горошек; есть еще вариант, когда на трусах изображены звёздочки и вместо символов ДП и ПП циферблат часов (этот вариант прорисовки самый редкий). Кроме игры устройство имело часы и будильник. Стоила игра 23 рубля.
Кубик Рубика
Главный объект желания советского школьника начала 1980-ых. Культ этой головоломки строился на пяти элементах – неоновых цветах, сладковатом запахе пластика, приятном скрипе при собирании и неповторимом «энергономичном» чувстве объема, которое возникало в пальцах рук. Но главной была мантра – формула сборки: «лево – фасад-верх-право-фасад»…
В одном из номеров «Науки и жизни» на цветной вкладке разместили пошаговые схемы сборки кубика – основной и различных рисунков. Вырванные листы перерисовывались и бережно передавались из рук в руки.
Кубик Рубика до сих пор обладает какой-то неповторимой притягательностью. Стоил кубик 6 рублей.
Тетрис
Игра середины 1980-х, которая моментально стала культовой.
Первая версия тетриса создавалась на Pascal и выглядела достаточно примитивно. Распространялась на 5,25-дюймовых дискетах путем копирования у друзей. Сначала разлетелась по Москве, а потом и по всему СССР. Но играли в нее лишь те, кто имел доступ к компьютерам.
Массовой же она стала в 1990-х, когда появились первые китайские консоли Brick Game, включавшие несколько игр, в том числе и с тетрис. Игровое поле прямоугольной формы 10 на 20, всего 200 пикселов. Справа от поля табло с цифровой индикацией идущей игры.
Надо было видеть, с каким азартом народ ловил падающие геометрические фигурки и складывал их штабелями, чтобы они исчезали. Это была игра для всех возрастов…
Кстати, не помните, сколько стоил «Тетрис»? Никак не могу вспомнить
