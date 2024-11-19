Какие игры были у советских детей

И снова ностальгические воспоминания. На этот раз игрушки.







Для совсем юных некоторые вещи из того времени кажутся довольно странными, но действительно тогда была эпоха, когда телевизор считался предметом роскоши, а о видеомагнитофонах и стереосистемах многие и не мечтали. И это не сравнить с тем, как некоторые сегодня жаждат получить новый Айфон или последнюю Плейстейшн. В моем детстве у детей были свои, особенные, игрушки, о которых мечтал каждый ребенок.



За рулем

Железная дорога

Пятнашки

Игра «Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02»)

Кубик Рубика

Тетрис