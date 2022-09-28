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10 примеров того, как времяпровождение в Facebook может стоить вам работы

Если вы любите на рабочем месте посиживать в Интернете, а особенно если ваши профили в социальных сетях полны подробностей о каждом шаге – эта статья специально для вас.


1. Официантка





Эшли Джонсон — официантка из Северной Каролины 22 лет. Она некрасиво выразилась в адрес двух клиентов в Facebook, обозначив при этом название ресторана, в котором работала. Формулировка при увольнении была такой: «пренебрежительное отношение к клиентам».

 

1. Официантка facebook, работа, увольнение






2. Присяжный заседатель





Присяжная из Великобритании, принимавшая участие в судебном разбирательстве, поделилась в Facebook описанием процесса, «сдобрив» свой рассказ личными выводами и сомнениями по делу. Она это сделала для того, чтобы (ВНИМАНИЕ!) ее подписчики проголосовали за вариант приговора! Нужно ли говорить, что за этим последовало?

2. Присяжный заседатель facebook, работа, увольнение





3. Отгул по болезни





Жительница Швейцарии сослалась на сильную головную боль и отпросилась с работы. Руководство пошло на встречу, принимая во внимание тот факт, что при мигрени невозможно работать за компьютером. Каково же было удивление одного из менеджеров, когда «больную» увидели онлайн в социальной сети? Формулировка при увольнении звучала так: «за потерю доверия».

3. Отгул по болезни facebook, работа, увольнение





4. Бортпроводники





13 членов экипажа авиакомпании Virgin Atlantic были уволены за обсуждение в социальной сети некоторых подробностей из работы, а именно: тараканов в кабине пилотов, какие бывают неприятные пассажиры и как часто ремонтировали двигатель самолета.


4. Бортпроводники facebook, работа, увольнение





5. Жертва депрессии





Натали Бланшар из Канады получала выплаты в связи с диагнозом «тяжелая депрессия». Какова же была реакция сотрудников страхового агентства, когда на странице Натали в Facebook они увидели фото, где она загорала на пляжах и танцевала в клубах?

5. Жертва депрессии facebook, работа, увольнение





6. Учитель





Учитель средней школы в Нью-Йорке был уволен из-за флирта с учениками в Facebook. Под одной из фото своей ученицы он оставил комментарий «Как сексуально!»

6. Учитель facebook, работа, увольнение





7. Чиновник





Тина Дикинсон, чиновник Министерства социального развития Новой Зеландии, написала в профиле Facebook, что “очень компетентна в трате времени на глупости, перекладывания вины на других людей и воровстве канцелярских принадлежностей”. Стоит ли говорить, что после этого Министерство наняло другого пресс-папье.

7. Чиновник facebook, работа, увольнение





8. Монахиня





Сестру Марию Иисус Галан попросили покинуть монастырь из-за того, что она слишком много времени проводила в социальной сети.

8. Монахиня facebook, работа, увольнение





9. Талисман команды





Эндрю Курц, талисман бейсбольной команды Pittsburgh Pirates, был уволен после нелестных отзывов о владельце и руководителе команды на свой странице в Facebook.

9. Талисман команды facebook, работа, увольнение





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