Звезды, которые знают секрет эликсира молодости

Эликсир молодости действительно существует? Некоторые люди выглядят гораздо моложе своего возраста, и остается только догадываться, в чем их секрет – в пластической хирургии или молодильных яблоках. Представляем подборку «вечно молодых» знаменитостей, возможно, вы даже и не подозревали, что им уже так много лет.







Внешность – визитная карточка звезд шоу-бизнеса. Стремясь выглядеть моложе, знаменитости прилагают большие усилия и тратят огромные деньги, в то время как некоторые из них не предпринимают ничего сверхъестественного или просто благодарны за хорошую наследственность.



Джаред Лето – 45 лет

Джейсон Эрлз – 40 лет

Уильям Шетнер – 86 лет

Энди Макдауэлл – 59 лет

Роберт Дауни-младший – 52 года

Элизабет Хёрли – 52 года

Деми Мур – 54 года

Оливия Ньютон-Джон – 68 лет

Джонни Депп – 53 года

Киану Ривз – 52 года

Дженнифер Тилли – 58 лет

Джим Парсонс – 44 года

Кэрол Альт – 56 лет

Ракель Уэлч – 76 лет

Кристи Бринкли – 63 года