Бывший бездомный наркоман стал миллионером
14 лет назад Халил Рафати был бездомным наркоманом, сидевшим на героине. Выглядел он соответственно — истощенный, изможденный, покрытый язвами. Сегодня этот человек — миллионер.
Халил Рафати является владельцем SunLife Organics — сети соковых баров в солнечном Малибу и шести других точках в Лос-Анджелесе. Его бары, куда любят ходить Дэвид Духовны и фронтмен Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис, стали известны благодаря огромным очередям, выстраивающимся за напитками «Эликсир жизни» и «Счастливый». Всего за пять лет Рафати, которому сейчас 46, построил империю на соке и других здоровых напитках, которые, по его утверждению, спасли ему жизнь.
Когда Халил Рафати впервые прибыл в Лос-Анджелес из Толидо, Огайо, казалось, все его мечты и планы осуществятся. Он сбежал из родного дома в глубинке от своего прошлого и воспоминаний детства — он подвергся сексуальному насилию.
В Лос-Анджелесе он начал свой бизнес по продаже и поставке деталей для спортивных автомобилей. Дело процветало. Однако помимо легального бизнеса Рафати сбывал марихуану, а позже — экстази и кетамин. Однажды он попробовал героин. Именно действие этого наркотика нарисовало ему то детство, о котором он мечтал. Поэтому он всегда хотел возвращаться туда, в тот мир.
Быстро пристрастившись к героину, Рафати чуть не умер от передозировки. К 2003 году он скатился на самое дно, отсидев срок в лос-анджелесской тюрьме. И тогда он изменил свою жизнь, занялся наконец собой и своим здоровьем — друг показал ему, что можно делать здоровую и питательную пищу и соки.
Рафати настолько понравился мгновенный эффект, что он начал придумывать и делать свои соки для пациентов и служащих центра реабилитации Ривьера. Именно тогда родились рецепты его знаменитых напитков. Причем люди, которые даже не лечились и не работали в центре, стали приходить, чтобы попробовать их.
«Мои соки придавали сил пациентам и обновляли их. Апатия и вялость поражают человека, который пытается вести трезвый образ жизни, особенно после долгих лет наркотической или алкогольной зависимости».
Слухи о чудодейственных соках стали распространяться по всему Малибу, и Рафати понял, что должен открыть свой бар соков. Имея 50 тысяч долларов и заручившись финансовой поддержкой своего друга — профессионального игрока, он исполнил свою мечту.
Открыв первое заведение, Рафати просто хотел «любить, исцелять и вдохновлять».
Именно эти три слова теперь написаны на форме служащих его сети, где продаются 32 вида сока, протеиновых шейков и смузи, а также кофе, десерты и замороженный йогурт. Нанимая на работу служащих, Рафати выбирает людей с такими же проблемами, которые были у него 13 лет назад.
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