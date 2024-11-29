Зачем ковбои носили широкие кожаные штаны поверх джинсов в такую жару

Ковбой вчапах /Фото:Pinterest

Ковбои были фермерами /Фото:stranabolgariya.ru

Самый настоящий ковбой /Фото:ru.m.wiktionary.org

Ранчо на диком западе /Фото:sportishka.com

Чапы /Фото:invaluable.com

В них было удобно сидеть в седле /Фото:stroitel76.ru

Классические чапы /Фото:klublady.ru

Крылья летучей мыши /Фото:fishki.net

Чапы из шерсти /Фото:na-dache.pro

Ковбои в прошлом /Фото:geoglob.ru

Их носят и сегодня /Фото:zelengarden.ru