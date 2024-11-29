7 самых захватывающих азиатских детективов и триллеров от авторов из Кореи, Японии и Китая

Азиатская культура многообразна и включает в себя особый стиль во всех видах искусства, в том числе и в литературе. В последние годы читатели всё больший интерес проявляют к детективам и триллерам, написанным авторами из Кореи, Японии, Китая и других азиатских стран. В них писатели мастерски создают особенную атмосферу, сочетают привычные западному миру захватывающие сюжеты с культурными особенностями собственных народов.
«Убийства в десятиугольном доме», Юкито Аяцудзи
Книга японского писателя Юкито Аяцудзи входит в первую десятку лучших японских детективов, а сам автор стал одним из основателей клуба авторов хонкаку, тех самых книг-головоломок, что вызывают огромный интерес у читателей. «Убийство в десятиугольном доме» по своему сюжету напоминает «Десять негритят» Агаты Кристи, но отличается куда большим количеством персонажей и разнообразных деталей, в которых легко запутаться. Но именно в этом и заключается особая прелесть хонкаку, которые заставляют читателей продираться через хитросплетения выстроенных автором лабиринтов судеб, слов и преступлений.
«Профайлер», Лэй Ми
Эта книга названа национальным бестселлером Китая, а написал её действующий преподаватель криминальной психологии. Лэй Ми написал классический триллер иямису и предлагает читателям познакомиться с самыми тёмными сторонами человеческой души.профайлеру сыграть с ним в игру, ставка в которой чрезвычайно высока, и это – человеческая жизнь. Если профайлеру (специалисту по созданию психологического портрета преступника) удастся угадать имя преступника, которого загадал неведомый маньяк, невинный человек не погибнет.
«День, когда я исчезла», Ким Харим
Автор корейского триллера отправляет читателей в путешествие по тайнам подсознания. Главная героиня приходит в себя после -летней комы и с ужасом понимает, что осталась в этом мире совершенно одна, её любимая младшая сестра погибла, сбросившись с крыши школы на собственном выпускном. Но последнее, что помнит очнувшаяся девушка – это себя, стоящую на той самой крыше на выпускном вечере своей сестры… погибшей за месяц до него. Но героине предстоит теперь разгадать тайну столь внезапного ухода сестры, а ещё понять, кому было выгодно стереть все её собственные воспоминания о последнем месяце до комы.
«Семилетняя ночь», Чон Ючжон
Мировой бестселлер от корейского автора, чей талант критики сравнивают с талантом самого Стивена Кинга. Главному герою триллера предстоит разобраться в событиях семилетней давности, когда его отец в состоянии алкогольного опьянения сбил на машине маленькую девочку. Теперь отец малышки угрожает жизни самого героя, а противостоять ему может только отец, который пытался забыть о трагедии, день за днём всё сильнее выпивая. Читателям предстоит погрузиться в противостояние двух отцов и изучить их личности, чтобы понять, кто же на самом деле виновен в трагедии.
«Поезд убийц», Котаро Исака
Национальный бестселлер Японии повествует о событиях, происходящих в скором поезде, направляющемся из Токио в Мориоку. Но в нём по какой-то случайности оказались люди, которых трудно назвать обычными пассажирами. Есть те, кто лишает людей жизней за деньги, и те, кому ничего не стоит совершить хитроумное преступление из-за косого взгляда. Судьбы их пересеклись в одной точке, и каждый хочет доехать до места назначения. Вот только удастся это далеко не всем.
«Убийство в городе без имени», Кэйго Хигасино
Автор этого романа считается в Японии одним из самых продаваемых, при этом все выпускаемые им книги становятся бестселлерами, и «Убийство в городе без имени» не является исключением. Он повествует об убийстве обычного школьного учителя, причём при всех признаках насильственной смерти полиция не может найти ни единой зацепки ни на теле погибшего, ни на месте преступления, ни во всей округе. Пока детективы находятся в растерянности, в дело вступает брат погибшего, талантливый иллюзионист-менталист, способный «считывать» людей, как раскрытую книгу.
«Шанхайская головоломка», Ши Чэнь
Один из самых увлекательных детектив-хонкаку об эксцентричном математике, способном раскрывать преступления не хуже самого Шерлока Холмса. Ему предстоит раскрыть загадочное преступление, совершенное в знаменитом особняке, напоминающем сказочный замок. Тогда в убийстве сразу пяти человек обвинили бизнесмена и отца нынешнего владельца замка. Однако обстоятельства были очень загадочными, а теперь сын покончившего с собой в психиатрической клинике бизнесмена хочет восстановить справедливость и доброе имя своего отца. Он собирает в том самом особняке экспертов из полиции и китайского Шерлока Холмса, чьи методы давно доказали свою состоятельность.
