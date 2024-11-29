7 увлекательных детективных романов, расследование в которых ведут дамы (не только мисс Марпл)

Детективы Агаты Кристи остаются на пике популярности вот уже много лет. Но все они любителями жанра уже зачитаны до дыр, и каждая деталь известна заранее. Однако поклонникам мисс Марпл не стоит унывать, у очаровательной старушки, раскрывающей преступления, есть немало последовательниц, а у самой Агаты Кристи – немало преемников.
«Убийства и кексики», Питер Боланд
Этот роман английского писателя не зря стал настоящим хитом лета 2024 года. В нём три милые старушки, работающие в благотворительном магазине, берутся расследовать убийство и собираются поймать опасного преступника. Они очень разные, но вместе стали вполне работоспособной командой. Одна энергична и деятельна, вторая – импульсивна и эмоциональна, а третья – мечтательна и рассеяна, но при этом любит общение и неплохо ориентируется в соцсетях. Очаровательные старушки нередко попадают в неловкие ситуации, но ничуть этим не смущаются. У них есть очень серьёзная цель, и они готовы достичь её любыми законными способами, пусть даже и ценой собственной неловкости.
«Кто убийца, миссис Норидж?», Елена Михалкова
Главная героиня рассказов – простая гувернантка. Её дело – следить за детьми, однако жизнь снова и снова бросает ей вызов, и она невольно оказывается в самом центре событий. Однако пасовать перед трудностями – вовсе не в правилах этой сильной и принципиальной женщины с блестящим чувством юмора. Она способна вывести на чистую воду, кажется, любого преступника, даже самого опасного и кровожадного.
«Опасная игра бабули», Перрин Кристен
Главной героине было всего 16 лет, когда гадалка предсказала: своей смертью девушка не умрёт, её убьют. И на протяжении всей своей жизни она пыталась раскрыть преступление, которое совершено не было. Однако героиню всё же убили, правда, ей было уже 60, к этому времени она скопила огромное состояние и завещала его человеку, который найдёт убийцу.
«Клуб убийств по четвергам», Ричард Осман
Дебютный роман телеведущего и продюсера, который решил написать книгу после визита в престижный дом престарелых. На протяжении 18 месяцев он создавал свой шедевр, в котором четверо благопристойных пенсионеров берутся расследовать убийство застройщика. Вообще, начинали они с того, что собирались в комнате отдыха и просто обсуждали нераскрытые уголовные дела, но остаться в стороне после гибели человека, который был им знаком, пенсионеры никак не могли. Однако дело оказалось куда сложнее, чем они предполагали в начале.
«Виндзорский узел», Си Джей Беннет
Кто бы мог подумать, что главной сыщицей английской писательницы станет не какая-то эфемерная старушка, а сама королева Великобритании. Именно ей и предстоит раскрыть преступление, совершенное не где-нибудь, а непосредственно в Виндзорском дворце. Дело осложняется тем, что подозреваются если не все, то очень многие из тех, кто живёт и работает в замке, к тому же каждому из них точно есть что скрывать от венценосной особы. Читателю не придётся скучать до самой последней страницы, ведь в романе нашлось место и дворцовым интригам, и сложностям взаимоотношений между членами семьи. Да и сам факт, что убийство русского пианиста в самом сердце старой доброй Англии раскрывает сама Елизавета II, придаёт сюжету весьма неожиданный поворот. Это первая книга в серии о расследованиях венценосной особы.
«Найти Элизабет», Эмма Хили
Увлекательный психологический триллер знакомит читателей с главной героиней, которой уже так много лет, что она забывает о том, что произошло несколько минут назад, но при этом старушка уверена: ей нужно непременно найти свою подругу, которая пропала. К тому же ей не дают покоя события давнего прошлого, которые она помнит со всеми пугающими подробностями. Тогда бесследно исчезла её родная сестра, и эту загадку, кажется, так и не смогли разгадать. Пугает и тот факт, что оба эти исчезновения окажутся слишком тесно связаны между собой.
«Прятки со смертью», Бекки Мастерман
Главная героиня захватывающего детектива в прошлом была агентом ФБР, и она просто мечтает о том, чтобы забыть обо всех своих прошлых делах. Она собирается проводить время в счастливом безделье вместе с мужем и двумя своими собаками, вот только прошлое её отпустить не готово. Ей снова придётся погрузиться в одно из своих самых страшных дел и вспомнить все свои навыки. Дело касается пропавшей много лет назад девочки, а у таких преступлений просто не должно быть срока давности. А главной героине придётся пройти через серьёзные испытания и победить всех своих демонов, раскрыв множество собственных тайн, о которых она боялась даже думать.
