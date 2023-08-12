Чем заменить громоздкий шкаф

С учетом того, что многие квартиры не отличаются большими габаритами, желание хозяев сделать пространство легким, воздушным, отказавшись от габаритной мебели, вполне объяснимо.







И первое, о чем следует подумать – на что заменить массивный, отдельно стоящий шкаф. Делимся несколькими актуальными вариантами.



1. Открытый шкаф

2. Аналог «стенки»

3. Напольная вешалка

4. Комод

5. Нижний ярус кровати-подиума

6. Уголок для хранения

7. Композиция из полки, стеллажа и рейла

8. Комбинация открытых штанг и закрытых секций

9. Мини-гардеробная

10. Вертикальная гардеробная на стене

Шкаф без дверок выглядит воздушно.Как насчет того, чтобы расположить в одной из комнат вместительный шкаф без створок? Его наполнение может ничем не отличаться от обычного закрытого варианта: те же выдвижные ящики, подставки для обуви, штанги для одежды разной длины, органайзеры и разделители для вещей. Но, в отличие от традиционного шкафа, открытая модель дарит чувство легкости и воздушности. А если вы сможете постоянно поддерживать здесь порядок, конструкция всегда будет выглядеть красивой и опрятной. Подобная конструкция идеально вписывается в интерьер спальни или гардеробной – обязательно возьмите на заметку.Стильный и современный вариант ТВ-стенки.Слово «стенка» вызывает весьма неприятные ассоциации с массивными конструкциями, характерными для советских хрущевок. В то время они стояли чуть ли не в каждой квартире, занимая большую часть гостиной. К счастью, сейчас «стенка» подразумевает под собой совсем другую разновидность мебели – легкую, привлекательную, функциональную.Один из вариантов комплектации – нижний модуль, совмещающий в себе функции ТВ-тумбы и комода, высокий модуль, который представляет мини-аналог шкафа, и верхний с открытыми секциями. Общая картинка получается воздушной, благодаря чему мебель не перегружает комнату, но при этом выполняет определенную функциональную нагрузку.Вешалку можно разместить рядом с кроватью или комодом.Многие хозяйки воспринимают напольные вешалки как временное решение, пока нет шкафа, однако при желании они могут стать и постоянным вариантом хранения. Чтобы не создавать визуальный шум и не перегружать конструкцию, храните на вешалке только нужную одежду на текущий сезон. Нет необходимости вешать на крючок кожаную куртку, которая понадобится только осенью, или рубашку, которую вы надеваете раз в месяц.Недостаток и, одновременно, преимущество такой вешалки состоит как раз в ее открытости – она дисциплинирует всегда поддерживать порядок, а не просто бросать скомканные вещи на полку, и забывать по них. Кстати, при желании рейлинг может даже стать элементом декора. Для этого нужно развесить на нем вещи, которые по цвету сочетаются с основной гаммой интерьера. Идеально, если в спальне, где стоит вешалка, есть ниша – тогда можно будет «растворить» ее в пространстве.Длинный комод более вместительный.Один из самых простых и удобных вариантов хранения вещей – это вместительный комод. Обычно его размещают в спальне и кладут туда нижнее белье, домашнюю одежду и прочие вещи. У такой разновидности мебели много достоинств: выдвижные ящики, которые сразу демонстрируют их содержимое, небольшая высота, мобильность и пр.Если вы рассматриваете комод в качестве полноценной замены шкафу, тогда выбирайте длинные модели. В этом случае внутри поместится больше вещей. А чтобы хранение стало еще более удобным и эргономичным, задействуйте вертикальное.В подиуме под кроватью можно сделать полноценный шкаф.Комната с высокими потолками дарит массу возможностей, главное – знать, как их правильно использовать. Популярное решение – приподнять кровать с помощью подиума, оставив под ней место для хранения. Здесь могут размещаться коробки с редко используемыми вещами или запасным постельным бельем. А если пойти еще дальше, то место под подиумом будет играть роль полноценного шкафа. Благодаря такому приему получится отказаться от крупной отдельно стоящей мебели.Варианты систем хранения разных цветовКто сказал, что система хранения должна быть только одна? При желании можно совместить несколько видов, чтобы в итоге получить стильный и функциональный уголок для размещения самых разных вещей. Например, можно установить вместительный комод или тумбу, сверху повесить рейл, на котором удобно будет развешивать мнущуюся одежду, а под самым потолком расположить полку для коробок с сезонными или редко используемыми вещами. В качестве дополняющих элементов можно использовать большое настенное зеркало и пуфик – они будут выполнять не только декоративную, но также практическую задачи.Такой вариант хранения легко обустроить самостоятельно.Этот вариант похож на предыдущий, только вместо комода здесь используется стеллаж. Многие считают его более вместительным, но следует быть готовым к тому, что на открытых полках придется постоянно поддерживать порядок. Еще один вариант – установить красивые корзины для вещей, чтобы не провоцировать визуальный шум. Если наличие контейнеров не предусматривается, и вы планируете просто заполнить стеллаж одеждой, тогда решение станет максимально бюджетным – подобную мебель без труда получится сделать самостоятельно или найти недорогой вариант в любом магазине. Идеально вписывать подобные конструкции в ниши, но если в комнате в комнате ее нет, можно закрепить все элементы, которые вы планируете использовать для хранения, на стене.Шкаф и рейлы под дерево добавляют уюта.Еще один интересный вариант, который идеально впишется практически в любой интерьер. Микс открытых и закрытых секций всегда актуален, главное – правильно расположить все элементы композиции. В углу комнаты установите узкий шкаф, а рядом с ним расположите рейлинги для одежды. Хорошо, если вы предусмотрите два ряда вешалок друг над другом, одна из которых будет предназначена для длинных вещей, а вторая – для коротких.Такое хранение не оставит иного выбора, кроме как всегда поддерживать порядок в комнате – только опрятная и аккуратно развешенная одежда! Конечно, всю эту одежду можно было бы поместить и в закрытый шкаф, но тогда конструкция получится слишком внушительной и громоздкой, не оставит никакого чувства простора.Гардеробную можно спрятать за шторами или за дверьюВ плане удобства, практичности и функциональности этот вариант считается наиболее удачным. Главное, чтобы в комнате была ниша или нашлось небольшое свободное пространство, в котором без труда получится ее отстроить. Совсем не обязательно возводить полноценную гардеробную – она требует много места и больших финансовых вложений. Идеально, если вы найдете золотую середину между шкафом и гардеробной. Например, за закрытыми дверями может располагаться всего одна штанга для одежды и полка сверху для коробок, но благодаря размещению в нише, гардеробная не станет выглядеть как отдельно стоящий шкаф, а значит, не будет давить своей громоздкостью.Главный элемент хранения – металлические трубы.В процессе проектирования и оборудования гардеробных мастера используют вертикальные системы хранения, которые также можно встретить в кладовых. Как насчет того, чтобы адаптировать их для открытого хранения в жилой комнате? Не придется возводить ниши, закрывать полки дверцами или шторами. Просто нужно будет разместить на стене несколько металлических секций, которые продаются в любом строительном магазине.Возможно, визуально такой вариант подойдет и не для любого интерьера, зато к функционалу вопросов никаких: здесь есть и полки, и корзины, и штанги для одежды разной длины. А чтобы конструкция выглядела более уютно, ее можно дополнить комнатными растениями или милыми сердцу деталями.