Зачем нужно добавлять активированный уголь в зубную пасту и шампунь

Активированный уголь – прекрасное абсорбирующее средство, которое полезно не только в медицине, но также в быту и в вопросах красоты. Главное – знать, как правильно его применять. Делимся несколькими лайфхаками, которые точно не раз пригодятся в жизни.







Лайфхак 1: Боремся с неприятным запахом в холодильнике

Лайфхак 2: Убираем излишнюю влажность в горшках с растениями

Лайфхак 3: Делаем маску от черных точек

Лайфхак 4: Убираем потертости на темной мебели

Лайфхак 5: Боремся с плесенью в ванной

Лайфхак 6: Используем как тушь для ресниц

Лайфхак 7: Отбеливаем зубы

Лайфхак 8: Очищаем волосы

Положите несколько таблеток в тарелку и поставьте в холодильник.Как бы мы ни старались поддерживать холодильник в идеальной чистоте, время от времени в нем все равно появляются неприятные запахи. Это происходит из-за микроорганизмов, которые содержатся в продуктах, и выделяют различные вещества, накапливающиеся внутри холодильника. Плюс мы не всегда можем уследить за сроком годности некоторых овощей, фруктов, колбасных изделий и пр. Как результат – открываем дверцу, а оттуда на нас «набрасывается» жуткое амбре.Если вы не пользуетесь специальным поглотителем запахов (который, кстати, далеко не всегда оказывается эффективным), на помощь придет обычный активированный уголь. Положите несколько таблеток в блюдце и поставьте на полку холодильника. Еще можно добавить ломтик серого хлеба – он также оказывается содействие в нейтрализации различных ароматов. Когда вы вернетесь с работы домой, никаких запахов не будет – проверено!Если земля покрылась плесенью, положите активированный угольЕсли вы любите комнатные растения и считаете, что они делают квартиру гораздо уютнее, тогда наверняка в вашем доме есть много «зеленых друзей». К сожалению, время от времени с ними могут случаться различные неприятности. Стоит лишь забывать вовремя полить цветок или, наоборот, напитать его слишком большим количеством влаги, как начинают возникать проблемы.Если вы заметили, что верхний слой земли у растения заплесневел, попробуйте реанимировать его с помощью активированного угля. Сначала уберите испорченный грунт, а затем засыпьте в горшок измельченные таблетки активированного угля. Они впитают излишнюю жидкость и станут преградой для развития плесени. Еще можно засыпать толченый уголь в открытый грунт, когда будете пересаживать цветы – таким образом, корни не станут перегнивать.Маска-пленка должна застыть на лице.Существует огромное количество рецептов домашних масок, которые можно сделать из простых и доступных продуктов. Главное – знать, какие из них эффективные и безопасные, а какие лучше обходить десятой дорогой, особенно если кожа чувствительная или склонна к аллергиям.Маска на основе активированного угля абсолютно безобидная, но, тем не менее, оказывает волшебное воздействие на кожу. Его можно сочетать с кефиром, аспирином, йогуртом, медом, глиной и прочими ингредиентами, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.Предлагаем вам попробовать следующий рецепт маски. Измельчите две таблетки активированного угля, добавьте столовую ложку воды и столовую ложку желатина (в качестве жидкости можно использовать молоко). Поставьте смесь в микроволновку на 10-15 минут, чтобы она подогрелась, а затем нанесите теплую маску на кожу на 20 минут. По истечении времени нужно снять резким движением, как пленку. Маска очистит лицо от черных точек, а также снимет воспаления.Темную мебель можно реанимировать.Мебель темного цвета особенно капризная, так как на ней видны все царапины, потертости, пыль, отпечатки пальцев…И если с последними двумя моментами поможет справиться обычная влажная тряпка, то первые доставляют много неудобств, так как портят внешний вид вещи.Если у вас есть горячо любимый предмет интерьера, с которым жалко расставаться, но его презентабельность оставляет желать лучшего, попробуйте исправить мелкие недочеты с помощью активированного угля. Возьмите таблетку и проведите ею по потертости – она, словно карандаш, закрасит светлый след. Конечно, как новой вещь не станет, зато мелкие царапины уже не будут так сильно бросаться в глаза.Разместите таблетки в местах появления плесени.Плесень всегда доставляет массу негативных эмоций, где бы она ни появлялась. Всему виной – повышенный уровень влажности и плохая вентиляция. Именно поэтому плесень так привлекает ванная комната – здесь идеальные условия для ее развития. Вывести грибок не так просто, как кажется – он имеет неприятное свойство периодически возвращаться. Но мы советуем попробовать справиться с ним с помощью активированного угля.Возьмите блюдце, положите на него горсть таблеток и поставьте в ванной в том месте, где чаще всего образуется плесень. Периодически меняйте таблетки на новые, чтобы они регулярно впитывали влагу. Если же грибок уже появился, сначала очистите поверхность, а уже потом расставляйте уголь для профилактики.Из активированного угля получается натуральная тушь.В последнее время все более популярной становится органическая косметика, произведенная из натуральных продуктов. И это неудивительно, ведь в ней отсутствуют консерванты, парабены, красители, силиконы и отдушки, которые порой вызывают ужасные реакции.Отличным вариантом натурального косметического средства станет тушь из активированного угля. Да, вы все правильно прочитали – оказывается, сделать такую в домашних условиях вполне реально. Для этого таблетки нужно измельчить в порошок, добавить по паре капель сока алоэ и масла жожоба, после чего тщательно перемешать и перелить в подходящую емкость. Если есть пустой флакон из-под старой туши – прекрасно. Главный плюс самодельного продукта состоит в том, что после его использования ресницы выглядят как после процедуры ламинирования – ухоженными и здоровыми.Смешайте активированный уголь с зубной пастой.Белоснежная улыбка, как в рекламе зубной пасты – это ли не мечта большинства девушек? Как вариант – записаться на процедуру отбеливания в стоматологическую клинику, но далеко не всем по карману регулярно заказывать такую услугу. К тому же нет гарантии, что она не навредит – все-таки, уровень чувствительности зубов у всех разный.Мы рекомендуем для начала попробовать сделать натуральную пасту из активированного угля, которая поможет на несколько тонов осветлить зубы. Есть два варианта, как ее приготовить:• Измельчите несколько таблеток, смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась консистенция кашицы, и почистите зубы. Такой вариант эффективный, но им можно пользоваться не чаще раза в месяц – уголь обладает большой силой трения, поэтому есть риск повредить эмаль.• Смешайте измельченный активированный уголь с вашей зубной пастой и используйте ее ежедневно. Этот метод более щадящий, поэтому подойдет даже для чувствительных зубов. Результат можно будет заметить через несколько месяцев регулярного применения «черной» пасты.Толченый активированный уголь нужно добавить в шампунь.Обладательницы жирного типа кожи головы знают, насколько сложно очистить волосы и сохранить их свежесть хотя бы на несколько дней. Каким бы дорогим и знаменитым ни был шампунь, результат чаще всего получается одним и тем же – пряди вымываются трудно, а на следующий день снова выглядят грязными.Если вы тоже часто сталкиваетесь с такой проблемой, попробуйте добавить в свой шампунь активированный уголь. Помойте волосы, как обычно, высушите их феном и оцените результат. На локонах не останется жирного блеска, и они гораздо дольше будут оставаться свежими и привлекательными. Никакой магии – только активированный уголь!