Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Нередко на курортах в прибрежных магазинчиках и кафе можно увидеть картофель, нарезанный по спирали, который продается на палочках. Каждый ребенок видя необычную картошку сразу начинает просить родителей купить для них такое лакомство.

Возвращаясь с отдыха, дети часто начинают просить ту самую картошку с моря.

К счастью, порадовать ребенка, да и себя тоже проще простого, нужно лишь один раз потратить немного времени на изготовление оригинальной конструкции для резки картофеля.Для работы подойдет любая стеклянная банка с металлической крышкой. Используя сверло по керамике, сделайте отверстие диаметром 6 мм в середине дна банки. При работе со стеклом сверлить следует с использованием бумажного скотча.В крышке необходимо сделать два отверстия: посередине и сбоку рядом с ободком. Сделайте прорезь между двумя отверстиями в крышке.Используя наждачную бумагу, заточите одну сторону прорезанного отверстия. В отверстии в дне бутылки зафиксируйте дюбель диаметром 6 мм.Отрежьте от вешалки металлический прут. Снимите верхнее покрытие с металлического прута и зачистите поверхность наждачной бумагой.Согните прут так, чтобы получилась рукоятка для вращения. В центре крышки от пластиковой бутылки сделайте отверстие, вкрутите по бокам два самореза и вырежьте небольшой сектор, в котором будет размещена рукоятка.Поместите подготовленный прут в отверстие так, чтобы рукоятка попала в вырезанный сектор. Для фиксации прутика залейте крышку горячим клеем.Наденьте на прут очищенный картофель и поместите конструкцию в банку так, чтобы прут попал в отверстие в дюбеле.Вращайте рукоятку, чтобы получить красиво нарезанный по спирали картофель.