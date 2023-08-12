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Отличная вещь для резки картофеля из банки и вешалки

Нередко на курортах в прибрежных магазинчиках и кафе можно увидеть картофель, нарезанный по спирали, который продается на палочках. Каждый ребенок видя необычную картошку сразу начинает просить родителей купить для них такое лакомство.
Возвращаясь с отдыха, дети часто начинают просить ту самую картошку с моря.

К счастью, порадовать ребенка, да и себя тоже проще простого, нужно лишь один раз потратить немного времени на изготовление оригинальной конструкции для резки картофеля.



Для работы подойдет любая стеклянная банка с металлической крышкой. Используя сверло по керамике, сделайте отверстие диаметром 6 мм в середине дна банки. При работе со стеклом сверлить следует с использованием бумажного скотча.



В крышке необходимо сделать два отверстия: посередине и сбоку рядом с ободком. Сделайте прорезь между двумя отверстиями в крышке.



Используя наждачную бумагу, заточите одну сторону прорезанного отверстия. В отверстии в дне бутылки зафиксируйте дюбель диаметром 6 мм.



Отрежьте от вешалки металлический прут. Снимите верхнее покрытие с металлического прута и зачистите поверхность наждачной бумагой.



Согните прут так, чтобы получилась рукоятка для вращения. В центре крышки от пластиковой бутылки сделайте отверстие, вкрутите по бокам два самореза и вырежьте небольшой сектор, в котором будет размещена рукоятка.



Поместите подготовленный прут в отверстие так, чтобы рукоятка попала в вырезанный сектор. Для фиксации прутика залейте крышку горячим клеем.



Наденьте на прут очищенный картофель и поместите конструкцию в банку так, чтобы прут попал в отверстие в дюбеле.



Вращайте рукоятку, чтобы получить красиво нарезанный по спирали картофель.

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